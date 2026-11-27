La pelea por los clientes de mayores ingresos se recalienta. Bancos y marcas de tarjetas elevan la apuesta con experiencias exclusivas, asesoramiento financiero especializado y nuevos plásticos premium para conquistar al segmento más codiciado del mercado.

Lejos de la lógica tradicional de los paquetes bancarios masivos, el foco ahora está puesto en captar a un grupo reducido de clientes que concentran inversiones, consumos en dólares, viajes internacionales y demanda de asesoramiento financiero sofisticado. Son usuarios que generan mayores ingresos para las entidades y que suelen operar con más de un banco, lo que obliga a las compañías a ofrecer beneficios cada vez más personalizados.

La última movida fue del Banco Galicia, que presentó Éminent Élite, una nueva categoría orientada a clientes con elevado patrimonio y necesidades financieras más complejas. La iniciativa apunta a un grupo de usuarios que suele distribuir sus inversiones entre distintos activos, instrumentos y entidades financieras. Para el banco, el objetivo es convertirse en referente de ese segmento mediante una propuesta integral que combine asesoramiento, inversión, crédito y beneficios exclusivos.

“Nuestros clientes van evolucionando y nosotros los vamos acompañando. Buscamos ampliar las capacidades que les puede dar el banco”, explicó Juan Ignacio Talento, managing director de Retail Banking de Galicia. Según detalló, la propuesta se apoya en cuatro pilares: un nuevo modelo de atención, asesoramiento especializado en inversiones, soluciones personalizadas y una renovación de la oferta de medios de pago.

Uno de los cambios es la incorporación de la figura del Ejecutivo Éminent Élite, un referente que concentrará la relación con el cliente. “Estamos multiplicando la cantidad de asesores y la tecnología que usan para que un ejecutivo te pueda resolver toda la vida bancaria”, señaló Talento al presentar la iniciativa.

Las nuevas tarjetas metálicas de Éminent Élite apuntan al segmento de mayor patrimonio del banco y serán otorgadas por invitación

El ejecutivo sostuvo que el segmento de renta alta se volvió cada vez más heterogéneo. “El segmento Éminent tiene puntas muy distintas. Entonces decidimos dividirlo y enfocarnos realmente en los beneficios que le importan al cliente Éminent Élite”, explicó. Como ejemplo, mencionó que mientras algunos usuarios priorizan soluciones vinculadas a patrimonio e inversiones, otros demandan experiencias exclusivas de viajes, gastronomía o entretenimiento.

El rasgo más visible de la nueva propuesta pasa por la incorporación de tarjetas premium de última generación. Los clientes podrán acceder a Visa Infinite Private y Mastercard World Legend en versiones metálicas.

Según precisó Galicia, podrán acceder a Éminent Élite quienes acrediten ingresos superiores a US$5000 mensuales o mantengan inversiones por más de US$100.000 en la entidad. Las tarjetas metálicas, en tanto, estarán reservadas para clientes con ingresos de al menos US$25.000 al mes o inversiones superiores a US$500.000, y se otorgarán por invitación. Entre el 25% y el 30% de los actuales clientes Éminent podría calificar para la nueva categoría.

Más beneficios

La llegada de World Legend es, de hecho, otro hito en la escalada competitiva por el segmento de altos ingresos. En octubre, Mastercard presentó esa nueva categoría de tarjeta, diseñada para ubicarse por encima de World Elite, la tradicional Black. La propuesta apuesta a beneficios vinculados con viajes, gastronomía y entretenimiento, incluyendo acceso a más de 1500 salas VIP en aeropuertos, cobertura de asistencia al viajero de hasta US$1 millón y experiencias exclusivas en distintos mercados.

El Banco Supervielle también viene profundizando una estrategia de renovación de su propuesta dirigida a este segmento, enfocada en la hiperpersonalización y en el fortalecimiento de los servicios patrimoniales. El objetivo es captar una porción más grande de los activos financieros de usuarios que tradicionalmente operan con varias entidades al mismo tiempo.

Por su parte, Banco Macro lanzó su banca privada con el foco puesto en otro negocio codiciado por toda la industria: los dólares que los argentinos mantienen invertidos fuera del sistema financiero local. La entidad busca atraer parte de esos fondos mediante nuevas propuestas de inversión internacional y asesoramiento financiero especializado para clientes de alto patrimonio.

En paralelo, BBVA lanzó Black+, una propuesta que deja de segmentar exclusivamente por ingresos para clasificar a los usuarios según sus hábitos de consumo. Los clientes pueden elegir perfiles orientados al ahorro cotidiano, los viajes o una combinación de ambos.