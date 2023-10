escuchar

El sector de la movilidad atraviesa cambios sin precedentes a nivel mundial, en tiempos caracterizados por el avance de los vehículos eléctricos y el cuidado del ambiente. En este contexto, las empresas y los gobiernos empiezan a entender que no queda otra que ser partícipes de la revolución. Hay una multiplicidad de variables y actores que entran en juego, son muchos los escenarios derivados de la transición y también varias las tendencias que se dan en las distintas sociedades. De estos temas se habló en la tercera edición del encuentro Movilidad organizado por la nacion y desarrollado bajo el lema: “Los desafíos de un sector en plena transformación”.

1. El avance de los vehículos híbridos y eléctricos

Según afirmó Andrés Civetta, consultor senior de Abeceb, se espera que para 2030 el 47% de los vehículos comercializados en el mundo sean híbridos y eléctricos. Es una tendencia que responde al compromiso ambiental y a las preferencias de las nuevas generaciones. La proyección varía en la región: “Para la Argentina ese número se calcula en un 10% y para Brasil, en un 15%; altos aranceles de importación, menor poder de compra de la población, lentitud de las regulaciones y políticas, y proyectos limitados de electromovilidad son condiciones que, lógicamente, hacen que el desarrollo de ese mercado sea un poco más lento que en otros países”, precisó.

Más allá del pronóstico, en las plantas que las automotrices tienen en el país ya hay síntomas de alineación. “Nos propusimos para fin de año tener cinco vehículos electrificados en cinco segmentos distintos. Ya lanzamos tres, nos queda uno para fin de octubre (el Mustang Mach-E) y otro para fin de año”, señaló Martín Galdeano, presidente de Ford, en diálogo con José del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

En Toyota, cuya participación en el mercado ronda el 80% y que tiene tres modelos en el ranking de vehículos más vendidos, el 10% de la comercialización está en los híbridos. “La apuesta es seguir creciendo en la movilidad sustentable, donde trabajamos con el concepto de multitecnología”, dijo Gustavo Salinas, presidente de la firma en la Argentina.

Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, consideró que lo más atractivo es lo que está por venir. Para fin de año la firma prevé la llegada al país de tres vehículos con tecnología E-Tech y entre ellos estará el Kwid, en versión eléctrica.

Perfiles exportadores como el que quiere adoptar Renault, innovaciones, varios turnos de producción y el estudio de alternativas para posicionarse como prestadores de servicios de movilidad son cuestiones que ya aparecen en el mapa. Todo ello, en dirección a mejorar el posicionamiento de cada marca y de la Argentina como polo productivo.

En cuanto a la situación macroeconómica, las políticas públicas y su impacto en el sector, mucho se habló en los últimos días. Desde los 15.000 vehículos detenidos en el puerto de Zárate, hasta el acuerdo con el Gobierno para el ingreso de algunos modelos al plan Precios Justos. En constante diálogo con el Gobierno y tras unos días de incertidumbre, la situación se normalizó.

“La industria automotriz está haciendo un esfuerzo muy importante para mantener el nivel de actividad. Primero, porque nuestra industria está ligada al mercado de exportación que le da divisas al país y, además, porque da empleo”, sintetizó Sibilla. Como presidente de la asociación de fabricantes Adefa, Galdeano agregó: “Entre el 50% y 60% de lo que se hace en una planta automotriz se exporta; entonces, nuestra prioridad es tener consistencia para abastecer los mercados de exportación”.

2. Los desafíos de la industria en un país como la Argentina

Para Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina, el principal desafío de la transición está en la infraestructura. “Además de tener el producto, necesitamos trabajar en cómo acompañamos el proceso para que un cliente decida pasar de un motor a combustión a uno eléctrico sin demasiadas inconveniencias”, dijo. Agregó que en el mercado premium el foco global está en la fabricación de eléctricos. “En el país presentamos el primer auto 100% eléctrico, un SUV con una autonomía respetable de 400 kilómetros”, contó, en referencia al EQA.

El ejecutivo señaló que tras la pandemia hubo un cambio en el consumidor de la marca. “El entendimiento de lo que significa tener un auto mutó. Ahora va más allá de manejar, y está más en la experiencia con el auto y en su interior”, explicó. Por eso, dijo, se exploran experiencias con Inteligencia Artificial.

Desde Mercedes-Benz Camiones y Buses, la división que se separó de Mercedes-Benz a nivel global, Raúl Barcesat, su presidente y CEO, indicó que la meta es discontinuar las tecnologías no sostenibles de forma progresiva, lógica y cuidadosa, pero activa. “Un motor Euro 1 contamina 70 veces más que un Euro 5. Hay que trabajar para que el transportista pase de un camión de 1970 a uno de 2010 y luego, a uno de 2020, manteniendo al país en movimiento”, explicó.

Martín Zuppi, presidente de Fiat Jeep y Ram en Stellantis Argentina, habló sobre el desafío de liderar a largo plazo en un país regido históricamente por el corto plazo. “Si pensáramos todos nuestros productos limitados por nuestro contexto local, estaríamos acotando nuestro pensamiento”, reflexionó. Al hablar sobre el cambio en el sector, Zuppi contó: “Estamos en una transición hacia una Car Tech Company; tenemos que hacer productos que den servicios y generen experiencias. Posiblemente en 10 o 15 años exista el manejo autónomo al 100%. La pregunta es cómo hacer para que la experiencia del cliente no sea más el manejo sino el confort, el servicio”, detalló.

3. La producción local pisa fuerte

Para Raúl Mier, director comercial de General Motors, el buen desempeño de la industria automotriz frente a una situación nacional de vulnerabilidad económica tiene que ver con que en la Argentina “tenemos una base industrial fuerte”. “El 65% de los patentamientos actuales son de industria nacional; hace cuatro o cinco años era a la inversa. La producción local pisa fuerte en el mercado interno y de exportación”, resaltó.

En un panel moderado por la periodista de LA NACION Carla Quiroga, Francisco Spasaro, director comercial de Iveco Argentina, dijo que mientras haya actividad en el país, habrá venta de camiones. El ejecutivo sostuvo que cuanto más grandes y pesados son las unidades de transporte, más difícil se hace la introducción al segmento de la movilidad eléctrica.

Sobre la transición, Angie Stelzer, directora de Recursos Humanos de Volkswagen Group Argentina contó que Audi se alió con Siemens, por la cual todos los concesionarios de la marca tienen cargadores. “El próximo desafío es que pueda crecer esa estructura”, expresó. Y agregó, respecto del plan para producir camiones en Córdoba, que se están haciendo las primeras preseries.

4. Un futuro que en muchos lugares ya es presente

El primer colectivo autónomo y 100% eléctrico de América Latina ya circula tres veces por semana en el barrio porteño de Núñez. “El proyecto que realizamos en conjunto con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires incluye tecnologías como inteligencia artificial, un sistema cartográfico que tiene previamente definido cuáles son las paradas, que identifica sendas peatonales y que tiene sensores inteligentes para frenar ante cualquier movimiento inesperado”, detalló Luis María Bullrich, presidente del Parque de Innovación, donde circula el bus. “Lo usamos para estudiar y entender cuándo vamos a estar preparados para usar ese tipo de movilidad en la ciudad”, dijo.

También revoluciona la forma de moverse la práctica del on demand, con aplicaciones que conectan pasajero con conductor. En la empresa DiDi identifican tres tendencias que reconfiguran la manera de circular. “Una es entender la movilidad como un servicio y no como un bien propio, otra es la búsqueda de la eficiencia, y la última es la multimodalidad del transporte que se ve, por ejemplo, en alguien que toma un DiDi moto para ir hasta la estación de tren, luego recorre cinco estaciones de tren, combina con un colectivo y camina las últimas cuatro cuadras”, enlistó Delfina Orlando, gerente de Comunicaciones de Movilidad para DiDi Cono Sur.

Desde el rubro del transporte pesado y de logística, el gerente de Retail en YPF, Mariano Fernández, sostuvo, al participar de un panel moderado por Pablo Ortega, periodista de LA NACION, que en el país el 14% de las emisiones corresponde al transporte de vehículos pesados y de carga, y explicó que el gas natural o el GNC se presenta como la opción de combustible de transición más lógica. “Por un lado, porque contamos con el segundo recurso no convencional más importante del mundo y, por el otro, por el potencial de una red con más de 1600 estaciones de servicio”, argumentó. Según datos del Enargas, hay 800 unidades de pesados a GNC. “La meta es llevar esa cifra a 6000 para 2026 y duplicar la capacidad de abastecimiento que tiene la empresa para 2030″, afirmó.

Para potenciar los beneficios de los cambios, según Gabriel Pérez, gerente de Desempeño Ambiental de Grupo Logístico Andreani, la inteligencia artificial juega un rol clave, porque es una herramienta que puede optimizar los recorridos y garantizar el éxito en la entrega.

En muchos países de Asia y Europa, y también en Estados Unidos, la nueva movilidad está en una etapa avanzada. Alejandro Gottig, consultor internacional en movilidad eléctrica, dio un pantallazo sobre la irrupción de esta tecnología que, según él, llegó para quedarse. “En China la venta de vehículos eléctricos alcanzó el 25% del market share; le siguen Alemania y Francia, con 20%, y luego Estados Unidos”, contó.

Leonardo Valente, especialista en autos eléctricos e híbridos y economista formado en la Singularity University de Silicon Valley, señaló que en países como Chile y Colombia hay movidas interesantes. Con políticas de apertura que hacen que la renovación del parque vehicular sea más rápida. “La Argentina tiene todo, especialmente en fuentes de energía renovables”, alentó, respecto de la posibilidad de seguir ese camino.

Coincidió Alejandro Repetto, ingeniero y especialista en robótica. Al profesional se le preguntó qué le diría a quienes predican el escepticismo respecto del avance de las tecnologías. Y respondió: “Uno puede ser escéptico, pero las cosas terminan pasando igual; sugiero empezar a amigarse con la idea de que probablemente esto suceda y, si es así, que nos agarre bien parados”.

Por su parte, el periodista de LA NACION Iván Mazorco se refirió a varios avances. Aportó, entre otros, dos ejemplos que ilustran las innovaciones: un barco que funciona con energía eólica, usando dos velas rígidas, para reducir en un 30% las emisiones de CO2 de un buque de 43.000 toneladas; y una serie de bicicletas eléctricas, un invento que convive con las personas hace años, pero cuya presencia se acentúa en el día a día.

Mujeres que pisan fuerte en un ámbito de fierros y ruedas

En la etapa actual del sector de la movilidad la presencia femenina es más alta que en la vieja era. Y en el encuentro organizado por LA NACION, cuatro mujeres contaron, en un panel moderado por la periodista Carla Quiroga, sus experiencias en el mundo de las ruedas.

“Cuando una tiene una pasión y está convencida de algo tiene que ir para adelante, no importa si el ambiente es femenino o masculino”, dice Candelaria Tornquist, directora de Reklus Cars, una empresa dedicada a la recreación artesanal de autos clásicos. Hija de un piloto del equipo Peugeot de Rally, fanática de Fangio y formada en administración de empresas, en 2002 la mujer fundó el emprendimiento junto con su esposo, Pini Mancardo, con el objetivo de que los clientes pudieran tener “las mismas sensaciones de los héroes del automovilismo de la época”. El equipo, integrado por 15 personas –entre ellas, uno de los hijos del matrimonio– exporta varios modelos, desde hits preguerra hasta autos deportivos de los 50. “Todo es posible y cada cliente tiene un sueño particular”, contó Tornquist.

Para la emprendedora, el camino no fue fácil. En 2020 perdió a su esposo y compañero de proyecto en un accidente vial. Siguió entonces con Reklus, quizá con más pasión que nunca. “Estar en la fábrica es como estar con él, fue nuestro gran proyecto. No estaba dispuesta a dejarlo en la nada”, dijo. Y agregó: “Quería transmitirles a mis hijos el mensaje de que, a pesar del dolor, se puede seguir adelante y construir algo en medio del vacío”.

Pese a venir de una familia no vinculada con el sector, a Gaiana Bastitta Harriet los caminos recorridos la llevaron a ser coleccionista y restauradora de autos Tulieta. “Es una tarea de rescate, los autos clásicos son como un camino al pasado. Te subís a un auto, ponés primera –en el Tulieta los cambios están al revés– y estás en otro mundo”, relata.

Hace unos años un amigo le habló a Galiana sobre el origen de estos autos “fuera de serie”, creados por Tulio Crespi –del cual Bastitta Harriet se haría amiga– en la década del 70, y quedó cautivada. Encontrar estos modelos es cada vez más difícil: son piezas de la industria nacional que dejaron de fabricarse hace casi 40 años. “Cuando voy a rallys me encuentro con autazos ingleses o italianos, pero todos me elogian la Tulieta. Son autos que fueron fabricados en una época en la que todo se hacía a pulmón”, afirmó.

Ailín Lescano es otra mujer que se dejó llevar por las vueltas de la vida al mundo de los fierros. Todo empezó como un hobby de cuarentena, cuando empezó a visitar a Luis, su papá, para acompañarlo mientras él trabajaba en la refacción del motorhome de un amigo. Pasaron unos meses y la joven se percató de que el pasatiempo tenía mucho potencial. Primero empezó a compartir lo que hacía con su padre en redes, y a fines de 2020 fundaron Gigi Motorhomes, un emprendimiento especializado en transformar colectivos antiguos y micros de larga distancia en casas rodantes modernas y personalizadas. “Aunque al principio papá me decía que no y me miraba como si estuviera loca, yo vi la oportunidad. El auge del home office en cuarentena permitió que en la Argentina de hoy se pueda vivir viajando, siempre y cuando haya acceso a internet”.

Para dedicarse a su iniciativa, Lescano dejó un trabajo estable como community manager, renunció a su alquiler y a su vida en pareja y se mudó con su papá para bajar gastos. “Al principio todo era muy incierto: no tenía salario y sentía que de alguna manera estaba retrocediendo en mi independencia”, dijo. Pero su mensaje hoy es claro: la perseverancia es la clave para alcanzar los sueños.

El sacrificio no fue en vano. El primer motorhome que construyeron, originalmente concebido para una familia, terminó siendo el refugio de Robert De Niro en su visita a la Argentina para filmar su serie con Luis Brandoni. “Un día, un equipo de filmación se puso en contacto con nosotros para adquirirlo, y a las pocas semanas lo veía en la tele”, recordó Lescano, que hoy lidia con una agenda llena y cotiza proyectos que llegan hasta los US$80.000. “Si me hubiera rendido, nunca hubiese visto todo lo que logramos”, concluye.

Aixa Franke recibió a sus 15 años un Citroën que ella misma restauró en su garage. A los 24 debutó en la categoría Fiat 600 Light y luego recorrió diversos caminos en el automovilismo –una actividad en la que solo 2% de las licencias pertenece a mujeres–, compitiendo en categorías como Top Race y Fórmula Nacional. A sus 30 años, compite en la categoría de Sport Prototipo, una disciplina de monoplazas de menos de 600 kilos y velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora.

Franke contó que el de las ruedas es un sector en el que las mujeres ganan terreno de a poco. Su compromiso, dice, es ayudar a impulsar el cambio de cara a generaciones futuras, ya sea como coleccionistas, fabricantes, pilotas o mecánicas.

Los vehículos, un puente para el encuentro personal

“Creo que siempre va haber transporte para movilizar a las personas, justamente porque va haber un valor premium en el hecho de encontrarse, de conectarse y de mirar a alguien a los ojos; entonces, siempre y cuando tengamos seres humanos que quieran tener ese tipo de interacción física, va haber que movilizar esos cuerpos y en ese sentido va haber transporte”, destacó Rebeca Hwang, general partner de Kalei Ventures y experta en temas de inteligencia artificial, durante su participación en el encuentro sobre movilidad organizado por la nacion.

La experta afirmó que en el transporte de cargas el avance de determinadas tecnologías hará una diferencia, “porque ahora podemos utilizar algoritmos muy eficientes, que minimizan la necesidad de crear muchos viajes”.

Hwang señaló que con la Inteligencia Artificial van a aparecer muchas más oportunidades de tener realidades virtuales. Y eso ayudará a evitar que las personas se muevan para hacer diferentes actividades, si es que es eso lo que desean. “Capaz que las relaciones interpersonales se van a ver circunspectas a ocasiones sociales, y ahí veremos el valor premium de estar en la misma habitación o en el mismo salón con otra persona”, explicó. De esa manera, se avanzará en usar los medios para la movilidad de una forma más eficiente, concluyó.

Estrategias y herramientas para ciudades inteligentes

Lucía Bellocchio, directora y fundadora de Trend Smart Cities enumeró, durante el encuentro sobre movilidad organizado por la nacion, algunas de las herramientas concretas que se están implementando en diferentes ciudades, a partir de estrategias con enfoques de smart city, y con el objetivo de mejorar la movilidad urbana.

Se refirió, específicamente, a los semáforos inteligentes, que obtienen datos en tiempo real y se sincronizan según el estado del tránsito; la iluminación inteligente, que implementa la telegestión de las luminarias desde un dispositivo móvil que permite integrar otros elementos como sensores, cámaras, paneles solares y cargadores para autos, entre otros beneficios, y los cruces peatonales inteligentes, que sirven para dar alerta a conductores y peatones y tener, de esa manera, ciudades que sean más amigables con quienes las recorren a pie.

Bellocchio resaltó la tendencia “touchless city”, que es el resultado del creciente uso de la tecnología contact less, un sistema de pago sin contacto que permite abonar una compra mediante el uso de tecnología. Un ejemplo de aplicación de esa práctica en la dinámica de las ciudades está en la implementación de estos medios de pago y de las billeteras digitales para el pago de las tarifas en el uso del transporte público.