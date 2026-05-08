Mercado Libre: tras la presentación de resultados, la acción cae en la Bolsa de Nueva York

Las acciones de Mercado Libre se desploman en Wall Street. Tras la presentación de su balance financiero relativo al primer trimestre del año, los papeles de la firma comenzaron a cotizar a la baja y la caída ya roza el 10%.

Al cierre de la rueda de ayer, las acciones de Mercado Libre cotizaban a $1870,01. En la primera hora, su valor ya había pasado a US$1792,44, lo que representaba una baja cercana al 5%. Hoy a la mañana la caída se profundizó y para las 11 ya oscilaba en $1686,56, lo que implicaba una retracción del 9,81%.

El gigante del comercio electrónico, creado por Marco Galperin reportó ingresos netos por US$8800 millones en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 49% interanual, una aceleración que no registraba desde hacía cuatro años. De acuerdo con el balance, la compañía alcanzó un resultado operativo de US$611 millones, con un margen de 6,9%, y una utilidad neta de US$417 millones, con un margen de 4,7%.

Las acciones de Mercado Libre caen en la Bolsa de Nueva York. Fuente: Yahoo Finance

No obstante, algunas cifras del balance motivaron el descontento de los inversores. “La compresión del margen operativo (de 12,9% a 6,9%) es el factor clave detrás de la reacción negativa del mercado. Aunque el management insiste en que se trata de una inversión ‘deliberada’ en logística, tecnología e inteligencia artificial para asegurar el liderazgo a largo plazo, el inversor de corto plazo penaliza la falta de apalancamiento operativo y la caída del 20% en el beneficio operativo nominal", aseguraron desde IOL.

Y precisaron: “A nivel de flujo de fondos, el Free Cash Flow ajustado fue negativo en US$56 millones (frente a US$58 millones en el 1Q25), impactado por la estacionalidad del trimestre y el capital de trabajo necesario para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos de Mercado Pago”.

Más allá de las cifras de facturación, la empresa destacó que sus inversiones estratégicas en logística, la tarjeta de crédito de Mercado Pago y el uso de inteligencia artificial están consolidando su liderazgo en América Latina.

“Estamos invirtiendo de manera audaz para transformar cómo cientos de millones de latinoamericanos compran, pagan y acceden a servicios financieros, y estas inversiones están profundizando el engagement y sumando nuevos usuarios a la plataforma. El ritmo y la amplitud del crecimiento refuerzan nuestra convicción de que estamos bien posicionados para capturar la significativa oportunidad de largo plazo que tenemos por delante en commerce y fintech”, señaló Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre.

Según el informe, la división de Commerce generó ingresos por US$5000 millones (+47% interanual). Y para la empresa, la decisión de reducir el umbral para envíos gratuitos en Brasil resultó clave: los compradores únicos en ese país crecieron un 32%, el ritmo más rápido en un lustro, y el volumen de ítems vendidos se disparó un 56%.

En el mercado local, la firma registró un crecimiento del 41% en su volumen bruto de mercancías (GMV) en términos de moneda constante, con un aumento del 35% en la cantidad de ítems vendidos.

En paralelo, la pata fintech del ecosistema, Mercado Pago, alcanzó los 83 millones de usuarios activos mensuales, un incremento del 29% respecto al año anterior, según el informe. La cartera de crédito creció un 87% interanual hasta los US$14.600 millones, marcando el mayor incremento nominal para un solo trimestre en la historia de la firma.