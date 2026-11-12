Banco Macro reunió a sus clientes corporativos en un encuentro para celebrar fin de año

La Torre Macro, el edificio emblemático de la compañía, estaba repleto. Allí, sus clientes corporativos disfrutaron de un cóctel exclusivo para cerrar el 2026 y festejar la confianza construida a lo largo del año. El encuentro fue un espacio de intercambio entre empresarios, directivos y referentes del mundo de los negocios, pero en un clima distendido y de celebración cargado de experiencias para disfrutar.

Una noche de disfrute y experiencias

El imponente lobby circular de la Torre Macro fue el entorno perfecto para vincularse, socializar y sumarse a la propuesta del evento: un recorrido por diferentes estaciones temáticas.

Una de las estaciones permitía degustar los mejores single malts y whiskies provenientes de todo el mundo.

Al inicio, un cóctel de bienvenida con hielo tallado y un ponche de néctar de frutillas recibía a los invitados. A continuación, una estación proponía degustar diferentes vinos seleccionados de las mejores bodegas nacionales, había una estación para tomarse fotos y compartirlas, un espacio para probar los mejores whiskies del mundo, una amplia carta de cócteles de autor, y finalmente, llegaba el momento dulce, con una selección de chocolates especiados, con aroma a rosas, cardamomo o rellenos de dulce de leche y pistacho para cerrar la noche.

Muchos se acercaron a la Estación de Vinos para conocer nuevas bodegas y vinos argentinos.

Con sabores exóticos, la estación de chocolates fue el cierre perfecto para una velada de networking diferente.

Una relación que impulsa el crecimiento

Cuando promediaba la noche, las autoridades del banco le dieron la bienvenida a los presentes. Juan Parma, CEO de Banco Macro, y Adrián Scosceria, Gerente de Banca Empresas, dijeron unas palabras para agradecer a los invitados por el apoyo.

Juan Parma, CEO de Banco Macro, y Adrián Scosceria, Gerente de Banca Empresas.

“Este fue nuestro primer cóctel de fin de año. De acá en adelante vamos a viajar mucho para estar cerca de nuestros clientes y de nuestros colegas. Para nosotros la cercanía es muy importante. En un mundo de datos y de inteligencia artificial, centrado en la tecnología -que es una prioridad absoluta para nosotros, por supuesto-, creemos que la cercanía con la gente y el contacto humano es fundamental también. Eso lo vamos a mantener siempre”, explicó Parma.

Es que el vínculo cercano con las empresas es uno de los ejes de la estrategia de Banco Macro. La entidad reconoce el papel que desempeñan los emprendedores y las pequeñas, medianas y grandes compañías en la actividad económica y en el desarrollo de las comunidades donde operan.

Jorge Brito estuvo presente, conversando con los clientes de Banco Macro.

El evento reunió a los clientes más importantes de Banca Empresas, Macro Security y Macro de Fondos. El objetivo es seguir ofreciendo productos y soluciones financieras que faciliten la actividad empresarial, acompañen nuevos proyectos y contribuyan a generar oportunidades de crecimiento y empleo en las distintas regiones del país.

Una de las propuestas: sacarse fotos y compartirlas desde el evento.

Destacar el potencial productivo de la Argentina

El propósito de Banco Macro: Pensar en Grande, Pensar en Macro, refleja una visión que pone en el centro a sus clientes y al potencial productivo de la Argentina. Desde hace años, la entidad asume un papel activo en el desarrollo de las economías regionales, con una presencia federal y el compromiso de acompañar a empresas de distintos sectores y dimensiones.

La inclusión financiera, el estímulo a la actividad económica y el bienestar de las comunidades forman parte de ese enfoque. En ese camino, los encuentros corporativos representan también una oportunidad para reconocer a quienes, con sus empresas, proyectos y equipos de trabajo, impulsan el crecimiento del país. La reunión fue la primera de una cargada agenda que continuará en distintas plazas estratégicas del país, entre ellas Salta, Jujuy, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mar del Plata, Posadas y Tucumán. El recorrido recién empieza.

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