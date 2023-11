escuchar

“ Volvemos a estado de normalidad ”. Así definió Alejandro Muszak, fundador de Wenance, al escenario para la empresa luego de que la Justicia habilitara la apertura del concurso de acreedores de la fintech, denunciada por deudas en la Argentina, Uruguay y España, por montos que superan los $30.000 millones.

La firma, que se dedica a entregar préstamos y financiar compras de electrodomésticos y motos para el segmento de usuarios sub-bancarizados, con tasas de interés y costos financieros más altos que los del sistema financiero tradicional, está involucrada en cientos de denuncias en el país y el exterior, por supuestas estafas y deudas impagas.

Según la empresa, el crecimiento en la morosidad por parte de sus clientes, en un contexto de caída del nivel de actividad y suba en las tasas de interés, había generado un corte en el flujo de fondos que le impidió cumplir con las deudas contraídas ante sus acreedores (con los cuales se fondeaba para financiar su negocio de préstamos), y derivó en un conflicto judicial que incluye también denuncias penales.

En ese contexto, luego de dos rechazos en primera instancia en la Justicia de San Isidro, la Cámara Civil y Comercial de ese distrito dispuso la apertura del concurso de acreedores para la fintech fundada por Muszak, que ahora enfrenta un proceso de ordenamiento de sus pasivos y prepara un “plan de pagos” para sus acreedores.

Alejandro Muszak CEO y fundador de Wenance

“El concurso es una buena noticia porque nos va a permitir volver a funcionar con total soltura y libertad, volver a generar créditos, porque se rehabilitan las cuentas bancarias, se liberan todos los embargos y se vuelven a activar los canales y los medios de pago”, dijo Muszak a LA NACION, quien describió que en las próximas semanas se definirá el calendario concursal de la empresa.

El fallo de los jueces María Fernanda Nuevo y Jorge Zunino dispuso avanzar con el procedimiento para que la fintech retome su funcionamiento, luego de la presentación de documentación, y no atendió a las observaciones que había incluido la jueza de primera instancia Gabriela Paladin en su fallo de septiembre, cuando negó el concurso preventivo a Wenance.

En esa instancia, la magistrada había advertido que “la información contable presentada por Wenance impide conocer la trazabilidad de los fondos” de los cobros de la empresa, y cuestionó el vínculo de esta firma con otras sociedades “relacionadas”. “Al cotejar las cifras informadas relacionadas con operaciones con ‘empresas vinculadas’ se observan diferencias no explicadas, que echan un manto de dudas sobre la validez de la información proporcionada”, planteó la jueza en su fallo, donde analizó el flujo de fondos, pagos y deudas entre esta firma y otras firmas como Deuda Cero S.A.

A su vez, había advertido que la presentación de Wenance omitió considerar $12.781 millones en su activo, lo cual elevaría su “patrimonio neto” a $10.174,80 millones, “lo que en hipótesis sería incompatible con una situación de cesación de pagos atribuible al devenir y el riesgo del negocio”.

“Desde mi perspectiva, esto no es una gran noticia para los inversores, porque no tenemos que olvidar que los inversores damnificados son acreedores de un fideicomiso, que tiene sus propias reglas de liquidación. Ahora, la sociedad que se concursa, que es Wenance, va a tener la posibilidad de hacer una propuesta a sus acreedores, y no a los acreedores de los fideicomisos donde Wenance tenía participación”, dijo a LA NACION Jaime Roig, abogado que representa a denunciantes en Tucumán.

“En primera instancia, la jueza analizó los estados contables, el entramado societario y lo que podía ser un esquema de desvío de fondos, y por eso no se hablaba de una sociedad que está insolvente o en cesasión de pagos. Propuso buscar dentro del grupo económico para encontrar las respuestas”, agregó el abogado, que representa decenas de afectados, y planteó que iniciarán “acciones de cobro ordinario” para intentar recuperar las inversiones de los ahorristas.

Mientras las denuncias por incumplimientos se acumularon en la Argentina, España y Uruguay, también existen causas penales que involucran a Muszak y a otros de sus socios, concentradas en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°43, que incluso llamó a declaración a indagatoria al líder de la fintech y le trabó embargos de cuentas, dinero en efectivo y autos de lujo.

Ahora, con la apertura del concurso, los embargos se levantan y la firma puede retomar su funcionamiento. “ Vamos a recuperar el negocio. Desde la Argentina, volvemos con un producto de crédito digital y, a mediano plazo, volver al financiamiento de consumo y compra de electrodomésticos”, dijo Muszak, quien reafirmó que sus sucursales en el exterior también están avanzando en procesos de concurso de acreedores.

“En la Argentina, la situación es desafiante. Si en junio, el escenario era complejo, hoy es extremadamente complejo en términos de inflación y recesión. El mercado está muy chico y la única forma que vemos en el mercado es el financiamiento a corto plazo a través de crédito digital. Hoy no están dadas las condiciones para dar financiamiento a más de 12 meses”, dijo el ejecutivo, quien confirmó que la empresa también concretó despidos en el marco de un “plan de reducción de costos”.