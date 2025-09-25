Ariel Szarfsztejn contó por primera vez qué hay detrás de su nombramiento como CEO en Mercado Libre

De perfil bajo ante la prensa y en las redes sociales, Ariel Szarfsztejn (44) habló públicamente por primera vez luego de haber sido nombrado CEO de Mercado Libre, rol que asumirá el 1° de enero de 2026. Será el primer ejecutivo en conducir la compañía desde su creación: tomará la posta de Marcos Galperin.

“No hay muchos ejemplos de CEO y fundadores, particularmente en el mundo tech, que decidan dar un paso al costado en el mejor momento de la compañía, cuando ellos aún tienen la energía, las ganas y los resultados. Creo que esta es una de las genialidades de Marcos, que es alguien que piensa los problemas con una mirada diferente al 99% de las personas. La forma en la que gestionó el proceso es increíble”, aseguró Szarfsztejn anoche, en el encuentro “Think Global, Root Local”, realizado por Talenters y que conecta a CEOs y MBAs formados en las universidades más prestigiosas del mundo.

Licenciado en Economía por la UBA, Szarfsztejn tuvo su primer trabajo corporativo formal en el área de Recursos Humanos de Citibank, lejos del mundo de la tecnología. “No sentía afinidad con ese mundo, pero cuando empecé a trabajar, con el paso del tiempo, me di cuenta que tenía un imán que me llevaba para ese lado”.

Ariel Szarfsztejn, nuevo CEO de Mercado Libre

Con esa mirada, viajó a los Estados Unidos para cursar un MBA en Stanford, en el corazón de Silicon Valley. “Quería entender lo que estaba pasando, por dónde iba el mundo y el futuro. Fue un proceso de mucha maduración y transformación, que lo disfruté un montón pero cuando estábamos llegando al final, teníamos que decidir qué hacíamos. Tal vez lo más cool sería decir que apostamos a la Argentina, al desarrollo y a la macroeconomía, pero lo que nos movilizó fue la cultura y las ganas de que nuestra familia crezca acá, siempre con la mirada global y la oportunidad de hacer cosas para el mundo desde Buenos Aires”, señaló.

A su regreso, dejó atrás su recorrido en el sector de la consultoría e incursionó directamente en el mundo de las empresas tecnológicas. “Me quedaba corto que mi laburo sea escribir PowerPoints y recomendarle a otro qué hacer. Llegó un momento donde pensé ‘aprendí un montón y esto lo disfruto muchísimo, pero necesito ser dueño de mis éxitos o de mis fracasos”.

Su primera experiencia fue en Despegar, donde pasó a trabajar con developers y a entender cómo es la relación entre el negocio y el desarrollador. “Yo creía que como era el arquitecto, iban a codear lo que pedía. Me la puse contra la pared a 100 km por hora y me dijeron ‘no es así: yo diseño, vení opiná y ayudame”, recordó.

Cuando le propusieron sumarse a Mercado Libre, su primera reacción fue negarse. “Reportaba al CEO en Despegar, tenía un negocio propio. El nuevo rol parecía volver a ser consultor. Dije que no”, enfatizó. Hasta que una llamada insistente lo convenció de “al menos tomar un café”; conoció la empresa y su cultura y se quedó.

“Está todo por hacer”

Para Szarfsztejn, Latinoamérica hoy es uno de los mercados más competitivos. “Creo que eso es consecuencia del tamaño, de la oportunidad de transformar y de agregar valor que tiene la región. Y la Argentina claramente no está exenta de eso. Durante mucho tiempo fue un mercado mucho más cerrado y, por eso, tal vez no lo veíamos”, señaló. Y enfatizó: “Nos sentimos muy identificados con esta idea de que podemos ser protagonistas del cambio, a partir de democratizar el comercio y permitir que millones de pymes vendan y compitan con grandes fabricantes o generar inclusión financiera en un mercado como este. Cuando en 2017 nos propusimos empezar a remunerar las cuentas de Mercado Pago, teníamos 400.000 cuentas comitentes; hoy, 18 millones. Esa es la magnitud del impacto que podemos tener en una región como esta, donde todo está por hacer”.

Szarfsztejn: "Tenemos un ADN extremadamente competitivo"

En el radar de amenazas, Szarfsztejn no dudó en señalar a China . Pero lejos de verlo como un problema, consideró que la competencia fue siempre el principal motor de la compañía. “Lo mejor que nos pasó en nuestra historia es competir. Cada vez que el nivel de intensidad competitiva subió, nos obligó a sacar lo mejor de nosotros, a redoblar la apuesta, a hacer lo correcto para el largo plazo y a tomar decisiones difíciles que nos obligaron a aprender”, sostuvo.

Un ejemplo basta para ilustrarlo: “Si Amazon no hubiera llegado a Latinoamérica, no hubiéramos desarrollado la red logística que hoy tenemos en la región ni el programa de envío gratis, que hoy se convirtió en un estándar”.

El mismo efecto -aseguró- se repite con la llegada de los jugadores asiáticos. “Nos obligan a reinventarnos y repensar la manera en que trabajamos: que un comprador nuevo encuentre lo que busca al instante, que pueda financiar en más cuotas con Mercado Pago, que la experiencia sea cada vez mejor. Muchas innovaciones surgen de ese contexto competitivo”, explicó.

“Esa dinámica es nuestro combustible. Tenemos un ADN extremadamente competitivo : hacia adentro colaboramos y trabajamos en equipo, pero hacia afuera no nos gusta perder nada. Por eso estamos siempre mirando qué pasa en el mundo, qué hace el de enfrente y qué debemos hacer para servir mejor a nuestro usuario”, afirmó Szarfsztejn.

A la hora de analizar el rol del sector privado, el ejecutivo fue claro: “Nuestro rol no es aportar políticas públicas, sino fomentar el desarrollo a partir de la generación de empleo, la inversión, la democratización del comercio, la distribución financiera. Esa es nuestra manera de contribuir a una Argentina mejor, a una Latinoamérica mejor”.