Multa histórica a una sociedad de bolsa que usaba la plata de sus clientes

La sociedad de bolsa Guardati Torti quedó en el ojo de la tormenta. Luego de que se corroborara que usó los fondos de las cuentas comitentes de sus clientes para cubrir pagos por el corretaje de cereales, el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) le aplicó la sanción más importante de la historia del organismo. La multa asciende a los $2.760 millones. Además, se inhabilitó a determinados funcionarios de la sociedad y se les prohibió operar en el mercado.

Guardati Torti tenía un objeto societario múltiple, entre los cuales señalaba como actividad el corretaje de granos, además de actuar como un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) inscripta ante la CNV.

La matrícula como sociedad de bolsa estaba suspendida desde el año 2020, luego de que se detectara que había usado la plata de sus clientes para intereses propios y que los usuarios no podían acceder a su dinero.

De la investigación que se llevó a cabo, y que se probó en el sumario, se detalla que en el marco de su actividad agropecuaria emitió en 2019 cheques de pago diferidos por cuenta y orden de la sociedad Vicentín a productores agropecuarios o clientes de la actividad de corretaje de cereales, los que se cobraban contra la cuenta bancaria de Guardati.

Los fondos con los que Guardati cubrió el pago de los cheques presentados inicialmente provenían de su actividad de corretaje de cereales. Pero dado que Vicentín, en plena crisis financiera, comenzó a incumplir con el pago a los corredores, productores y acopiadores, sostuvo el pago de los cheques con fondos aportados por las comitentes en el marco de su actividad como ALyC.

Guardati emitió en 2019 cheques de pago diferidos por cuenta y orden de la sociedad Vicentín a productores agropecuarios o clientes de la actividad de corretaje de cereales LA NACION

Guardati Torti siguió librando cheques por cuenta y orden de Vicentín, incluso a pesar de que la compañía se encontraba en estado de cesión de pago y que la sociedad de bolsa estaba en conocimiento de esto. Finalmente, los cheques empezaron a ser rechazados por falta de fondos.

En ese contexto, los clientes de los comitentes empezaron a canalizar sus denuncias ante la CNV, quienes daban cuenta de la imposibilidad para operar, de no poder disponer de sus saldos líquidos, de la existencia de demoras en el traspaso y transferencia de sus títulos a otro agente, de la existencia de diferencias entre el resumen de cuenta corriente de Guardati y lo informado por Caja de Valores, y la imposibilidad o dificultad para comunicarse con la sociedad de bolsa.

“Hemos sancionado a Guardati Torti S.A, de manera ejemplar, dado que ha incumplido la Ley del Mercado de Capitales y la normativa de esta Comisión, apropiándose de fondos de los inversores. Es para nosotros fundamental proteger a los inversores de este tipo de maniobras. Esta medida demuestra que los hechos graves se sancionan con todo el peso de la Ley, en lo que concierne a la jurisdicción de la CNV. Las faltas importantes tienen la sanción que corresponde”, expresó el presidente de la CNV, Roberto Silva.

Por todo esto, se aplicó una multa de $2.760.905.884, el monto más alto que alguna vez emitió la CNV. Por primera vez se determinó que la multa fuera 1,5 veces el monto resultante del beneficio que obtuvo la sociedad de bolsa, que se calculó en $1.840 millones, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley N° 26.831 del mercado de capitales.

Roberto Silva, presidente de la CNV, dijo que se sancionó a Guardati Torti "de manera ejemplar"

Por la gravedad de las infracciones, también se aplicaron las sanciones de inhabilitación y prohibición a determinados funcionarios para operar en el mercado, por considerarse que el rol profesional con el que actuaron resulta “inadmisible”. Nunca en la historia del organismo se dieron estas tres sanciones en simultáneo.

“Esta decisión se da en el marco del rol de protección de los inversores, el cual es primordial para este Organismo y en atención a la severidad de las infracciones incurridas, el perjuicio causado a inversores, a la transparencia del mercado y a la confianza del público inversor en general”, destacó la CNV.

En toda esta historia, hubo varios incumplimientos. En primer lugar, se denuncia que los sumariados utilizaron fondos pertenecientes a las comitentes en el marco de la actividad bursátil, para así poder cubrir pagos relativos a la actividad de corretaje de granos. Un segundo punto, fue que Guardati Torti “priorizó en todo momento sus propios intereses” por sobre la de los comitentes, por lo que no obró con “honestidad, lealtad, profesionalidad y diligencia, para el mejor interés de sus clientes”. Por reglamentación de la CNV, las normas aplicables tienen previsto que los fondos deben ser invertidos en favor del comitente.

Otro punto es que la compañía no suministró al personal de la CNV la información solicitada sobre los reclamos de los clientes, en oportunidad de la verificación realizada. En cuarto lugar, los miembros del órgano de administración estaban “en pleno conocimiento del accionar desarrollado” y ninguno de ellos se lo comunicó al responsable de cumplimiento regulatorio y control interno.

Del sumario se detalla que GYT Plus S.A y Guardati Torti compartían los mismos directores. GYT Plus era la principal deudora de Guardati y, a pesar de eso, la sociedad de bolsa no lo informó como hecho relevante, aun cuando la CNV le cursó requerimientos específicos sobre este aspecto.

Además, Guardati no se abstuvo en su funcionamiento hasta la suspensión concretada por la Comisión Nacional de Valores el 19 de febrero de 2020, a pesar de la situación de crisis económica financiera que atravesaba, lo que debió haber hecho según la normativa vigente.

Desde el ente regulador también explican que la información que le fue suministrada al público inversor al momento de brindar aclaraciones con relación a la nota que detallaba la caída de GYT Plus S.A fue “confusa y tardía”.

A su vez, la estructura organizativa a la luz de los “profusos incumplimientos normativos” demostró no ser la adecuada y, por último, se incumplieron con ciertas previsiones del Código de Conducta de ALyC.

Los usuarios afectados dejaron cuenta de esto en la página que tiene la empresa en Google Maps. Con calificaciones de una estrella, advierten que la firma “se quedó con mis ahorros al declararse en quiebra del broker GyT”, los acusan de “estafadores”, y en múltiples reseñas piden que “devuelvan la plata de la comitente”.

“No puede soslayarse la gravedad y magnitud de las infracciones incurridas, más aún al contemplar que el accionar de Guardati y sus Directores titulares respecto al tratamiento de los fondos de sus comitentes, no respondió a un ‘error o una simple omisión’, sino a un objetivo específico: su utilización deliberada en contravención a las normas, para cubrir un faltante de liquidez en otra actividad de la sociedad, a sabiendas del perjuicio a sus comitentes", aseveró el sumario.