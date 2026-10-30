Agilidad y solidez: la evolución de Comafi en su nueva etapa

En el marco de una transformación estratégica sin precedentes en las últimas cuatro décadas, Comafi renovó su identidad visual y su posicionamiento institucional orientado a impulsar sus negocios corporativos, el financiamiento del agro y su participación en el Mercado de Capitales.

Con más de 40 años de trayectoria en el mercado argentino, la entidad financiera privada de capitales nacionales renueva la estrategia en su red de más de 60 sucursales en el país para continuar especializándose en corporaciones, líneas de leasing, y sectores de energía, minería y oil & gas. Su propuesta operativa combina conocimiento del mercado, capacidad de adaptación, cercanía y equipos expertos para brindar soluciones a medida.

La nueva etapa, desarrollada junto a la consultora FutureBrand, trasciende el rediseño estético y busca reflejar la evolución interna de la organización. El concepto de la campaña es “A la altura de tus desafíos”, una premisa con la que la entidad sintetiza su objetivo de acompañar a los clientes mediante soluciones oportunas y adaptadas a la complejidad de sus proyectos.

La nueva identidad de Banco Comafi Comafi

A nivel gráfico, el cambio introduce un nuevo símbolo corporativo diseñado para transmitir una doble condición: la agilidad de un velero para moverse con rapidez y la estabilidad de una gran embarcación para atravesar contextos desafiantes.

En la presentación se detallaron los ejes del relanzamiento. Gonzalo Gutiérrez, CEO de Comafi, señaló que la organización llega a este momento con una estructura sólida y preparada para integrar tecnología en toda su operación de cara a los próximos años.

Y Tamara Vinitzky, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO, indicó que revisar la identidad implicó cuestionar en profundidad los procesos internos para lograr una comunicación más cercana y acorde a las demandas actuales.

Tamara Vinitzky, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO Comafi

En la misma línea, Francisco Cerviño, vicepresidente de Comafi, afirmó que la actualización es una consecuencia natural del crecimiento que la entidad ya había alcanzado en sus distintas unidades de negocio.

Sobre el final, Gustavo Koniszczer, Managing Director de FutureBrand Hispanic America, explicó que el trabajo consistió en estructurar un sistema unificado que refleje la escala y la diversidad de la compañía, otorgándole una plataforma consistente para proyectar su trayectoria hacia el futuro.

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