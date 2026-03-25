CCU designó a Domingo Jiménez como gerente general en la Argentina

Tras la salida de Julio Freyre, CCU ya designó un nuevo gerente general en la Argentina. La compañía, dueña de la marca de cervezas Heineken en el país, eligió a Domingo Jiménez para llevar la operación local desde el 1° de abril.

Se trata de un ejecutivo chileno que conoce a fondo el negocio. Graduado de ingeniero Comercial en la Universidad Católica de Chile, se desempeñaba desde 2018 como gerente general de Compañía Pisquera de Chile, una empresa creada en 2005 como resultado de la alianza entre CCU y la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí.

Jiménez había ingresado a la filial chilena de CCU en 2017, como director Financiero, Fue tras un paso por la multinacional holandesa Heineken: allí se había desempeñado como director de Marcas y director de Innovación con base en Nueva York.

Desde temprano, el camino de Jiménez estuvo ligado al de la empresa: Heineken se incorporó a la propiedad de CCU en 2003, a través de la adquisición de Finance Holding International, dueño del 50% de IRSA, accionista controlador de CCU. Fue allí cuando la compañía comenzó a producir y comercializar la cerveza en la Argentina y Chile.

Julio Freyre era gerente general de CCU Argentina desde 2021

Con origen en Chile, CCU se estableció en la Argentina en 1994. Hoy, la firma tiene tres plantas productoras de cerveza, ubicadas en Luján, Santa Fe y Salta; dos plantas elaboradoras de sidras, en Ciudadela y Allen (Río Negro); y dos sitios productores de aguas, localizados en Chascomús y Las Heras. Su portafolio incluye marcas propias, licenciadas e importadas, como Schneider, Imperial, 1888, La Victoria, Villavicencio y Levité.

“Estoy muy entusiasmado con lo que tenemos para el futuro en CCU Argentina. Venimos de un 2025 desafiante, pero sé que tenemos dos pilares que nos permiten ver el futuro de manera promisoria: marcas muy fuertes en cada uno de los negocios en los que participamos y un gran equipo de personas, muy comprometidas”, señaló Jiménez.

Cierre de ciclo

Jiménez reemplaza a Julio Freyre, quien cerró un ciclo de 30 años en CCU. El ejecutivo, que llevaba el escritorio de gerente general desde 2021, había dado a conocer su salida en LinkedIn días atrás.

“Tuve el privilegio de ser parte de CCU Argentina desde sus orígenes y presenciar y participar en forma directa del crecimiento y desarrollo que en este período nos convirtió en una de las compañías de bebidas más importantes de la Argentina. Fueron años de muchos desafíos, algunas frustraciones (inevitables cuando se apunta siempre bien alto) y muchos pero muchos objetivos alcanzados”, dijo en un posteo.