El ministro de Economía Luis Caputo convocó a los grandes supermercados a sumarse a la resistencia contra los aumentos de precios. En una llamativa muestra de heterodoxia y a menos de tres meses de haber dado por terminada la era de los acuerdos de precios, el titular del Palacio de Hacienda se reunió con los número uno de las seis principales cadenas de supermercados de la Argentina para ratificar que no se avecina una devaluación en el corto plazo y pedirles mayor dureza con la industria para frenar el envío de nuevas listas de precios.

A menos de 24 horas de que se conozca la inflación de febrero, Caputo volvió a la carga sobre la política de promociones, como había hecho en un encuentro previo con los grandes fabricantes de alimentos y bebidas. Este tipo de acciones comerciales, como “3x2″ en la venta de vinos y gaseosas o el descuento del 70% en la segunda unidad eran estrategias que históricamente usaron los supermercados locales pero que habían perdido terreno hasta casi desaparecer en los últimos dos años, a medida que se aceleraba la inflación y crecía la brecha entre los productos libres y los alcanzados por los acuerdos de precios, del tipo Precios Cuidados o Precios Justos. Las promociones volvieron con fuerza a fin de año, a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar los acuerdos y las canastas oficiales, y en el encuentro Caputo mostró su preocupación ante lo que considera como acciones que impiden medir en forma más real la evolución de los precios y lo que efectivamente termina pagando cada cliente.

“Es algo parecido a lo que se dió en 2016, con la diferencia que en ese momento (Alfonso) Prat-Gay se tiraba contra las promociones bancarias y ahora Caputo critica a los descuentos que ofrece la industria. Lo importante es que el propio ministro sabe que este tipo de acciones son impulsadas por los proveedores que se pasaron de rosca y pusieron sus precios pensando en un dólar de 1300 o 1400 pesos, y en vez de bajar, prefieren ofrecer descuentos”, explicó un supermercadista que participó del encuentro.

En la reunión -de la que participaron los CEO de las seis grandes cadenas: Carrefour, Coto, Cencosud (Jumbo, Disco), Changomás (exWalmart), La Anónima y Dia, Caputo también aseguró que no se espera cambios en la política de crawling peg (con una devaluación mensual del 2%) y sostuvo que no hay ninguna razón para que la inflación de alimentos y bebidas de marzo no se ubique en un dígito mensual. Además, cargó contra lo que consideró como aumentos desmedidos en algunas categorías y la inflación en dólares que se vive en la economía argentina. “No puede ser que en la Argentina un dentífrico cueste 7 euros, mucho más que en España”, ejemplificó.