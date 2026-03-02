“100% de acuerdo”: Galperin respaldó al discurso de Milei en el Congreso

Marcos Galperin se subió a la polémica en redes por el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso e hizo público su apoyo al tono con el que se dirigió el mandatario a los legisladores. “100% de acuerdo” fue el tuit que publicó Galperin en el medio de un intercambio de opiniones en la red X (ex Twitter).

La intervención de Galperin surgió a partir de un posteo de Reynaldo Sietecase. El periodista expresó su malestar por el clima que se vivió en el Congreso durante el discurso presidencial. Describió la escena como una discusión propia de un programa de panelistas, con el mandatario lanzando insultos a la oposición y los legisladores respondiendo con gritos y agravios.

Marcos Galperin expresó su postura sobre el discurso de Milei

El posteo de Sietecase generó una polémica a la que se sumó Marcelo Duclós, que defendió el tono confrontativo del Presidente. El biógrafo de Milei argumentó que el Presidente encarna la única opción capaz de quebrar el esquema político que, según su mirada, se consolidó en los últimos años. Y sostuvo que una oposición que antes fue oficialismo y que —en su visión— “destruyó el país” merece un trato firme y sin concesiones.