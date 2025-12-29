Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Melconian consideró que la inflación cero “probablemente no se de en este Gobierno”
El economista Carlos Melconian puso en duda que el gobierno de Javier Milei pueda lograr que la inflación arranque con “0″ algún mes en 2026 y consideró que la administración libertaria se “desgasta” al prometer un aumento de precios anual de un dígito. “No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, explicó en diálogo con José Del Rio, en LN+.
Rechazó así los dichos de Milei que, en una entrevista a LN+, vaticinó que entre junio y agosto del año próximo la inflación arrancará en 0. Melconian, expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que hay que poner el foco en la caída de la actividad económica y opinó que prometer más mejoras en el esquema de precios afecta a la credibilidad del Gobierno.
Contratos con el Estado y “embajadas paralelas”: la trama detrás de la denuncia contra Santiago Caputo y la SIDE
Una trama de relaciones de inteligencia y potenciales negocios fue planteada ante la Justicia federal a partir de una denuncia que tiene como protagonistas a Santiago Caputo, el asesor presidencial, y Leonardo Scatturice, el empresario con vínculos con los servicios de inteligencia y los Estados Unidos.
La denuncia, que fue radicada en Comodoro Py por María Eugenia Talerico −exvicepresidenta de la UIF− describe un entramado de contratos, vínculos personales y actuaciones públicas que articulan una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y uso ilegal de organismos de inteligencia bajo la órbita de Santiago Caputo.
El punto de partida del caso es un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2025 entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la consultora estadounidense Tactic Global, cuya legalidad y finalidad se encuentran bajo cuestionamiento en la denuncia.
Solo en Off | Sergio Massa, entre una Navidad familiar y la resistencia al gobierno libertario
La primera en dar pistas, cuando no, fue la mismísima Moria Casán, cuando en sus redes sociales dio cuenta de “la felicidad de estar todos reunidos, no usar el celular y mucho menos sacarnos fotos y subirlas”, en lo que la conductora televisiva calificó como “una maravillosa y privada Nochebuena”. Lo cierto es que el mensaje dio certeros indicios de los discretos festejos de Navidad de Sergio Massa, pariente político de “la one” y miembro de una familia que respira política en tiempos más que complicados para el peronismo.
Lejos de Pinamar, su lugar en el mundo durante los fines de año, Massa pasó la Nochebuena en compañía de su esposa, exfuncionaria y senadora bonaerense Malena Galmarini, además de otros integrantes del clan familiar como el flamante diputado nacional Sebastián Galmarini. Con Moria y su novio, Fernando Pato Galmarini (papá de Malena y Sebastián) se vieron en Navidad en su casa de Tigre, y al otro día siguieron los festejos con el cumpleaños de su suegra Marcela Durrieu, exdiputada y dirigente del Frente Renovador que fundara y encabeza el tigrense.
Mercados: esperan una reacción positiva tras la aprobación de la ley de Presupuesto y la de Inocencia Fiscal
La aprobación de la primera ley de Presupuesto de la gestión Milei más la ley de Inocencia Fiscal sería celebrada mañana en el mercado con un día alcista en las cotizaciones de acciones y bonos argentinos, lo que, a su vez, daría sustento a una mayor caída del riesgo país. Más allá de esto, algunos analistas señalaron que aún persisten dudas respecto a cómo se pagarán los vencimientos de deuda de enero.
Fernando Marull, socio de FMyA, espera que haya un “impacto positivo en bonos y acciones”, ya que el mercado no pudo absorber lo que pasó con el presupuesto e inocencia fiscal, que se aprobaron el viernes por la noche.
Por otro lado, vaticinó que el dólar seguiría estable después de que el viernes se mantuviera en $1475 en su cotización minorista y a $1452,50 si se toma la versión mayorista.
Del Milei refundacional al Milei posibilista
Javier Milei evalúa darles un aumento de sueldo a sus ministros a partir de enero
Enero en el Gobierno: Milei sin vacaciones, viajes oficiales, escapadas de fin de semana y Bristol Test
La quinta de Pilar ligada a la AFA cuesta mucho más que lo declarado y este lunes declaran los testaferros