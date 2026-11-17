Durante años, los bancos compitieron por atraer clientes con una fórmula conocida: descuentos en restaurantes, promociones en supermercados y reintegros con tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, esa estrategia tiene una contracara: muchas veces, los beneficios son los mismos para quienes concentran todos sus ingresos, ahorros e inversiones en una entidad y para quienes solo utilizan una tarjeta cuando aparece una promoción atractiva.

Con el objetivo de modificar esa lógica, Banco Macro presentó un nuevo programa de beneficios que busca premiar a los clientes según el grado de vinculación que mantienen con la entidad. La propuesta establece cuatro niveles de relación y ofrece mejores condiciones a medida que los usuarios concentran una mayor cantidad de operaciones en el banco.

“No parecía justo que una persona que cobra su sueldo y tiene sus inversiones en el banco reciba el mismo tope de reintegro que alguien que solo usa la tarjeta el día de la promoción. Estábamos financiando a uno con el otro; no era justo. Ahora estamos distribuyendo la curva de forma más equitativa”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

La iniciativa parte de un diagnóstico económico expuesto por Macro: para una entidad financiera, un cliente que la elige como su banco principal puede generar hasta 10 veces más valor que uno que mantiene una relación ocasional. En función de esa diferencia, la compañía busca trasladar parte de ese valor a los usuarios mediante mayores topes de reintegro, tasas preferenciales para préstamos y mejores rendimientos en inversiones.

Juan Parma: "Estábamos financiando a uno con el otro; no era justo"

Cuatro niveles de vinculación y más beneficios

El nuevo programa está organizado en cuatro niveles, que determinan el acceso a distintas ventajas. La puntuación de cada cliente se actualiza diariamente y contempla cuatro dimensiones: la vinculación con el banco, los consumos y pagos, los ahorros e inversiones y el volumen de crédito contratado.

Entre otros factores, se consideran la acreditación de haberes, la contratación de seguros y la adhesión de servicios al débito automático. También suma el uso de tarjetas de crédito y débito, los pagos con QR a través de la aplicación de Macro o MODO, la cancelación de facturas y la tenencia de saldos en cuentas. Y a esto se agregan los préstamos personales e hipotecarios vigentes.

La acumulación de puntos permite avanzar de nivel y acceder a mejores condiciones. En algunos consumos, como gastronomía, la diferencia en los topes de reintegro puede pasar de $30.000 a $180.000 mensuales. Para viajes, el tope puede llegar a $450.000.

Guillermo Jejcic: "Ya tenemos cerca de la mitad de la cartera de alta renta disfrutando de los niveles" MAXIMILIANO VERNAZZA

También hay diferencias en el costo del financiamiento. Los usuarios de mayor vinculación pueden acceder a rebajas de entre siete y 10 puntos porcentuales en las tasas nominales de los préstamos personales respecto de las condiciones de base. En materia de inversiones, el programa contempla tasas preferenciales para colocaciones a plazo fijo y fondos comunes.

“Esto no es el tradicional esquema de puntos o millas donde canjeás por un electrodoméstico y ya está. Esto es como todas las relaciones de largo plazo: si reafirmás ese compromiso todos los días eligiéndonos como banco principal, el beneficio es permanente”, señaló Parma.

El lanzamiento tendrá una primera etapa enfocada en los clientes de Macro Selecta, el segmento de banca de alta renta de la entidad. Desde noviembre, unos 200.000 usuarios pueden acceder a la propuesta y comenzar a sumar puntos para avanzar entre los cuatro niveles. “Ya tenemos cerca de la mitad de la cartera de alta renta disfrutando de los niveles y las recompensas detrás de cada uno de los compromisos que estamos poniendo sobre la mesa, en una dinámica donde ambas partes ganan”, señaló Guillermo Jejcic, head of Retail Banking en Banco Macro.

La intención del banco es extender el modelo durante 2027 al conjunto de sus seis millones de clientes. La incorporación alcanzará también a los segmentos de rentas masivas y jubilados, aunque con escalas de beneficios adaptadas a las características y los recursos generados por cada grupo.

Este cambio llega en un escenario en el que las entidades tradicionales ya no compiten únicamente entre sí, sino también con billeteras virtuales y plataformas financieras digitales. “Esto busca no solamente acortar el gap de experiencia digital que los bancos hemos tenido contra los jugadores digitales, sino dar un paso mucho más allá: compartir el valor de una relación primaria. Las fintech simplificaron las cosas, pero nunca nadie logró digitalizar a escala la lealtad mutua con un cliente”, sintentizó Parma.