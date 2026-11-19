Con casi 140 años de historia en el país, Grupo Supervielle conmemoró su primera década como empresa que cotiza en el mercado argentino. El encuentro se llevó a cabo en el nuevo espacio institucional de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y funcionó como un ámbito de diálogo para poner en valor el vínculo estratégico con los inversores y la trayectoria de la compañía financiera fundada en 1887 y con cotización tanto en BYMA como en la Bolsa de Nueva York.

De la jornada participaron las principales autoridades de ambas organizaciones, encabezadas por Patricio Supervielle, presidente y CEO de Grupo Supervielle; Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle; Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones; Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, y Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

Durante el encuentro, Patricio Supervielle reflexionó sobre el significado de este recorrido y el futuro de la firma frente al escenario local: “Cumplir diez años en el mercado de capitales representa mucho más que recordar una decisión financiera: abrir nuestro capital expresó nuestra vocación de crecimiento, nuestro compromiso con la transparencia y nuestra confianza en el futuro del país”.

Patricio Supervielle Supervielle

Y agregó: “A lo largo de nuestra historia aprendimos que la mejor manera de honrar el camino recorrido es seguir transformándonos. Hoy renovamos nuestro compromiso de crear valor sostenible para nuestros clientes, accionistas, colaboradores y para la Argentina”.

Este aniversario llega en un momento de profunda evolución interna para el Grupo, marcado por el lanzamiento de su nueva identidad y una propuesta de valor enfocada en integrar todas sus unidades de negocio.

A través de la articulación entre Banco Supervielle e IOL invertironline —junto con Supervielle Securities, Supervielle Seguros y Supervielle Asset Management—, la compañía busca ofrecer una experiencia más simple, ágil y personalizada para que personas, familias y empresas accedan a herramientas de ahorro, protección e inversión.

El equipo Banco Supervielle, BYMA e IOL invertironline Archivo

El titular de BYMA subrayó el rol de la tecnología y la articulación público-privada para potenciar la economía real. “El desafío que compartimos es construir un sistema financiero que acompañe el crecimiento de la Argentina. La tecnología y los nuevos productos tienen sentido cuando permiten que más personas y empresas puedan ahorrar, invertir, financiarse y crecer”, destacó Claudio Zuchovicki.

“El desafío que compartimos es construir un sistema financiero que acompañe el crecimiento de la Argentina.”, destacó Claudio Zuchovicki. Supervielle

Zuchovicki explicó: “Desde BYMA trabajamos con ese objetivo y con un propósito claro: transformar la inversión en trabajo y desarrollo, por eso felicitamos a todo el equipo de Supervielle por estos diez años de cotización”.

El aniversario se produce en medio de una marcada expansión del mercado de capitales doméstico. Según datos oficiales de BYMA y Caja de Valores al 27 de octubre de 2026, el sistema registra más de 27,6 millones de cuentas comitentes, que pertenecen a más de 14,1 millones de individuos distintos.

En este ecosistema en crecimiento, empresas con trayectoria como Grupo Supervielle ratifican su mirada a largo plazo, apostando a canalizar el ahorro local hacia la inversión productiva y la generación de empleo sustentable en el país.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.