El estado de los baños públicos tiene un impacto directo en la percepción que los usuarios se llevan de un aeropuerto, un restaurante, un shopping o una empresa. Detrás de esta premisa, la compañía argentina INELEC, con una historia que se remonta a 1946, celebra 80 años de trayectoria liderando la evolución del equipamiento sanitario en el país. A través de soluciones que integran calidad, innovación y diseño, la firma logró convertir un espacio puramente funcional en una pieza clave de la identidad arquitectónica de cualquier establecimiento.

En la actualidad, los sanitarios se conciben como una extensión visual del proyecto arquitectónico general. Para responder a esta demanda, INELEC ofrece líneas modernas con terminaciones en acero inoxidable que permiten mantener un lenguaje visual uniforme. Un claro ejemplo de integración tecnológica es el sistema lavatorio Helsinki, que concentra el dispensado de jabón, el suministro de agua y el secado de manos de manera oculta detrás del espejo, logrando una estética minimalista sin resignar funcionalidad. Otra innovación destacada es el sistema WASHdri, que unifica la grifería automática y el secado en un mismo punto del lavatorio para evitar que el usuario deba desplazarse.

El sistema WASHdri de INELEC permite lavar y secar las manos sin contacto en los baños de UADE, preparados para recibir a miles de estudiantes diariamente.

La automatización resulta fundamental no solo para mejorar la higiene al reducir las superficies de contacto compartido, sino también para promover un uso eficiente de los recursos. Los sistemas electrónicos con sensores activan el flujo de agua únicamente ante la presencia de las manos, evitando desperdicios. Paralelamente, los secamanos eléctricos de nueva generación garantizan un secado rápido con bajo consumo energético y eliminan la necesidad de toallas de papel descartables, reduciendo significativamente la generación de residuos.

La reducción de puntos de contacto compartidos limita las oportunidades de transferencia de microorganismos entre superficies y manos, un beneficio que cobra especial relevancia en hospitales, instituciones educativas, aeropuertos y centros de salud. Asimismo, la activación por sensores favorece la accesibilidad e inclusión, simplificando el uso para personas con movilidad reducida. Esta versatilidad permite responder a las demandas específicas de cada entorno: mientras un centro comercial prioriza la rapidez y el uso continuo, una estación de servicio demanda máxima durabilidad y un espacio cultural busca la máxima integración estética.

Betular Pâtisserie incorporó el sistema Helsinki de INELEC, una solución que combina tecnología, higiene y diseño en un espacio gastronómico de alta circulación. Alberto Brescia

Alto tránsito y respaldo profesional

Los productos instalados en espacios públicos deben soportar un nivel de exigencia muy superior al del ámbito residencial, recibiendo cientos de usos diarios. “Muchas veces se compara el precio de compra de dos equipos sin analizar lo que sucede después de instalarlos. Pero en un baño que recibe cientos o miles de personas por día, la durabilidad, el consumo y el mantenimiento terminan siendo determinantes. Nosotros buscamos que nuestros productos sean una inversión a largo plazo y no simplemente una compra para resolver una necesidad inmediata”, explica Ionatan Oren, Director de INELEC. Este enfoque en la robustez explica la presencia de la compañía en establecimientos clave como los centros comerciales Alto Palermo y Unicenter, diversas estaciones de servicio de la red YPF y la Sede Central de UADE.

Los baños de Shell incorporan griferías automáticas, secamanos y válvulas de mingitorio INELEC, soluciones diseñadas para responder a las exigencias de espacios de alto tránsito. Pablo Mekler

En el plano de la sustentabilidad y la eficiencia operativa, la tecnología abarca también sistemas de descarga inteligentes para inodoros y mingitorios que optimizan el volumen de agua utilizado en cada ciclo. Además de evitar el derroche de recursos hídricos y energéticos, la sustitución de toallas de papel descartables reduce la carga logística de mantenimiento, disminuyendo la reposición de insumos y el vaciado continuo de cestos. Complementariamente, la oferta de la compañía permite integrar equipamiento accesible como barrales, cambiadores y accesorios bajo una misma línea visual, simplificando la gestión de obra y garantizando un estándar estético homogéneo.

Para garantizar el éxito de cada instalación y evitar limitaciones técnicas a futuro, la compañía promueve un enfoque de asesoramiento a arquitectos, constructoras y desarrolladores desde las primeras etapas del diseño. Este acompañamiento integral permite evaluar el nivel de tránsito esperado, la disponibilidad espacial y los objetivos estéticos. A esto se suma un sólido servicio técnico y asistencia de posventa, brindando previsibilidad y confianza a lo largo de la vida útil del edificio.

Para conocer más sobre sus soluciones de equipamiento sanitario, tecnología automática y asesoramiento para profesionales, se puede visitar www.ineleconline.com.

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