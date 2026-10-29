El Macro busca captar los dólares que los argentinos invierten en el exterior

Muchos argentinos suelen invertir sus ahorros en el exterior o, incluso, los guardan “debajo del colchón”. Y con el objetivo de quedarse con una porción de esa torta, el Macro lanzó su banca privada, Macro Private Bank, para captar clientes con patrimonios por encima de los US$300.000, pero con especial foco en los mayores a US$1 millón.

Para ello ya cuenta con el 20% de quienes hoy están en Selecta, su propuesta de alta renta. Son unos 2000 clientes, pero el número se irá “depurando” con el tiempo, según explicó Mateo Brito, presidente de Macro Securities y de Macro Fondos, quien presentó el nuevo producto ante periodistas junto a Juan Parma, CEO de Banco Macro. Del restante 80%, casi dos tercios se “mostraron interesados”, dijeron.

Si bien “probablemente la mayor proporción de los capitales esté en el exterior”, también la intención es captar a quienes invierten hoy localmente en alycs y otros bancos, ya que este nivel de inversores no trabaja con una sola entidad. “La exclusividad es un sueño, pero en patrimonios de US$1 a US$15 o US$20 millones buscamos principalidad, es decir, ser el banco principal. Es un objetivo realista y alcanzable”, explicó Parma.

Mateo Brito, presidente de Macro Securities y de Macro Fondos Pablo Elias

“Vendemos activos extranjeros, pero también muchos locales, como obligaciones negociables y bonos, donde nos sentimos muy fuertes. Es un poco compartir con los clientes el riesgo tanto del banco como de la familia. Lo que nosotros no consumimos o lo que nosotros no compraríamos como banco, tampoco dejamos que nuestros clientes lo compren”, siguió Brito.

Parma completó: “Macro Private Bank no es un banco offshore. Podés querer diversificar y tener parte de tus activos en el exterior, pero no es una propuesta 100% offshore, fuera de Argentina”. Para aquellos que quieran invertir en el exterior, sin embargo, el grupo cuenta con la subsidiaria Macro Bank, con sede en Bahamas, y con el bróker StoneX.

Respecto de la competencia con grandes bancos internacionales que tienen una oferta similar, el ejecutivo dijo que el diferencial es “la propuesta concebida por los dueños”, y agregó: “Lo que le vamos a ofrecer a los clientes es lo mismo que las familias fundadoras usan para sí: información, acceso y asesoramiento de primer nivel. Por ejemplo, el asesoramiento impositivo va a estar dado por el mismo estudio que asesora al banco y a la familia [Estudio Alchourron, Beramendi & Larrechea y Baker McKenzie]”, explicó.

Para quienes se sumen a la iniciativa, la entidad ofrece un conjunto de propuestas, entre las que se destacan un banquero privado, una tarjeta de crédito (Visa Infinite metálica para el nivel superior) y un ecosistema de asesoramiento con firmas con las que trabaja la familia Brito para sus propias inversiones. “Muchos ponen el foco en la tarjeta, que es lo tangible, pero lo más importante es la propuesta de inversiones, de wealth management, de administración de patrimonios”, aclaró el ejecutivo.

Para los clientes de más de US$1 millón, la propuesta es más completa. Además de la tarjeta metálica, se ofrece acceso a 150 clubes privados en las principales ciudades del mundo, el asesoramiento con el mismo estudio impositivo que atiende al banco y a la familia, acceso ilimitado a 1400 salas VIP y límite en la tarjeta a elección del cliente, pero con tope en US$1 millón por seguridad. Además, el banquero personal es más experimentado, si bien todos tienen la misma certificación.

Respecto del mercado local, Parma dijo: “Ojalá estuviésemos en un nivel de sofisticación en wealth management en la Argentina. Cuando se ven los fondos comunes de inversión en el mundo, los fondos de equity de acciones son el 60% o 65% del total, mientras que en la Argentina es el 15%. El país todavía es un mercado mucho más básico y menos sofisticado”.