Albanesi: una firma del grupo entró en concurso preventivo

Una compañía del grupo Albanesi entró en concurso preventivo. Se trata de Rafael G. Albanesi (RGA), dedicada a la comercialización de gas natural, transporte y otros proyectos alternativos -Alba Jet y Bodega del Desierto-.

La apertura del proceso fue determinada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 27, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel, a mediados de septiembre y oficializada ayer, mediante su publicación en el Boletín Oficial. La medida había sido solicitada por la compañía el mes pasado, a fin de negociar el pago de sus deudas con los acreedores bajo supervisión judicial, con el objetivo de evitar la quiebra.

El proceso judicial obliga a los acreedores a presentar sus solicitudes de verificación de créditos antes del 29 de diciembre, ante el síndico designado, el estudio Rodríguez y Asociados. Además, establece que el informe individual del síndico deberá presentarse el 16 de marzo de 2026, mientras que el general será elevado el 30 de abril, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras.

El grupo Albanesi genera el 5% de la energía del país y representa el 17% de la energía térmica Archivo

Ante esta instancia, desde Generación Mediterránea (GEMSA) -la compañía del grupo que concentra las operaciones vinculadas a la generación y venta de energía eléctrica- aclararon que la apertura del concurso no compromete sus operaciones. “Esta información se presenta únicamente a fin de evitar confusiones en el público inversor, en razón de que Rafael G. Albanesi y las sociedades comparten accionistas”, indicaron en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

El grupo, fundado en 1929 por la familia Albanesi y hoy liderado por Armando Loson, atraviesa desde hace meses un complejo escenario financiero. En lo que va del año, postergó varios vencimientos de deuda y comenzó un proceso de diálogo con sus acreedores para intentar encauzar una reestructuración integral. El grupo tiene una deuda por más de US$1100 millones, dentro de la cual hay obligaciones negociables en dólares y en pesos, y créditos bancarios. De ese total, US$220 millones son de corto plazo.

En ese marco, a finales de junio, y en asamblea general extraordinaria, sus accionistas aprobaron la fusión por absorción de Albanesi Energía -dedicada a la generación y venta de energía eléctrica- por parte de Generación Mediterránea, la firma más importante del grupo en términos operativos y financieros.