¿Cuánto vale hoy que una empresa jamás se detenga? ¿O que sus sistemas no fallen cuando más se los necesita? En la lista de posibles riesgos aparecen desde los más resonantes, como ciberataques que paralizan operaciones por completo, hasta otros más silenciosos –pero no por eso menos costosos–, como migraciones caóticas o decisiones apresuradas sobre la nube que hacen que información sensible termine donde no debe.

El caso es que el rendimiento de una infraestructura tecnológica sólida, además de lo que puede hacer, se evalúa también por todo eso que evita. Fue una de las premisas sobre las que Datastar construyó su propia transformación: la firma argentina pasó de reseller de servidores y computadoras –actividad con la que nació allá por 1999– a diseñar e integrar soluciones de IT capaces de mantener funcionando organizaciones enteras. O como ellos mismos se definen: ese “socio silencioso” que lidera proyectos tecnológicos complejos de principio a fin.

¿Qué hace Datastar? En lugar de ofrecer una tecnología predeterminada y buscar después dónde encajarla, el equipo empieza por entender a fondo cuestiones como qué necesita cada organización, cómo funciona su negocio y con qué infraestructura ya cuenta. A partir de ese diagnóstico, diseña una solución a medida que puede combinar datacenter, redes, conectividad, ciberseguridad, nube, software y telecomunicaciones, incluso con tecnologías de distintos fabricantes con los que mantiene relaciones de largo plazo. Luego coordina su implementación, acompañando también al cliente en la operación, el mantenimiento y la evolución del proyecto.

“Entiendo que la frase ‘nos adaptamos a cada necesidad’ es una promesa que se escucha seguido en este rubro”, reconoce el COO de Datastar, Pedro Olivero. Y añade: “Nuestro diferencial es que nos involucramos a fondo en cada problema y nos hacemos cargo de resolverlo punta a punta. Partimos del contexto de cada cliente y creamos una arquitectura que de verdad se pueda sostener. Y siempre con la mirada de que las capacidades tecnológicas que sumamos puedan mejorar la productividad, reducir costos y riesgos, asegurar la continuidad operativa y acompañar el crecimiento”.

El proyecto que cambió la escala del negocio

Datastar está detrás de buena parte de la infraestructura que permite que empresas y organismos públicos funcionen todos los días. Desde su casa matriz en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, en Buenos Aires –un edificio propio de más de 3.500 metros cuadrados– la compañía implementó cerca de 400 proyectos de IT al año y extendió sus operaciones a la región, con ocho subsidiarias y hubs estratégicos en Perú y Panamá.

Pero la historia de Datastar comenzó lejos de los grandes proyectos de infraestructura. A fines de los años 90, cuando todavía formaba parte del grupo japonés Itochu, la compañía operaba como reseller, dedicada a la comercialización de servidores, computadoras y otros equipos de alta gama. En 2004, tras la decisión de Itochu de cerrar sus operaciones regionales, Roberto Olivero (Presidente de Datastar) y Carlos Moschetti (Vicepresidente de Datatastar) adquirieron la totalidad del paquete accionario y dieron origen a Datastar como empresa independiente, de capital cien por ciento argentino. En aquel momento, la firma contaba con 25 empleados y dificultades para atravesar la crisis económica posterior al 2001.

“La estrategia inicial fue push de venta: comprar, vender, comprar, vender. El proyecto se focalizó en el sector privado, concretamente en empresas que necesitaban una solución tecnológica de gran volumen, y fue hacia un crecimiento orgánico y relativamente ‘tranquilo’, multiplicando la facturación y ampliando los equipos de trabajo”, describe Olivero.

La compañía cuenta con edificio propio en el distrito tecnológico de Parque Patricios.

Datastar fue orientándose cada vez más a resolver problemas. Se asoció para eso con marcas internacionales – como Oracle, HPE, Dell, Salesforce, Fortinet y Lenovo, entre otras– y se volcó también a trabajar con el sector público. Con el tiempo, el negocio evolucionó hacia la consultoría, la integración de soluciones y la gestión integral de proyectos.

“Hubo un hito, un negocio puntual que marcó el salto que pudimos dar en facturación, cantidad de colaboradores, posicionamiento y complejidad”, cuenta Olivero. Se refiere al proyecto de comunicaciones y seguridad del ferrocarril Roca que la firma ganó en 2017: una solución para conectar 160 kilómetros de vías con los sistemas de monitoreo, alerta y frenado automático. Ese despliegue involucró 17 marcas de tecnología, pruebas realizadas sobre el propio tren, tres años de trabajo y un equipo que llegó a reunir a unas 400 personas, entre especialistas en comunicación, transporte ferroviario, seguridad e higiene y gestión de proyectos.

“Trabajamos tan bien que en 2019 obtuvimos la licitación para la segunda etapa –marca el ejecutivo–. Pero no fue solamente crecer. Fue el proyecto que nos mostró que podíamos asumir desafíos complejos de organizaciones públicas y privadas”.

El costo de que un sistema se detenga

Además de una capacidad técnica afianzada –hoy forman parte del equipo de Datastar cerca de 150 colaboradores–, la espalda financiera constituye otro de los puntos fuertes de la empresa. Frente a un panorama de precios volátiles, equipamientos de alto costo y plazos difíciles de prever, la posibilidad de financiar inversiones como parte de la propuesta se vuelve algo vital, la vía para que el cliente pueda resolver hoy una necesidad tecnológica sin quedar paralizado por el tamaño de la inversión.

Otra de las dimensiones que han ganado terreno últimamente en el mundo IT es la de la ciberseguridad. Datastar trabaja ahí sobre distintos puntos de entrada: desde la red y la conexión a internet hasta las aplicaciones y la información crítica. “Siempre estás vulnerable en algún aspecto –admite Olivero–. La estrategia pasa por reducir esa vulnerabilidad antes de que se convierta en crisis”. Para eso, la compañía desarrolla servicios de monitoreo permanente, con equipos que detectan comportamientos anómalos, alertan sobre posibles intrusiones e intervienen para evitar que el incidente avance. “Si nos anticipamos, todo resulta más fácil –explica–. Es costoso, pero la verdad que el costo-beneficio vale la pena”, resume.

También la nube empieza a convertirse para las organizaciones en todo un desafío tecnológico: cuestiones como decidir en qué nube, bajo qué jurisdicción y con qué control estará alojada su información. Datastar desarrolló una nube con infraestructura alojada en la Argentina, que permite conservar los datos localmente y reducir la latencia.

Más allá de su crecimiento Datastar conserva el perfil de empresa mediana, con baja rotación de personal y un trato cercano.

Pero más allá de la magnitud de sus proyectos, Datastar busca conservar el perfil de una empresa mediana, con equipos cercanos, vínculos de muy largo plazo y trato directo con sus clientes. Otro dato relevante es que, considerando los parámetros de la industria, tienen una muy baja rotación, y priorizan formar a los colaboradores a la par que cuidan los diferentes aspectos de la vida laboral.

“No queremos que todo el mundo tenga que trabajar hasta las ocho de la noche. Si eso pasa es porque hay un problema en la empresa, no en la persona”, explica Pedro. Y resume su propia motivación: “Soy un fanático de hacer crecer la empresa: ganamos un proyecto, vamos por otro más; abrimos un país y queremos otro. Pero siempre tratando de consolidar lo que ya construimos”.

Conocé más en www.datastar.la

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