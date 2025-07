El Ministerio de Economía confirmó que volvió a comprar dólares

En medio de una suba del dólar, el Ministerio de Economía confirmó hoy a LA NACION que realizó nuevas compras de divisas, un movimiento que podría estar impactando en el recalentamiento del mercado cambiario y que varios economistas habían comenzado a detectar en los depósitos oficiales del Tesoro en el Banco Central (BCRA).

El 27 de junio pasado, el Palacio de Hacienda había comprado por primera vez US$200 millones. Lo había ratificado el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X. La novedad llegó luego de un giro desde el equipo económico, que en un primer momento había decidido no intervenir con el BCRA dentro de la banda de flotación establecida en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que luego aclaro que el Tesoro sí podría, en algunas situaciones, adquirir bloques importantes de divisas ofrecidos.

“El Banco Central sólo puede comprar dólares en el piso de la banda, pero eso no quiere decir que no se puedan acumular reservas, por ejemplo, vía el Tesoro Nacional”, señaló Caputo en un programa de streaming a mediados de junio. “Si el que compra es el BCRA estaría emitiendo pesos, aunque sería diferente si lo hace en el piso de la banda porque responde a una demanda genuina del dinero”. Además, el ministro dijo que “si el Tesoro hace esto mismo, lo estaría haciendo con superávit propio, entonces esto no implica nueva creación de dinero”.

Entonces, el ministro de Economía, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, salieron a aclarar que sumarían estrategias para reforzar las divisas. Principalmente, se esperaba que compraran US$1000 millones por mes con emisión de deuda en dólares, pero a pagar en pesos (Bonte30) y con un nuevo Repo por US$2000 millones que ya lanzaron.

LA NACION buscó más precisiones sobre cuándo se había procesado la operación y cuánto se habría adquirido, pero no hubo detalles. El miércoles pasado, en Hacienda se había sugerido que se habían ofrecido al Tesoro tres bloques más de dólares -además de los ya mencionados US$200 millones adquiridos-, pero que aún no ser habían ejecutado.

“¿El Tesoro salió de compras por U$S200 millones extra?“, se preguntó el economista Amilcar Collante en su cuenta de X. No fue el único.

“Aumentan US$200 millones los depósitos del Gobierno en dólares el 3 de julio, ascendiendo a US$4864 millones. Venían de aumentar US$190 millones bajo motivos también ‘desconocidos’”, estimó su par Salvador Vitelli, también en su cuenta de X esta tarde. “El jueves 3 de julio parecería que el Tesoro compró otro bloque de US$200 millones (dado lo que cayeron los depósitos en pesos y subieron los de dólares), a [un precio de] $1227″, escribió Milagros Gismondi, exsecretaria de Hacienda de la provincia de Buenos Aires con Hernán Lacunza.

El dólar oficial minorista volvió a subir hoy en una tendencia que sostiene desde la semana pasada y cerró en las pantallas del Banco Nación a $1280, una suba de $20 frente al cierre anterior (+1,6%). Fue la primera vez que esta cotización tocó este valor, luego de que el Gobierno levantara el cepo cambiario para las personas, a mediados de abril. La semana pasada, el dólar había subido $55. “Obvio que esto es flotar”, le restaron importancia en el Ministerio de Economía la semana pasada, sobre todo, luego de que hace sólo unos días desde la oposición se cuestionaba el atraso cambiario, el impacto en la balanza de pagos y en la falta de acumulación de reservas en el BCRA. Esta situación no sólo generaba dudas entre los empresarios, que se quejan por la baja competitividad de la economía local, sino entre quienes esperan la confirmación por el desembolso de US$2000 millones del FMI que corresponderían a la aprobación del programa cerrado en abril.

El tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en $1262,13, equivalente a una suba diaria de $20,99 (+1,69%). De esta manera, se reafirmó sobre la mitad superior del nuevo esquema de bandas de flotación, que prevé un piso de $1000 y un techo alrededor de los $1400 (estos valores ajustan diariamente al 1% mensual).

En términos reales, contemplando la inflación, el tipo de cambio pasó de un índice que estaba en 80 en noviembre de 2023, según el BCRA, a 160 tras la devaluación y que llega a 90 hoy. El dólar real efectivo soja, por caso, está en los niveles más bajos desde diciembre de 2017.

¿Qué dicen los analistas privados sobre estos días? Muchos argentinos apostaron a dolarizar el aguinaldo, a sumar divisas para las vacaciones de invierno y a un desarme de posiciones de carry trade. Ahora se sumó que el Ministerio de Economía también demandó bloques de dólares.

En las cerealeras calculaban que el tipo de cambio subió un 7% con lo que el 6,5% de diferencial que se tenía por la baja temporal de las retenciones estaba “compensada” en soja. “En maíz estás por encima”, indicaron, pese a que otras fuentes alertaban que se requeriría un dólar aún más alto para que los productores vendan su producto excedente a las cerealeras dada la baja de los precios internacionales.

Las liquidaciones crecerían fuerte este mes, pero se abre la pregunta sobre qué pasará desde agosto próximo. "Que vuelvan a subir los DEX [las retenciones] genera mini dólar soja que adelanta ingreso de divisas (junio-julio), pero luego te desploma liquidación de agrodivisas (a menos de US$2000 millones por mes) cuando más lo necesitas: la previa electoral. En libre flotación no tiene sentido exacerbar la estacionalidad", escribió Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra.

El rojo de cuenta corriente

Según esa consultora, con tipo de cambio real (TCR) “apreciado y nivel de actividad rozando el pico previo”, era lógico esperar déficit de cuenta corriente en el primer trimestre de 2025. Pese a que este rozó US$5200 millones casi duplicando los US$-2700 millones esperados por el FMI para todo el año, fue menos de la mitad que en el primer trimestre de 2018 (US$-12.000 millones a valor actual), “gracias a una mejora del saldo de bienes impulsado por Vaca Muerta y mejores términos de intercambio”. Equilibra afirmó en un informe publicado hoy que el déficit de servicios fue de US$4500 M en el primer trimestre de este año, “explicado principalmente por un rojo de turismo de US$4000 millones (ambos resultados récord absolutos a precios constantes)”.

El rojo por ingresos primarios (rentas) fue de US$3300 millones en ese período. “Muy por debajo del rojo del primer trimestre de 2018 de US$5750 millones a valor actual, por menor carga de intereses tras la reestructuración de deuda en 2022 y menores utilidades y dividendos por menor inversión de empresas extranjeras”, precisaron.

Según Equilibra, el déficit de cuenta corriente del primer trimestre de 2018 “fue mucho más elevado, pero también lo fue el ingreso de capitales financieros: superó US$20.000 millones a precios actuales y las reservas internacionales netas superaban los US$40.000 millones. ”En contraste, en el primer trimestre de este año hubo ingresos por cuenta financiera de sólo US$1580 millones y las reservas siguen en terreno negativo", cuestionaron en la consultora privada.

“El déficit de cuenta corriente -indicaron- se habría achicado en el segundo trimestre de este año frente al primer trimestre por mayor superávit de bienes por el pico de exportaciones de la agroindustria. El rojo del tercer y cuarto trimestre no superaría al de los primeros meses del año, porque la actividad se está amesetando y el tipo de cambio se depreció más de 10% desde la flotación. En este escenario, el rojo de cuenta corriente acumularía US$17.500 millones en 2025 (-2,5% del PIB)”.