Movimientos oficiales para evitar que suban las tasas

Esta semana se extendió la baja de tasas que había comenzado la semana pasada. Las tasas overnight, que habían cedido desde el pico de 28% el 19/8 a 23% el 21/8, continuaron cediendo, al cerrar en zona de 21%. La fuerte señal que dio el BCRA realizando una operación de mercado abierto por $1,3 billones fue suficiente para ponerle un techo a las tasas a un día. Tanto la curva en pesos (mejora de 0,3%) como las tasas activas (adelantos a empresas cediendo de 33% a 28%) se hicieron eco de esto.

Habría menor demanda de cobertura

Estimamos que el hedge cambiario en manos del sector privado (DL y futuros) habría cedido, en el margen, de US$11.000 millones a fines de julio a US$10.930 millones al jueves. Si bien estimamos ventas de dólar link en el mercado secundario por casi US$1500 millones en el mes, la licitación de esta semana dejó un resultado que más que compensó estos incrementos. Vencían US$2600 millones de la letra DL de agosto y el Tesoro sólo emitió US$298 millones de la letra DL de octubre.

Una licitación sin sesgo contractivo

Finanzas adjudicó $12,2 billones en la licitación de esta semana (rollover de 96%), mostrando al Tesoro reacio a tener un sesgo contractivo que vuelva a tensionar las tasas en pesos. La licitación dejó, en términos generales, una marcada preferencia por la tasa fija, que concentró el 90% de lo adjudicado y, en términos particulares, por corta duration. Se colocaron $6 billones de la Lecap de noviembre, con un mercado que vuelve a orientarse a la tasa fija ante una inflación de agosto que la anticipan en 1,5/1,6%.

El BCRA sostiene las compras de reservas

El BCRA aceleró el ritmo de compra de reservas a US$61 millones el miércoles y US$93 millones el jueves (la más alta en 19 ruedas) desde un promedio previo de agosto de US$30 millones. Si bien el objetivo del año ya está cumplido (casi US$14.000 millones versus meta original de US$10.000 millones), el BCRA sostuvo las compras en el spot. El leve desarme del hedge, junto a commodities elevados (soja en US$/ton 465) y menores pagos de energía, hacen prever menor presión cambiaria en septiembre.