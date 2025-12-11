La inflación de noviembre fue de 2,5%, por encima de lo que preveía el mercado

En el mes posterior a las elecciones legislativas, de la que el Gobierno salió victorioso, y ya con un mercado cambiario tranquilizado, la inflación mantuvo en noviembre un nivel similar al de octubre y cerró en 2,5%. La cifra se ubicó por encima del nivel que preveían la mayoría de los analistas, que habían pronosticado que no perforaría el 2%.

La suba de precios acumuló 27,9% en lo que va del año y fue de 31,4% en los últimos 12 meses, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La inflación núcleo, que no contempla subas estacionales ni de servicios regulados, mostró un avance de 2,6% –había sido de 2,2% en octubre–.

Es la primera vez en el año que la inflación de un mes se ubica por encima de la de igual mes de 2024 (en ese período el IPC fue de 2,4%).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%); en tercer lugar, en tanto, se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). “La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, precisó el informe oficial.

En contraste, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). “A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%)”, indicó el informe del Indec.

El alza de los precios estuvo, como se dijo, por encima de lo que esperaban analistas del mercado. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) –que elabora el Banco Central (BCRA) entre consultoras, bancos y otros actores del sector privado–, había arrojado que el mercado no esperaba que la inflación perforara en los últimos meses del año el piso del 2% mensual, el nivel en el que está desde septiembre. De hecho, pronosticó un IPC 2,3% en noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la inflación de noviembre ya anticipaba, en cierto modo, que la cifra nacional se ubicaría por encima del 2%. Según informó este miércoles el instituto estadístico porteño, su índice marcó 2,4%, levemente por encima del 2,2% de octubre y noviembre, y por encima de agosto (1,6%).

El dato del Indec se conoce en un contexto de calma para la economía, luego del triunfo oficialista en las elecciones legislativas y de un mercado cambiario que se estabilizó luego de que el Gobierno saliera robustecido tras esa victoria. A eso, hay que sumarle una baja considerable del riesgo país y un rebote importante de las acciones de empresas locales.

En una mirada más amplia, la encuesta del BCRA entre los agentes privados del mercado arrojó como resultado que la inflación cerrará el presente año apenas por arriba del 30: concretamente, la estima en 30,4% (en la anterior encuesta había pronosticado una cifra entre el 29,9 y 29,6%).

De cumplirse este pronóstico, compartido por la mayoría de las consultoras privadas –tal como surge de una nota publicada por LA NACION hace dos semanas–, se trataría de la inflación anual más baja desde 2017, año en que el IPC arrojó un 24,8%.

Según coincidieron en esa oportunidad, la principal dificultad que veían para que se lograra perforar el 2% mensual, era el fuerte incremento del rubro alimentos –particularmente la carne– y los ajustes aplicados en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte.

Aun así, estos analistas habían anticipado que el dato resultaría positivo y que el desafío, de ahí en más, sería sostener la trayectoria descendente en 2026 para cerrar ese año con una inflación inferior al 20%.

Más allá de este avance en la reducción de la inflación, esta variable empezó a pesar menos en el discurso oficial porque hace meses que las encuestas de opinión registran que otras preocupaciones son más importantes para los argentinos. Si bien la baja de inflación es la política oficial más reconocida por los consultados, una encuesta del mes pasado realizado por Casa Tres, que dirige Mora Jozami, puso al tope del ranking de preocupaciones a la “economía en general” (16%). Luego, aparecen la “corrupción” (15%) y más atrás los “bajos salarios” (11%).

La mirada de los analistas

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, mencionó que la inflación de noviembre mostró una aceleración respecto octubre. “En Gran Buenos Aires, por ejemplo, la inflación en Alimentos y Bebidas se aceleró a 2,8% mensual (contra un 2,3% mensual en octubre) y explicó casi un 30% de la inflación mensual. Pero en el Noroeste, el mismo rubro explicó casi un 50% de la inflación mensual de la región, aumentando un 3,3% mensual”, analizó.

Otro dato llamativo, para Iragui, es la aceleración de la inflación núcleo: 2,6% mensual, mientras que el promedio de los 3 meses previos fue 2,1% mensual. “Si a esto le sumamos la aceleracion en los aumentos de regulados, sobre todo Vivienda, electricidad, gas y agua, y Transporte (3,4% y 3% mensual, respectivamente), empuja aún más a que los precios intensifiquen su aumento mes a mes, más si pensamos en lo que es segundas vueltas en el caso de los aumentos de tarifas”, agregó la economista.

Según Iragui, para diciembre, mes con una mayor presión inflacionaria por las fiestas, los pagos de aguinaldos, bonos y demás, la posibilidad de disminuir este porcentaje de inflación mensual se opaca levemente. “Para los meses siguientes seguimos pensando que romper definitivamente el piso del 2% parece algo dificil, aunque con el pasar de los meses, que no es un año electoral y algunos anuncios que puedan hacerse, la expectativas podrían ayudar a disminuir la inflación”, opinó.

En tanto, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó: “Se aceleró por segundo mes consecutivo y así llega a estar 1 punto porcentual por encima de mayo pasado. Impactó fuerte la suba en carne en casi 7%, una tendencia que se mantiene en diciembre, relevamos un aumento del 2% en la primera semana del mes”.

Por su parte, la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, afirmó que el IPC de noviembre estuvo en línea con lo que esperaban en su consultora y que la cifra se vio impulsada principalmente por la suba de la carne. “El punto más negativo que tiene este dato es que después de mucho tiempo el aumento del precio de algunos alimentos sensibles, de algunas frutas, de la carne y de aceites, impactó en el costo de la canasta básica alimentaria que aumentó 4,1% en el mes”, destacó.

Con vistas a lo que puede ser la inflación de diciembre, Castiglioni señaló que lo que está viendo es una primera semana con ciertos aumentos de precios en alimentos, que se suma a todo lo que ajustan algunos regulados. “Nuestra proyección para todo el mes es que va a estar un poco por arriba del 2%, probablemente abajo de lo que fue noviembre, cerrando el año apenas por encima del 30″, concluyó la economista.