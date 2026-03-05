Negocio millonario: por qué la guerra en Medio Oriente es una amenaza para el que quiera viajar por el mundo

Tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, se cerró el espacio aéreo en las zonas afectadas, lo que, según un informe publicado en la revista Journal of Air Transport Management, provocó un aumento drástico de los costos de transporte en un gran número de vuelos: el 6,23% de todos los vuelos internacionales tienen que soportar un desvío medio del 13,32%. Tras la intervención de Estados Unidos en Irán, las aerolíneas se enfrentarán a nuevos problemas.

De hecho, el lunes siguiente al inicio del conflicto, las acciones de las aerolíneas cayeron. Como señala The Economist, “en un momento dado, IAG, propietaria de British Airways y otras aerolíneas, bajó más de un 12%”, y lo atribuyen al cierre de otra ruta de viaje, una que era una alternativa popular entre Europa y Oriente Medio, al quedar intransitable el espacio aéreo ucraniano. Esto es especialmente significativo, dado que el cierre de ambos espacios aéreos ha creado una estrecha corriente de posibles viajes aéreos (ver mapa con el espacio aéreo antes y después del estallido del conflicto).

Espacio areo de Oriente Medio, 28 de febrero a las 6:00 a. m. (Flightradar24)

La proximidad del conflicto a Dubái ha empeorado aún más la situación. Según la Organización Oficial de Aviación, “el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) sigue siendo el aeropuerto más transitado del mundo, con 4.900.000 asientos”.

Esta caída en los precios de las acciones, un fenómeno que también experimentaron aerolíneas estadounidenses como American Airlines, se atribuyó a la posibilidad de un aumento en los costos de energía. Brian Mulberry declaró al New York Times que “el aumento en los precios del petróleo y la presión sobre el estrecho de Ormuz podrían afectar las ganancias de las empresas entre un 15% y un 20%”, y que lo importante para los mercados será la duración del conflicto.

Espacio areo de Oriente Medio, 3 de marzo, 1:30 p. m. (Flightradar24)

Las consecuencias de esto las sentirán los consumidores, argumentó The Economist, y afirmó que para el sector aéreo en su conjunto, el conflicto significa mayores costos y menor demanda. El aumento de los precios del petróleo tras los ataques, suponiendo que se mantenga, supondrá un encarecimiento del combustible y un consecuente aumento de las tarifas.

Bryan Terry, director general de Alton Aviation Consultancy, se hizo eco de este argumento en discurso con el New York Times, afirmó que “hay muchas repercusiones, cuyo alcance aún está por ver”. Ese artículo enumera al aumento de los costos de los seguros y la posible prolongación del conflicto como factores que podrían encarecer los costos de los vuelos.

En cuanto a las repercusiones locales, en diálogo con LA NACION, voceros de Aerolíneas Argentinas, plantearon que el impacto todavía tiene un impacto “limitado” por el conflicto bélico en Medio Oriente, pero advirtieron sobre las repercusiones futuras si este se prolonga. “Desde el punto de vista operativo, por el momento el conflicto no afecta la operación de Aerolíneas Argentinas, ya que la compañía no opera rutas que sobrevuelen la zona donde se desarrolla el conflicto”, dijeron en la empresa.

“Si la guerra se extiende en el tiempo, la principal variable a seguir es el impacto que pueda tener sobre el precio internacional del combustible aeronáutico, el costo principal para la industria aérea a nivel global”, agregaron.

Sin embargo, a pesar de esto Terry también agregó matices esperanzadores. Dijo que la industria aérea “absorbe regularmente los impactos en los sistemas”. “Estos provienen de diferentes lugares y adoptan diversas formas, pero las recuperaciones suelen ser muy consistentes y, por lo general, la industria sobrevive y prospera a largo plazo”, concluyó.