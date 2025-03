Caputo dijo que el acuerdo con el FMI se concretará en el primer cuatrimestre y que “no pidió una devaluación”

MENDOZA.- “Habrá un acuerdo con el FMI en el primer cuatrimestre. Nos pusimos de acuerdo en cómo sigue el programa económico; jamás el Fondo nos pidió una devaluación y no habrá nada de eso.”. Así lo afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo , en el 6° Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza, desarrollado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Durante el acto de apertura, que tuvo lugar este mediodía, el funcionario aclaró que el programa con el organismo se traducirá en fondos frescos para cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central y así recapitalizar a la entidad. “Este es un paso para salir del cepo. Al tener el respaldo en nuevos activos, la línea temporal de precios converge hacia cero y ayuda al proceso de desinflación que estamos viviendo. Es trascendental, porque normaliza la economía y el flujo cambiario”, aclaró.

Entre los pasos formales pendientes se incluyen la aprobación en el directorio del organismo y el envío del acuerdo al Congreso. En esa línea, desde el Gobierno confirmaron a LA NACION que lo que se enviará al Parlamento para ser debatido por los legisladores será la autorización para negociar un nuevo programa con el Fondo y no un staff level agreement (el acuerdo con los detalles técnicos). “Muy especialmente porque es deuda para cancelar deuda”, agregó.

Durante la jornada de hoy, además, Caputo retomó y enfatizó los dichos de Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso .“Era shockeante pensar de dónde venimos hace un año, y hoy con una economía más predecible, con la inflacion rondando el 2%, habiendo bajado la pobreza 20 puntos, con un modelo económico que cada vez más la gente entiende y apoya, al igual que las provincias, y sobre todo con reusltados. Uno podia decir que, hasta el año pasado, eran promesas. Pero hoy tenemos el beneficio de que hacer las cosas bien da sus réditos. Tener el diagnóstico correcto de la situación es algo que no hay que minimizar; esto es algo que ahora parece relativamente sencillo, porque se hizo”.

En esa línea, enfatizó: “También el Presidente dijo algo importante: lo que viene, mas allá de cuadro de situación. Viene una profundización del modelo, más reformas estructurales, más desregulaciones, menos impuestos y la reafirmación del rumbo. Que en un año de elecciones reafirme el rumbo es algo que no tiene que pasar desapercibido. Esta es la primera vez que hay un orden macro por decisión política. y eso no se va cambiar. Eso genera una previsibilidad que nunca hubo. Es importante desmitificar eso, porque ayuda a cambiar el chip empresario y como sociedad”.

A la hora de analizar el clima de negocios, el ministro cuestionó: “No hay por qué pensar que porque somos argentinos nos tiene que ir mal. Estoy harto de escuchar esa estupidez”.

Para Caputo, la clave pasa por eficientizar los negocios, lo que dará lugar a ganadores y perdedores. “El Estado tiene que bajar la carga impositiva, pero tiene que haber también una concientización de que estamos en un modelo diferente, y que en este modelo, la gente tiene que verse beneficiada con mejores bienes a mejores precios. Tiene que haber menos impuestos, mas desregulación y mas competencia. Es cierto que hay precios que están caros en dólares, pero la solucion no es devaluar, cómo se hizo durante 100 años para que no parezcan tan caros. La solución es que bajen, con menos impuestos y más competencia. Así, van a bajar: están bajando los precios de los autos y también lo harán los precios de productos electrónicos y la indumentaria. Eso tiene que pasar y ese tiene que ser el camino.

“El motor de la economía es la inversión”

El ministro se subió al escenario y tomó la palabra, introducido por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. “Sé que todos vinieron a escuchar al ministro de Economía, a quien el Presidente promociona con tantos adjetivos”, bromeó el funcionario.

Durante su presentación, Cornejo afirmó que el foro tiene perfecta armonía con el plan de gobierno de Mendoza. “Somos convencidos de siempre de un concepto que, por elemental, en tiempos de populismo quedó fuera de la narrativa: sin inversión no hay trabajo; sin trabajo y sin inversión no hay mejores salarios; y sin mejores salarios no hay consumo, prosperidad ni armonía social. Por lo cual, el motor de la economía es la inversión”, señaló.

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento en Mendoza; "Se viene una profundización del modelo", dijo

“En esta sala, por años, se puso el foco en que el Estado tiene que hacer las inversiones. Por el contrario, tiene que crear las condiciones para que haya muchas inversiones privadas. Ese programa lo inicié y tiene sus resultados”, amplió

En esa línea, el gobernador enfatizó la necesidad de una economía sana. “Sanar esta economía lleva tiempo. El clima de negocios lo da la macro, pero las provincias tienen que hacer la tarea. Con gobiernos populistas, imprimiendo billetes o endeudando al país para cubrir el déficit, era imposible crear un clima de negocio , sea en Formosa, Córdoba o Santa Cruz. No hay chances”, consideró.

“El gobierno, en manos de Toto, está enderezando al país en la senda correcta. Desde el principio dije que debíamos apoyar. Estoy satisfecho de haberlos apoyado desde el principio y me comprometo a seguir haciéndolo porque considero que es la senda correcta”, remarcó.

Por su parte, Martín Clément, presidente del Consejo Empresario Mendocino, señaló que la entidad trabaja desde hace 25 años aportando proyectos e ideas, con el fin de contribuir a la toma de decisiones y a la sociedad mendocina. “Estamos dispuestos a colaborar con todos los poderes y sectores productivos que compartan objetivos de crecimiento social y económico, entendiendo que ciertas decisiones dependen del nivel nacional, pero convencidos de que cada provincia debe impulsar iniciativas que contribuyan al destino común”, indicó.

Asimismo, remarcó: “El contexto mundial y nacional nos plantean importantes desafíos. Con un Estado que prioriza la iniciativa privada y la tecnología en constante evolución, debemos detectar oportunidades y promover cambios ”

El 6° Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza, que coincide con los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reúne cada año a funcionarios, empresarios e inversores, con el objetivo de impulsen el desarrollo económico y productivo de la provincia.

Laura Ponasso Por

Temas Comunidad de Negocios