Búsqueda de empleo: TikTok es el nuevo LinkedIn para la generación Z

Escuchar

Los jóvenes que buscan empleo son diferentes de sus mayores. Esperan que los empleadores sean más cercanos, más indulgentes y más generosos con los beneficios y los sueldos. La forma en que buscan trabajo también es distinta. En lugar de depender de familiares y amigos, un número cada vez mayor de estadounidenses recurren a TikTok en busca de consejos que les ayuden a dar esos primeros pasos tan importantes en la escala profesional.

Al desplazarse por sus feeds en la aplicación de videos cortos, es posible que se encuentren con una creadora llamada Lauren Spearman. Spearman sube videos sobre “publicaciones de empleo de alerta” y “solicitudes de empleo irrazonables”. O podrían encontrar a Kennie Bukky, quien comparte su “viaje salarial” y consejos prácticos para las negociaciones de sueldo. Si continúan navegando, tarde o temprano es probable que se encuentren con Brittany Peatsch. Se volvió viral después de publicar un relato en video de su propia experiencia al ser despedida de Cloudflare, una compañía de software, y ahora crea videos que ofrecen consejos a otras personas que sufren experiencias similares.

Videos de este tipo, con el hashtag CareerTok, han tenido más de 2000 millones de visitas en la aplicación. Sus creadores son un grupo diverso: personas con edad suficiente para ser exdirectores ejecutivos, treintañeros que cuentan sus propios errores al principio de su carrera, los propios jóvenes. Muchos de los que ven los videos pertenecen, como su columnista invitado, a la generación Z. Dado que esta cohorte, nacida entre 1997 y 2012, representará para 2025 el 27% de la fuerza laboral en el club de los países de la OCDE, es probable que el asesoramiento profesional en las redes sociales adquiera cada vez más importancia.

Si hay algo que el éxito del contenido relacionado con la carrera profesional y el mundo laboral en TikTok deja claro es que la generación Z desea transparencia en el lugar de trabajo. “Me encanta que la gente registre sus despidos porque expone a las personas que están realizando despidos terribles”, dice Chris Williams, ex responsable de Recursos Humanos de Microsoft, que ahora es asesor profesional y un creador de contenido.

Spearman comenzó a publicar videos en TikTok para documentar las dificultades que estaba teniendo para buscar empleo. “Había una falta de transparencia salarial, me asignaban tareas poco razonables y no recibía ninguna respuesta, recuerda. “En algunos casos, era un completo fantasma”.

TikTok ocupa un lugar de preferencia entre los más jóvenes para todo tipo de búsquedas, incluyendo las laborales Kiichiro Sato - AP

Política laboral

Los videos de Spearman están diseñados principalmente para alentar a las empresas a introducir cambios en su política laboral. Sus publicaciones tienen un número sorprendente de respuestas e interacicones, lo que refleja no solo el poder de TikTok sino que también es una señal de las expectativas de los empleados. Después de que publicó un video con la red flag (bander roja, que significa peligro) sobre la marca de indumentaria Never Fully Dressed, la empresa de ropa le tuvo que responder y dar una explicación. A raíz del vídeo viral de despido de Peatsch, el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, tuiteó en X que era doloroso ver la publicación. Añadió que la empresa estaba decidida a no cometer errores similares en el futuro. Las compañías han contratado a Spearman para trabajar en campañas de marketing. Al parecer, el estrellato de CareerTok puede conducir a una carrera más allá de las redes sociales.

CareerTok brinda a los creadores y espectadores un sentido de solidaridad. Bukky, una mujer negra, espera que sus pensamientos y experiencias sobre las negociaciones salariales hagan que sus espectadores tengan más confianza en sus propias vidas profesionales. Los tiktokers, dice, están obligando a los empleadores a preguntarse: “¿estamos pagando adecuadamente a nuestros empleados y los estamos tratando de manera justa?”.

Los videos de CareerTok no siempre obtienen la misma recepción positiva. Los clips de despidos en particular han enfrentado reacciones negativas de ciertos sectores. Incluso si no lo admiten, muchos ejecutivos de mayor edad sin duda los consideran una expresión del derecho de la generación Z. En X, Candace Owens, una destacada comentarista de derecha, calificó el vídeo de Cloudflare de Peatsch como “joven y estúpido”.

Una preocupación mayor es la posible responsabilidad legal. David Harmon, abogado laboralista, advierte a los creadores que “tengan cuidado”. Es muy fácil publicar algo que infringe acuerdos de confidencialidad o secretos comerciales

Ni la ira de los viejos enemigos ni el miedo a las consecuencias legales impedirán que lugares como CareerTok se conviertan en el escenario de una lucha en el lugar de trabajo entre las expectativas de los trabajadores de la generación Z y sus empleadores. La pelea no va a desaparecer, incluso si TikTok termina siendo prohibido en Estados Unidos. Los jóvenes profesionales simplemente encontrarán otra salida.

The Economist