Mundial 2026: el impacto de la clasificación de la Selección argentina en el consumo

El avance de la selección argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026 incentiva la planificación de viajes de último momento y la compra de electrodomésticos, fenómenos que reflejan la pasión de los hinchas por acompañar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en las instancias decisivas.

Un informe de Ibope anticipó que el Mundial podría convertirse en un impulso para el consumo interno en el país. El estudio indicó que la Argentina se encuentra entre los tres países con mayor porcentaje de fanáticos del certamen, con un 42% de la población que sigue la competencia activamente. Este segmento posee ingresos superiores al promedio y muestra una alta disposición a gastar en servicios, experiencias y viajes.

Los datos indican que los seguidores del torneo valoran especialmente los automóviles, la tecnología y los servicios financieros, lo cual justifica el incremento en el consumo durante las semanas previas y posteriores al inicio del campeonato. En tanto, presentan una mayor predisposición a realizar gastos de valor elevado, lo que se traduce en una intención de consumo superior al promedio en distintas categorías de bienes, servicios y experiencias. Entre ellos se destacan los viajes internacionales, uno de los rubros en los que los fanáticos del Mundial muestran una mayor disposición a gastar.

A medida que la selección argentina avnaza en el Mundial, las búsquedas de viajes a Estados Unidos crecen Anibal Greco - LA NACION

En ese sentido, hay un creciente interés por viajar a Estados Unidos a ver el Mundial. Desde Despegar señalaron que registraron un aumento del 300% en las búsquedas para Miami, donde la “Scaloneta” jugará el partido de dieciseisavos de final del próximo 3 de julio, tras asegurar el liderazgo en el Grupo J al ganarle a Austria.

Esta tendencia viene incrementando con cada victoria del equipo. Tras el triunfo frente a Argelia ―el primer partido en la fase de grupos donde Messi hizo un hat-trick―, las búsquedas de vuelos a Dallas aumentaron un 123%, con la intención de presenciar el enfrentamiento contra Austria. Las agencias de turismo registraron un fenómeno de compra a último momento, impulsado por el deseo de los fanáticos de presenciar los partidos en vivo. Ya desde entonces, Miami concentraba mayor interés entre los viajeros, con la esperanza de que la Argentina clasifique primera en su grupo y juegue allí en dieciseisavos de final.

Frente a este escenario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción para viajar a Dallas por US$500 más impuestos, con el fin de facilitar el traslado de los hinchas. De esa forma, la compañía buscó captar la demanda de último momento de quienes deciden viajar para ver a la “Scaloneta” avanzar en el torneo.

También creció la venta de televisores antes del Mundial PATRICIO PIDAL/AFV

Este aumento de consumo también se pudo ver en el mercado de electrodomésticos incluso antes de que empiece el campeonato. Las principales cadenas registraron ventas de televisores hasta un 70% superiores en comparación con periodos normales. La preferencia del consumidor se volcó hacia pantallas más grandes y tecnologías premium, con mayor demanda en los dispositivos de 55 pulgadas.