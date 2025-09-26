Celulosa: la Justicia determinó la apertura del concurso preventivo

Una semana después de oficializada su venta, Celulosa Argentina entró en concurso preventivo. La Justicia determinó la apertura del proceso, solicitado a principios de este mes.

“El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo ha declarado abierto el concurso preventivo de la sociedad, cuya presentación tuvo lugar ante dicho tribunal el pasado 5 de septiembre”, señalaron desde la empresa en comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

La resolución dispuso la designación del síndico a través de un sorteo previsto para el próximo 1° de octubre a las 10 horas -o el miércoles inmediato posterior, en caso de no poder realizarse ese día-, según informó la propia empresa a la Comisión Nacional de Valores.

Celulosa arrastra una deuda superior a US$128 millones Hernan Zenteno - La Nacion

La papelera había solicitado la apertura del proceso tras recibir un pedido de quiebra de Tecmaco Integral -firma dedicada a la prestación de servicios de alquiler y venta de maquinaria- y en un intento por reestructurar su delicada situación financiera.

El objetivo es negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial, con el objetivo de evitar la quiebra y poder sostener sus operaciones.. De acuerdo a lo informado, la compañía arrastraba una deuda financiera total que supera los US$128 millones.

Más recientemente, en este contexto, el control de Celulosa Argentina cambió de manos. El empresario argentino Esteban Nofal, titular del grupo CIMA, adquirió una participación significativa de la empresa y se convirtió en su principal accionista y controlante. Hasta entonces controlada por Tapebicuá Investment Company, un grupo integrado por José Urtubey, Juan Collado y Douglas Albrecht.

Balances en rojo

En su último reporte financiero -publicado en agosto y correspondiente al semestre cerrado el 31 de mayo-, Celulosa registró una pérdida integral de $172.634,3 millones, frente a una la ganancia de $37.831 millones obtenida en el mismo período del año anterior.

De acuerdo a lo expresado por la firma, el desplome responde a un fuerte retroceso de ingresos -que cayeron un 44%, hasta los $258.637 millones-, impactados por menores volúmenes de venta, la caída de precios en términos reales y la pérdida de competitividad exportadora. Aun con un plan de ajuste de costos, el margen operativo quedó en rojo.

Según el detalle, las ventas se derrumbaron 52% respecto del mismo período de 2024. En el mercado interno, la baja fue del 32% en toneladas, mientras que las exportaciones, aunque crecieron 104%, mostraron márgenes mucho menores. La imposibilidad de trasladar a precios el incremento de costos -en dólares y con amenaza creciente de importaciones- derivó en una contracción drástica de la rentabilidad: el margen bruto cayó a -17% y el operativo a -31%, según informaron desde la firma.