SanCor Salud lanzó Corporate, su propuesta de cobertura médica para empresas

SanCor Salud, una de las empresas líderes de medicina privada de Argentina, presenta SanCor Salud Corporate, una propuesta renovada de cobertura médica para empresas que busca acompañar los desafíos de un mercado laboral en constante transformación. Con más de 900.000 asociados y 6.500 empresas clientes, la prepaga da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento, fortaleciendo su posicionamiento en el segmento corporativo con soluciones que combinan calidad médica, agilidad y cercanía.

El lanzamiento, ocurrido en el marco del Encuentro Cumbre de la compañía, marca una nueva etapa en el desarrollo de su propuesta para el mundo empresarial. Bajo el concepto “Soluciones de salud para empresas”, Corporate reúne una oferta diseñada para responder a las distintas necesidades de las organizaciones, contemplando tanto las particularidades de cada negocio como las de las personas que forman parte.

El ex tenista Juan Martín Del Potro participó del lanzamiento

La propuesta incorpora tres nuevos planes, TIME, BUSINESS y ENTERPRISE, que amplían las alternativas de cobertura y suman diferenciales competitivos para este segmento, con una mayor dimensión en la red de clínicas y sanatorios. A su vez, incorpora el principio “Lego”, que permite combinar prestaciones y configurar soluciones de acuerdo con los requerimientos de cada empresa.

“Corporate representa una evolución de nuestra propuesta de valor para el mercado empresarial. Buscamos ofrecer un abanico de coberturas que responda a las exigencias de este segmento, con diferenciales concretos en materia de atención, prestadores y flexibilidad”, señaló Daniel González, Director Comercial de SanCor Salud.

La nueva propuesta también amplía el concepto de cobertura médica al incorporar beneficios vinculados con el bienestar integral, entre ellos: capacitaciones, acompañamiento profesional médico y una plataforma exclusiva. De esta manera, SanCor Salud busca acompañar a las organizaciones no solo desde el acceso a los servicios de salud, sino también a través de herramientas que contribuyan al cuidado de sus equipos.

Daniel González, Director Comercial de SanCor Salud, presentó esta novedad ante la audiencia

El lanzamiento de Corporate también tiene como protagonista a Juan Martín del Potro, quien asume el rol de “Comunicador Institucional Oficial” (CIO) de SanCor Salud. La designación forma parte de una propuesta de comunicación que traslada al mundo corporativo los valores asociados a la trayectoria del tenista, como la preparación, la perseverancia y la búsqueda del alto rendimiento. Así, la compañía vincula su nueva propuesta para empresas con una figura que representa la capacidad de afrontar desafíos y superarse.

Uno de los principales diferenciales de la prepaga es su capacidad para brindar una atención cercana en todo el territorio nacional. Su inteligencia territorial le permite comprender las particularidades de cada región y responder a las necesidades de sus asociados con una estructura que integra una red de 200.000 prestadores y 200 puntos de atención distribuidos a lo largo y ancho de Argentina.

Esta presencia nacional, junto con la experiencia acumulada en el cuidado de más de 900.000 personas, constituye una base para desarrollar soluciones que contemplen la diversidad geográfica y operativa de las empresas argentinas, cualquiera sea su tamaño o rubro.

La renovación también alcanza la identidad de la propuesta. Tras evaluar distintas alternativas, la compañía eligió el nombre Corporate por su asociación con solidez, calidad y altos estándares, manteniendo un vínculo visual directo con la marca SanCor Salud.

La compañía refuerza su presencia en el segmento corporativo y amplía su oferta para responder a las necesidades de organizaciones de todo el país

“La elección responde a la intención de construir una identidad sólida, reconocible y alineada con el valor que queremos ofrecer a las empresas. Es una propuesta que expresa una nueva etapa y una manera de presentar nuestras soluciones al mercado”, explicó Nora Mosso, Gerenta de Marketing de SanCor Salud.

El lanzamiento se acompaña de una campaña publicitaria protagonizada por Juan Martín del Potro, embajador de la compañía, que conecta los valores del alto rendimiento con los desafíos de las organizaciones y la importancia del cuidado de las personas.

Con Corporate, SanCor Salud reafirma su compromiso de evolucionar junto con el mercado, ampliar sus capacidades y desarrollar soluciones que acompañen el crecimiento de las empresas. Este nuevo paso de crecimiento y consolidación se trata de un movimiento estratégico dentro de una visión de largo plazo que proyecta a la compañía hacia 2030 y al millón de asociados.

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