Después de casi tres décadas, Baires Grill sale de Estados Unidos y prepara su desembarco en la Argentina. La cadena gastronómica, fundada en Miami en 1999 por empresarios argentinos, anunció un plan de expansión local que contempla cuatro restaurantes en el primer año.

La primera apertura está prevista para el jueves 3 de diciembre en Puerto Madero, en donde antes operaba Johnny B. Good. El cronograma continúa con otros tres establecimientos: en Costanera Norte (donde históricamente funcionó Rodizio), en Nordelta y en Olivos, con la creación de entre 200 y 250 puestos de trabajo directos.

Baires Grill fue fundada en 1999 en Miami

La llegada al país es una decisión que sus propietarios venían evaluando desde hace varios años. Uno de los factores que terminó de impulsar el proyecto fue el vínculo que construyeron con el público argentino en sus restaurantes estadounidenses. Según indicaron, de los casi un millón de cubiertos que atienden por año, alrededor del 30% corresponde a clientes argentinos, muchos de ellos habituales en sus locales de Miami y Orlando.

“A través de nuestras redes sociales, nuestros clientes nos preguntaban constantemente cuándo podrían disfrutar de nuestra propuesta en el país”, explicaron desde la compañía.

Para su llegada al país, Baires Grill mantendrá algunos de sus platos emblemáticos, aunque anticipa una carta con novedades. “No llegamos a la Argentina para competir exclusivamente con la carne. Nuestros años de experiencia en Estados Unidos, especialmente en una ciudad multicultural como Miami, nos permitieron enriquecer nuestra propuesta con sabores e influencias de distintas partes del mundo”, señalaron desde Baires Grill.

La ambientación también será uno de los focos del proyecto. Con una capacidad para entre 280 y 300 personas, el diseño del local de Puerto Madero estará inspirado en la época dorada de Buenos Aires y en la arquitectura de influencia francesa.

Actualmente, la marca cuenta con nueve restaurantes en Estados Unidos

El modelo de negocio combinará gastronomía, coctelería y entretenimiento: dispondrá de un salón para eventos corporativos, celebraciones y reuniones privadas, además de propuestas de música en vivo. A la hora de evaluar los precios, la empresa proyecta un menú ejecutivo al mediodía de entre $38.000 y $40.000, mientras que estima un ticket promedio nocturno de $80.000 por persona.

Una vez consolidadas las cuatro aperturas proyectadas en la provincia y Ciudad de Buenos Aires para finales de 2027, el grupo evalúa una segunda fase de expansión que incluirá franquicias en el interior del país y posibles desembarcos regionales en mercados como Brasil, Chile y Paraguay.

The Argentine Football Association announces Baires Grill as the official restaurant of the Argentine National Football Team for USA 🇦🇷🤝🇺🇸 🍽️ The Argentine Football Association and Baires Grill, the renowned Argentine restaurant, announced their partnership last week in Miami. The agreement, which will run through this year and continue until the 2026 World Cup, will include a series of activities and experiences that bring together fine dining and the unique passion of the Argentine football champions Through this collaboration, the AFA and Baires Grill will join forces on marketing initiatives that highlight the synergy between premium cuisine and the distinctive spirit of Argentine football 🌟 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 13, 2025

“Estamos muy felices de traer nuestra propuesta a la Argentina porque confiamos en el país y en nuestra gente. Venimos a invertir, generar empleo genuino y de calidad, cumplir con nuestras obligaciones fiscales, fortalecer a las pymes nacionales y crecer junto con el país. Tenemos muchísima ilusión y un firme compromiso con hacer las cosas bien”, señalaron desde la firma.

Baires Grill fue fundada en Miami en 1999, y adquirida por los empresarios argentinos Gustavo Abudiab y Martín Koenig -junto a otros socios, como la conductora y productora Natalia Denegri- en 2014. A partir de entonces, la marca comenzó una nueva etapa de crecimiento y expansión.

En el marco de este plan, en 2025, Baires Grill cerró un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino y se convirtió en el restaurante oficial de la Selección Argentina de Fútbol para Estados Unidos. El convenio se extendió por un año, hasta la Copa del Mundo, e incluyó una serie de actividades y experiencias que unían la alta gastronomía con la pasión por el fútbol.

Actualmente, la marca cuenta con nueve restaurantes en Estados Unidos: siete en Miami y el sur de Florida, uno en Orlando y otro en Nueva York. Su estructura reúne a más de 500 colaboradores.