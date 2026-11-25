CCU, el grupo chileno que controla marcas como Schneider, Heineken, Imperial y Miller, designó nuevo gerente general de su operación en la Argentina. Se trata de Santiago Murray, quien asumirá el cargo el 5 de enero de 2027 en reemplazo de Domingo Jiménez.

Murray llega a CCU desde PepsiCo, donde desarrolló buena parte de su carrera: cuenta con 29 años de experiencia en la industria de consumo masivo, de los cuales 18 transcurrieron en la multinacional estadounidense. Desde 2022, tenía base en Colombia y se desempeñaba como vicepresidente y gerente general, con responsabilidad sobre ocho países y siete socios embotelladores dentro del negocio de Bebidas de PepsiCo Latinoamérica.

A lo largo de su carrera en la compañía ocupó posiciones de liderazgo en las áreas de Marketing, Franquicias y Comercial, y tuvo responsabilidades sobre negocios de bebidas en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el Caribe.

Domingo Jiménez regresará a Chile para asumir un nuevo rol en la estructura

Graduado de Administración de Empresas en la UCA, Murray había iniciado su carrera en Unilever: ingresó en 1998 mediante el plan de jóvenes profesionales y se retiró en 2009, ya como gerente de Marketing para Cono Sur, responsable por las categorías de jugos, té y almidón de maíz, que alcanzaba las marcas Ades, Lipton y Maizena.

El movimiento fue comunicado internamente en PepsiCo, que destacó el pase como una oportunidad de desarrollo dentro del ecosistema de compañías vinculadas. “Este paso refleja las oportunidades de desarrollo profesional disponibles en todo el sistema de PepsiCo y refuerza los vínculos que impulsan nuestro éxito compartido. Asimismo, constituye un excelente ejemplo de cómo el talento, la experiencia y el liderazgo pueden seguir creciendo y generando valor en todo nuestro ecosistema”, señalaron desde la multinacional.

Por su parte, CCU informó el nombramiento en el marco de su estrategia corporativa “Vamos por Más”, que plantea como ejes el foco, la agilidad, las sinergias y la transformación.

Cambio de ciclo

El nombramiento se enmarca en una reorganización de la estructura directiva del grupo a nivel corporativo. Según pudo saber LA NACION, tras la llegada de Eduardo Ffrench-Davis a la conducción ejecutiva de CCU a mediados de año, la compañía introdujo cambios en su estructura y en la conformación de su equipo de gestión. Como parte de ese proceso, resolvió modificar la conducción de su filial argentina.

Domingo Jiménez había reemplazado a Julio Freyre, quien cerró un ciclo de 30 años en CCU

Jiménez había asumido como gerente general de CCU Argentina el 1° de abril, en reemplazo de Julio Freyre, quien dejó la compañía después de 30 años, cinco de ellos al frente de la operación local. Con este cambio, Jiménez regresará a Chile para asumir una nueva función dentro de la estructura de la compañía.

De nacionalidad chilena y graduado de ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile, Jiménez tiene experiencia en la industria de bebidas: desde 2018 se desempeñaba como gerente general de Compañía Pisquera de Chile, una sociedad creada por CCU y la Cooperativa Agrícola Control Pisquero. Antes, había ingresado a CCU Chile en 2017 como director financiero y trabajado en la multinacional Heineken, donde ocupó cargos en las áreas de Marcas e Innovación, con base en Nueva York.

CCU se estableció en la Argentina en 1994. Hoy, la firma tiene tres plantas productoras de cerveza, ubicadas en Luján, Santa Fe y Salta; dos plantas elaboradoras de sidras, en Ciudadela y Allen (Río Negro); y dos sitios productores de aguas, localizados en Chascomús y Las Heras. Su portafolio incluye marcas propias, licenciadas e importadas, como Schneider, Imperial, 1888, La Victoria, Villavicencio y Levité.