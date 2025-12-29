Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El economista Carlos Melconian puso en duda que el gobierno de Javier Milei pueda lograr que la inflación arranque con “0″ algún mes en 2026 y consideró que la administración libertaria se “desgasta” al prometer un aumento de precios anual de un dígito. “No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, explicó en diálogo con José Del Rio, en LN+.

Rechazó así los dichos de Milei que, en una entrevista a LN+, vaticinó que entre junio y agosto del año próximo la inflación arrancará en 0. Melconian, expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que hay que poner el foco en la caída de la actividad económica y opinó que prometer más mejoras en el esquema de precios afecta a la credibilidad del Gobierno.