MSCI: Las opciones que tiene hoy la Argentina en una reunión clave

Después de que el jueves pasado se conociera que la sociedad Morgan Stanley Capital International (MSCI) mantuvo a la Argentina en el listado de países con índice propio (Standalone, en inglés), la expectativa es que en su comunicación de hoy la incluya en el conjunto de naciones que serán monitoreadas a lo largo de 2025, con miras a una reclasificación en 2026.

“Las opciones son dos: o no pasa nada y la Argentina permanece en Standalone, o MSCI incluye al país en una lista de naciones que serán monitoreadas durante 2025 para ser reclasificada a Frontera en 2026. Es casi imposible que la Argentina sea reclasificada hoy sin antes lanzar una consulta. Lo mismo ocurrió en años anteriores”, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors LLC.

En cuanto a la posibilidad de que la Argentina ingrese a la lista para ser reclasificada, Maril señaló que, si solo se observa el boletín publicado el jueves pasado, no hay chances. Pero si se toman en cuenta los cambios realizados luego del cierre de la encuesta en marzo, es posible que el país sea incorporado.

La encuesta la realiza MSCI y se la envía a actores del mercado. Cada uno tiene su opinión sobre el rumbo del país y sobre la irreversibilidad de los cambios implementados por el presidente Javier Milei. La cuestión es que se realizó en el mes previo a la liberación del cepo cambiario.

Fuentes de Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la reciente flexibilización cambiaria y las mejoras regulatorias podrían llevar a MSCI a colocar a la Argentina “en revisión”, lo que habilitaría una eventual reinclusión en sus índices.

De concretarse el cambio de categoría el próximo año, según Adcap, podrían ingresar entre US$2300 y US$3700 millones en flujos pasivos, beneficiando especialmente a acciones con liquidez y free float, como YPF, Vista, Galicia, Pampa y Macro.

Por último, Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, consideró que hoy no sucedería nada porque la Argentina “abrió tarde el cepo cambiario y no estaría aceitada del todo para los flujos entrantes y salientes de capital en sus mercados financieros”.

Hacia adelante, dijo que el salto de categoría debería ser gradual. Es decir, primero pasar a ser Frontera y luego, Emergente.

“El flujo de dinero al pasar de Standalone a Frontera es marginal. Lo más importante va a llegar cuando seamos Emergentes. La relevancia de ser Emergente frente a Frontera es aproximadamente de 15 a 1”, completó.

En mayo de 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina cayó de mercado emergente a frontera y, 10 años después, durante la gestión de Mauricio Macri, volvió a ser emergente.

En 2021, en tanto, cayó nuevamente de emergente a mercado independiente o Standalone, junto a países como Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Líbano, Malta, Nigeria, Palestina, Ucrania y Zimbabwe.

Actualmente, son considerados mercados de frontera países como Bahrain, Benín, Burkina Faso, Croacia, Estonia, Guinea-Bissau, Islandia, Costa de Marfil, Jordania, Kazajistán, Kenia, Letonia, Lituania, Mali, Mauricio, Marruecos, Níger, Omán, Rumania, Senegal, Serbia, Eslovenia, Togo y Túnez.

En tanto, en el listado de Emergentes figuran Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, Kuwait, Polonia, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.

Por último, los mercados desarrollados incluyen a Canadá, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.