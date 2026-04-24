Un empresario líder en la industria musical representará a la Argentina en el mundial de emprendedores

Hay algo de lo que Federico Lauria, fundador y CEO de la productora Dale Play, jamás dudó: el potencial del talento argentino. A lo largo de los años, aquella convicción lo llevó no solo a convertirse en un referente de la industria musical en el país, sino también a construir una empresa líder en la producción de espectáculos y músicos de primer nivel internacional. Solo en 2025, produjo 423 shows, en unas 87 ciudades, y lidera a más de 100 artistas, entre los que se destacan Duki, Bizarrap y Nicki Nicole.

Por tales logros, Lauria recibió ayer el máximo galardón en la Gala de premiación del EY Entrepreneur of the Year Argentina 2026, desarrollado por la consultora EY. En mayo, representará al país en el Principado de Mónaco, donde competirá junto a más de 50 emprendedores de todo el mundo por la distinción EY World Entrepreneur Of the Year.

“Quiero agradecer a mi viejo, que tuvo una infancia difícil y, como pudo, nos marcó valores y me hizo amar Argentina, ser un patriota, reconocer y valorar nuestro país. Siempre me dio la libertad de hacer lo que quise”, señaló el empresario oriundo de Banfield en su discurso.

Y bromeó: “De hecho, me dijo: ‘Dejá la facultad y andá a vender shows, si es lo que querés’. Le hice caso y ahí empecé a emprender”. También agradeció a su familia y amigos.

Por otro lado, Lauria hizo una especial mención a Duki, máximo exponente del trap en el país, a quien definió como un “ser humano excepcional”. “Con él conocí a la generación Z y descubrí un montón de valores hermosos. Comencé mi proceso de deconstrucción como ejecutivo, como empresario, pero también como persona. Y en esa generación aprendí a perderle miedo al mundo, a entender que desde Argentina también se pueden lograr grandes cosas, y hoy eso está pasando”, profundizó.

En ese sentido, destacó el rol del talento argentino no solo en el ámbito empresarial, sino también deportivo y musical. “Hay un montón de emprendedores haciendo cosas espectaculares y llevando la bandera. Es un orgullo que tenemos que valorar”, dijo.

Ganadores del premio Entrepreneur of the Year Argentina, desarrollado por EY

A modo de cierre, Lauria reflexionó sobre el sentido de la colaboración: “Hoy más que nunca la colaboración es tan necesaria, el bien común por sobre el bien individual. Que las diferencias no sean una dificultad, sino que nos unan y retroalimenten y nos ayuden a que la Argentina sea un país mucho mejor. La oportunidad está y depende de nosotros”.

Uno por uno, los ganadores

Durante el evento, Fernando Paci, country managing partner de EY Argentina, subrayó el valor de los emprendedores en la sociedad. “Son los que nunca se rinden, son resilientes y cambian la realidad con innovación”, afirmó.

“Estamos muy orgullosos de seguir premiando, luego de 16 años consecutivos, a quienes, a pesar de los cambios constantes y de condiciones cada vez más complejas, continúan apostando con creatividad, pasión y constancia a construir un futuro mejor”, agregó.

En la categoría Emergente fue galardonado Tomás Mindlin, de tapi, una compañía que brinda soporte tecnológico financiero y facilita los pagos y las transacciones de sus clientes.

En la categoría Social, el reconocimiento fue compartido por Juan Manuel de la Fuente (Fundación PUPI), Jorge De All (Asociación Civil Cuerpo & Alma) y Betiana Velaz (Fuerza Mujeres), destacando su compromiso con el desarrollo social y comunitario.

Asimismo, Facundo Gómez Minujín, de J.P. Morgan, fue distinguido en la categoría Ejecutivo, mientras que en la categoría Trayectoria, fue reconocido Eduardo Elsztain, de Grupo IRSA.

Eduardo Elsztain, de Grupo IRSA, fue distinguido en la categoría Trayectoria

“Siempre creí que la riqueza de una sociedad es cuando el capital se mueve y la gente se pone en riesgo. No importa si ganan o pierden, lo importante es lo que aprendemos”, sostuvo Elsztain. Bajo esta línea, no pasó por alto el rol de la Fundación Endeavor como impulsor de nuevos proyectos y emprendimientos.

“Cada año que pasaba de Endeavor aparecían diez empresas, 100 empresas. Pero lo que más valoro es el volver a dar. Son compañías que nacieron con un ADN que están volviendo a dar”, indicó.

En tanto, el premio a la Mujer Destacada, por su contribución a la creación de valor y a las políticas de inclusión, fue otorgado a Leticia Fenoglio. En la nueva categoría Innovación, el reconocimiento fue para Gabriela Renaudo, de Visa Argentina.

Para finalizar, Paci señaló que “los emprendedores demostraron una vez más que lo único que no cambia es su permanente espíritu de superación, incluso en las condiciones más adversas”.

El jurado estuvo conformado por Daniel Novegil, Gustavo Grobocopatel, Marcelo Mindlin, Hugo Sigman, Carlos Miguens, Santiago del Sel, Santiago Bilinkis, Miguel Kiguel, Sergio Berensztein, Clarisa Estol y María Eugenia Estenssoro, quienes evaluaron a los participantes en función de su impacto, innovación y trayectoria.