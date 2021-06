MSCI: se desploman las acciones de YPF tras el descenso de categoría de la Argentina

Ayer la decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) fue peor a la esperada y este viernes, en los primeros negocios del día, el mercado respondió con fuerza. La compañía más afectada viene siendo YPF, una de las firmas que conforman el índice -además de Globant y Adecoagro-, que anota una merma de casi un 11% en el exterior y del 8,5% en la bolsa local.

En la bolsa porteña, el S&P Merval desciende un 5,4% y se posiciona en las 63.319 unidades. Las bajas más pronunciadas las presentan YPF (8,5%), Cablevisión Holding (7,6%), el Banco Francés (7,5%), Bolsas y Mercados Argentinos (7,0%), Ternium (6,2%), Edenor (5,9%), Loma Negra (5,8%), Transener (5,6%) y Central Puerto (5,6%).

En el exterior, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (llamadas ADR) casi en su totalidad en rojo. Nuevamente YPF se corona como la más afectada, con una merma del 10,9%. A su vez, los papeles de Edenor descienden un 6,5%, seguidos por el Banco Francés (6,2%), Loma Negra (5,1%), Pampa Energía (4,4%), Grupo Financiero Galicia (4,6%), Central Puerto (4,6%), Transportadora de Gas del Sur (3,8%), el Banco Supervielle (3,4%), Banco Macro (2,5%) y Globant (2,5%).

El índice MSCI suele ser una guía para los inversores sobre en qué mercados prestar atención. Este jueves la Argentina perdió la categoría de mercado emergente y “descendió” dos escalones, hasta el segmento denominado ‘standalone’. En otras palabras, ser único o independiente.

Otros países que acompañan la misma categoría son Panamá, Jamaica o Trinidad y Tobago en el continente Americano, mientras que en el panorama internacional también se encuentran Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Botswana, Malta, Zimbabwe o Ucrania.

Para los economistas, esta decisión repercutirá directamente en las inversiones. Y, en un país que carece de crédito externo y alto déficit fiscal, la única vía que queda disponible para financiarse el Estado es “la emisión monetaria”.

“Argentina quedó fuera de los mercados mundiales, nos mandaron al limbo por no tener un centímetro de apertura comercial y financiera. Somos el país que más devaluó en la región, no tenemos crédito y emitimos a destajo. Inflación y devaluación son los resultados. Éramos emergentes, pensábamos que seríamos mercado de frontera, y pasamos directo a mercado independiente, estamos en el limbo. Argentina está cerrada al mundo, no tiene facilidades para que ingresen y salgan capitales, no tiene estabilidad macro institucional, tres razones para que Argentina no califique”, apuntó el analista financiero Salvador di Stefano.

