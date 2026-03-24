Banco Macro celebró sus 20 años en Wall Street

NUEVA YORK.– Con el opening bell -la ceremonia de apertura del mercado en Wall Street- el Banco Macro celebró hoy 20 años de cotización en la New York Stock Exchange (NYSE), un recorrido que la entidad financiera presentó como una señal de consolidación institucional y de acceso sostenido a los mercados internacionales.

El aniversario fue conmemorado con el tradicional toque de campana en Wall Street, encabezado por el presidente del banco, Jorge Brito, junto al CEO Juan Parma y otros integrantes del directorio, como Constanza Brito y Federico Carballo, como así también el CFO, Jorge Scarinci.

Toque de campana en Wall Street del Banco Macro Cush Agui

En un comunicado, el banco destacó que, desde su llegada al mercado estadounidense en 2006, mantuvo una estrategia centrada en la expansión de capital y en una gestión prudente del riesgo, lo que le permitió -aclaró- aumentar su participación en el sistema financiero local y sostener niveles de solvencia por encima del promedio del mercado.

“Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global”, dijo Brito.

“En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales”, agregó el presidente del Banco Macro.

“Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande”, cerró el banquero.

Con más de 6 millones de clientes y unas 224.000 empresas, Banco Macro es una de las principales entidades privadas de capital nacional. Su modelo combina una red de atención presencial extendida en todo el país con el desarrollo de canales digitales.

En el banco subrayaron que la cotización en el NYSE supone la sujeción a normas de auditoría y control más estrictas, en un contexto en el que el sistema financiero argentino busca recuperar profundidad y acceso al crédito.

La entidad, fundada hace más de cuatro décadas, está orientando buena parte de su actividad al financiamiento de economías regionales y a la expansión de servicios financieros en el interior del país.

“Un paso importante”

Antes del tradicional toque de campana, Brito había recibido un diploma y una moneda por los 20 años del Banco Macro en el NYSE y había brindado unas palabras en un exclusivo salón habilitado para el desayuno de los agasajados.

Banco Macro (NYSE: BMA) Rings The Opening Bell® Kathleen Kennedy - New York Stock Exchange

“Para nosotros es algo muy importante porque fue el cambio de pasar de ser una compañía familiar a una compañía con todos los procedimientos y control interno, lo que nos permitió poder crecer y todo eso poder hacerlo con la presencia de la familia”, señaló el banquero.

“Y, como siempre digo, tener el banco listado en el NYSE es uno de los pasos mas importantes que dimos”, sostuvo y agradeció a los más de 7000 colaboradores, a sus hermanos, a Ezequiel (Carballo) y a “todos los clientes que confían día a día en banco”. Cerró y abrazó a Juan Parma, CEO del banco, que estaba detrás suyo en el escenario.

“Seguramente, cuando vengamos en 10 años, vamos a tener un banco mucho más grande”, afirmó Brito.