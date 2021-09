Bitcoins para todos. La hora del criptopolulismo

La proliferación de criptomonedas permitiría avizorar que la utopía anarcolibertaria de la emisión y competencia de monedas privadas, propuesta por Friedrich August von Hayek en 1976 en su conocida obra La desnacionalización del dinero, que permitiera eludir el pago del impuesto inflacionario que implica el monopolio de la emisión de la moneda de curso legal por parte del Banco Central, podría ser factible.

La evolución tecnológica ha permitido generar protocolos de pago electrónico que a su servirían para prescindir de la intervención en las transacciones de la banca tradicional y de los bancos centrales gracias a la tecnología peer to peer que ha facilitado el procesamiento mediante blockchain. Entre sus fortalezas se pueden señalar el aumento en la eficiencia hasta volver casi nulas las comisiones por transacciones mediante criptomonedas y otros sistemas de pagos electrónicos así como el ahorro implícito de reducir notablemente los costos de transacción.

Una serie de iniciativas impulsadas desde el Estado y la dirigencia política quiere tomar ventaja de la “moda”, tomando atajo de sus virtudes, pero ocultando bajo la alfombra sus debilidades en un virtual “criptopopulismo”.

Recientemente el gobierno populista de indefinida adscripción ideológica de El Salvador ha permitido la circulación legal del bitcoin en competencia con la circulación legal del dólar. El uso creciente de las criptomonedas así como de monederos y sistema de pagos electrónicos como Paypal en Venezuela ha permitido la elusión del impuesto inflacionario empujando al gobierno a imponer el uso legal de las cripto reemplazando directamente las transacciones en bolívares en zonas “económicas especiales y turísticas”.

La agenda de research de los bancos centrales del mundo ha girado hacia la consideración posible de emitir monedas oficiales virtuales: CBDC (Central Bank Digital Currency). Por ahora, el único experimento de lenta implementación es el sand dollar por parte del Banco Central de Bahamas. Otro ejemplo de criptopopulismo vernáculo son los recientes proyectos para la emisión de criptomonedas de diversas provincias argentinas tales como Misiones en base a un bono verde representativo de sus recursos naturales o el proyecto liderado por Catamarca buscando fundar un nuevo CFI para la cripto del Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

Dada la profunda crisis fiscal actual, estos proyectos nos remiten a la digitalización de la ingrata experiencia de la emisión de cuasimonedas provinciales durante las crisis hiperinflacionarias y la crisis deflacionaria del 2001. De hecho, el Banco Central de la República Argentina emitió una serie de regulaciones para impedir la elusión del cepo cambiario mediante transacciones en criptomonedas así como también la provincia de Córdoba estaría aplicando ingresos brutos a las criptomonedas.

Sin embargo, una serie de debilidades propias de los sistemas económicos sujetos a la discrecionalidad del populismo pueden potenciar una serie de dificultades que las criptomonedas no solucionan y relativizan sus ventajas en términos de reducción de costo de las transacciones económicas.

El esfuerzo estatal por admitir la circulación legal de las criptomonedas e incluso emitirlas centralizadamente mediante un CBDC no puede evitar una serie de dudas acerca de si las cripto pueden representar las tres funciones principales de una moneda sobre todo en economías con instituciones débiles. Heymann y Katz (2015) en su paper “Perspectivas de los medios de pago” aclaran que la propia virtud de estar limitada su emisión si bien puede evitar los ingresos por señoreaje e impuesto inflacionario genera una elevada volatilidad en su precio que deja dudas respecto de su utilización como unidad de cuenta y como reserva de valor.

La propia virtud de las criptomonedas de estar limitada su emisión si bien puede evitar los ingresos por señoreaje e impuesto inflacionario pero genera una elevada volatilidad Shutterstock

Por otra parte, dado que las criptomonedas no se basan en la emisión de un pasivo financiero de un BCRA, este atractivo puede profundizar la fragilidad financiera en contexto de crisis sistémicas donde sea necesario la actuación de un prestamista de última instancia (Banco Central) que provea reservas bancarias como bien público ante una corrida contra posibles depósitos en criptomoneda. Escindir el crédito del medio de cambio o pago es una experiencia que aun el mundo no ha experimentado.

Paradójicamente, el boom actual de las criptomonedas ha sido fogoneada por los Bancos Centrales (la FED y el BCE) al bajar a casi 0 las tasas de interés durante la pandemia y así volver atractivos los activos financieros. Ante la posible futura reversión de la política monetaria laxa de la FED y el BCE en busca de un aterrizaje suave de la economía que genere una mayor fortaleza del dólar como moneda se verá cuantas cripto sobrevivan y el papel que tengan estas en futuro del sistema monetario en convivencia con el necesario sistema crediticio que se necesita para el desarrollo.

Países con sistemas institucionales débiles pretenden con las criptomonedas reemplazar sus monedas domésticas no creíbles. Pero este debate es similar al debate sobre dolarizar o no una economía como la argentina. Puede la dolarización o la criptonizacion de una economía tal vez evite una hiperinflación y transitoriamente el cobro del impuesto inflacionario como buscaba Hayek vía incentivos a la competencia de monedas privadas. Pero como ha demostrado la experiencia argentina, mientras persista un déficit fiscal estructural que exija la suba de impuestos legales, el endeudamiento público permanente y siga la desconfianza de su sociedad en las instituciones centrales tales como la Justicia, no se podrá evitar la probabilidad del default ni que los argentinos se refugien en la informalidad o voten con los pies y crezca la pobreza.

Tal como afirma Michel Aglietta, la confianza en la moneda expresa la confianza de una sociedad en sí misma. Hayek estaría de acuerdo.