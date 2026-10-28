Un argentino fundador de cinco unicornios vendió su empresa de biotecnología por más de US$1380 millones

El empresario y filántropo argentino-español Martín Varsavsky acaba de dar un nuevo paso en su trayectoria como emprendedor. En esta oportunidad, el fundador de cinco unicornios anunció que Ferring Pharmaceuticals, el fabricante suizo de medicamentos para fertilidad, comprará su empresa de biotecnología Gameto por US$1382,5 millones. El acuerdo se dio a conocer hoy, en el marco del Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, en Baltimore.

“Con la compra de Ferring, Gameto es la sexta empresa que he construido que supera los 1000 millones de dólares, después de Viatel, Jazztel, Ya.com, Eolia Renovables, que vendimos en 2017, e Inception Fertility, que absorbió a Prelude. Telecomunicaciones, internet, energías limpias, clínicas de fertilidad y ahora biotecnología. Son sectores que no tienen nada en común, y en todos aprendí lo mismo: lo que más importa es el equipo”, escribió Varsavsky en X.

Gameto, mi sexto unicornio, acaba de ser comprado por Ferring por 1.380 millones de dólares



En 2020 hice una donación a la Universidad de Harvard para crear una beca con el nombre de mi padre, Carlos M. Varsavsky, en el laboratorio de George Church, uno de los grandes genetistas… — Martin Varsavsky (@martinvars) October 27, 2026

El presidente Javier Milei felicitó al empresario por el anuncio. “Admirable”, señaló el primer mandatario, citando el posteo de Varsavsky.

Gameto es una firma de biotecnología “dedicada al estudio y la eliminación de la infertilidad y la menopausia”, de acuerdo a su perfil oficial de LinkedIn. Su principal producto es Fertilo, una suerte de “ovarios artificiales” que reducen alrededor del 80% de inyecciones hormonales en mujeres en tratamientos de fertilidad. Con el invento, la paciente pasa de recibir 28 pinchazos en 14 días a tomar hormonas únicamente durante dos o tres días.

En Estados Unidos, el producto atraviesa la mitad de la Fase 3 para obtener la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA). “Nos faltan 180 pacientes para terminar la Fase 3. Después, viene el estudio de los datos, y si los datos están bien, viene la aprobación”, comentó Varsavsky a LA NACION.

Sin embargo, el desarrollo ya comenzó a mostrar sus primeros resultados en otras partes del mundo: en diciembre de 2024, nació el primer bebé concebido de esta manera en Lima, Perú. En agosto de este año, ya eran cinco bebés y más de 20 embarazos.

Los datos surgen de un estudio que involucró a 40 pacientes en México y Perú. En detalle, los óvulos madurados con Fertilo alcanzaron la madurez el 70% de las veces, frente al 52% con el medio convencional de maduración in vitro. Además, uno de cada diez óvulos dio un embrión cromosómicamente normal, frente a uno de cada cincuenta. Por otro lado, los ciclos con Fertilo lograron un 44% de embarazos tras la primera transferencia embrionaria, es decir, más del doble del 20% de la maduración in vitro convencional.

La biotecnología impulsa una nueva era para los tratamientos de fertilidad Shutterstock

“Gameto pasó de ser un proyecto académico a ser una empresa, y levantó 127 millones de dólares en total en diferentes rondas de inversión”, señaló Varsavsky en relación al crecimiento de la firma, que fue fundada en 2020. En aquel camino, Dina Radenkovic Turner, médica del University College de Londres y cofundadora de Gameto, y Christian Kramme, un genetista oriundo de California, tuvieron un rol fundamental, remarcó el empresario.

Una compra para “el futuro”

Ahora bien, la compra de Gameto por parte de Ferring Pharmaceuticals presenta una paradoja: la compañía comercializa Menopur, uno de los principales medicamentos para los tratamientos de fertilidad. “Ellos son los fabricantes número uno del producto que nosotros vamos a hacer que casi no se necesite más. Entonces, dijeron: ‘En vez de que el futuro nos pase por encima, compremos el futuro’”, explicó el emprendedor.

Respecto a si Varsavsky y el equipo original de Gameto continuarán colaborando en el desarrollo de nuevos productos, el empresario indicó que “están en conversaciones para ver cómo seguirán ayudando”. “No es parte del acuerdo original, pero yo sí quiero ayudarlos y ellos quieren que los ayude”, precisó. De hecho, uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa es Ameno, que busca retrasar la menopausia diez años.

Perfil emprendedor

No es la primera vez que Varsavsky se involucra en salud reproductiva. En concreto, el empresario es fundador y presidente de Prelude Fertility, la mayor cadena de clínicas de fertilidad de Estados Unidos; cofundador y presidente de Overture Life, dedicada a la automatización de procesos embriológicos regulados por la FDA; y miembro del directorio de Vitara, con Breakthrough Device de la FDA e IDE presentado.

Por fuera de este ámbito, también incursionó en telecomunicaciones, energías renovables, biotecnología, vehículos autónomos e inteligencia artificial. Su primer gran hito fue Viatel, que convirtió en una red paneuropea de fibra óptica y vendió en 1997 por US$200 millones. En 1995, desembarcó en España para fundar Jazztel e Ya.com, desafiando el monopolio de Telefónica, lo que le valió el título de European Telecommunications Entrepreneur of the Year. También fundó Eolia Renovables en el sector de energías limpias.