Charlie Beckett: “La IA generativa no es una creadora de milagros”

Hay una tecnología disruptiva que hoy está en el centro de la experimentación de la industria de medios: la inteligencia artificial (IA) generativa. Sin embargo, pocos pueden aventurar cuál será el alcance de su aplicación en el periodismo.

El profesor Charlie Beckett, director y fundador de Polis –un grupo de expertos que investiga y debate sobre la labor del periodismo global en la London School of Economics (LSE)–, lidera el proyecto JournalismAI, una iniciativa global que entrena a las organizaciones de noticias para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable. Su primer informe se basó en una encuesta realizada a 71 organizaciones de noticias en 32 países sobre el uso de la IA y otras tecnologías asociadas.

Antes de unirse a la LSE, Beckett trabajó en grandes redacciones: fue editor de programación en ITN Channel 4 News, y durante diez años se desempeñó como productor senior y editor de programas en BBC News. Comenzó su carrera en periódicos locales al sur de Londres antes de empezar en la televisión en London Weekend Television (LWT).

Autor de los libros SuperMedia: Saving Journalism So It Can Save The World (2008) y WikiLeaks: News In The Networked Era (2012), publicó también investigaciones sobre el periodismo y las emociones, el periodismo y la IA, y la cobertura del terrorismo, además de especializarse en la transformación de los medios y su relación con la sociedad y la política global.

En una entrevista con LA NACION, el periodista sostiene que la IA está transformando la industria de medios como lo hizo en su momento la llegada de internet, habla de la importancia de guiar este proceso con algunas pautas compartidas para evitar anomalías y aventura que los medios van hacia un modelo híper personalizado y adaptado a las necesidades de las audiencias.

–Desde el lanzamiento y la popularización de ChatGPT, Gemini y Meta AI, entre otros, han surgido numerosas IA para diferentes tareas. ¿Cuál de estos casos le ha interesado más y por qué?

–Lo interesante de los casos de uso de la IA generativa es la variedad. Está siendo utilizada por personas en todos los ámbitos de la vida. Yo disfruto usarla para planificar vacaciones, sugerir ideas para ejercicios en clase o para encontrar nuevas perspectivas sobre diferentes temas. Y muchos periodistas la están usando como una herramienta personal para ser más eficientes, pero también más creativos. Equipos enteros de personas, e incluso redacciones, la están utilizando. En mi antigua redacción en ITN Channel 4, en Londres, han creado su propia herramienta que usa IA para transcribir eventos en vivo o entrevistas.

Charlie Beckett: "Necesitamos usar herramientas de IA para crear contenido que sea relevante y accesible para el público"

–¿Qué beneficios se obtienen al escribir con la asistencia de la IA?

–No es solo la escritura lo que puede mejorar con la IA. También se debe pensar en el audio, el video y los gráficos. En general, funciona mejor como una herramienta para hacerte más eficiente. No deberías usarla para crear contenido desde cero. Funciona mejor con el material que vos preparás para ella, en lugar de crear contenido original. Así que es mejor usarla para agregar texto a videos, por ejemplo, o para reformatear un artículo largo en una versión corta, o convertir texto en audio. Las personas todavía están experimentando en las redacciones, como en cualquier otro lugar. En este momento, los casos de uso son relativamente simples. Pero si observás los equipos de periodistas que trabajan en nuestro proyecto JournalismAI, verás que también están siendo ambiciosos. Están intentando crear herramientas bastante complejas que, por ejemplo, pueden hacer verificaciones de hechos en vivo en videos.

–¿Está a favor de que cada medio tenga sus propias reglas de uso de la IA?

–Cada organización de noticias necesita tener sus propias directrices. Al menos si es una redacción que tiene estándares. Estas reglas están para ayudar al staff de un medio, no son estrictas ni con un alto nivel de detalle. Al final, se trata del juicio editorial humano, como siempre lo ha sido. Las directrices sobre IA son útiles para las personas que trabajan en una redacción porque les pueden dar más confianza al usar la tecnología. Mucha gente está asustada por todas las historias alarmantes sobre la IA, por lo que es importante mostrarles cómo mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Tener una conversación con todo el personal es una manera de fomentar la colaboración y la transparencia, y darles la confianza para usar esta tecnología de manera responsable. También es una buena señal para enviar a tu audiencia. Si ven que estás utilizando la IA de manera ética, estarán contentos de consumir contenido habilitado por IA.

–¿Qué tan importante es que la IA incorpore algunos elementos lúdicos para lograr una adopción generalizada?

–Las herramientas de IA generativa son muy divertidas. Al principio es como magia. Y cuando te vuelves bueno creando indicaciones (prompts), puedes idear algunos procesos muy ingeniosos. Así que sí, debería ser disfrutable. Pero el periodismo, en última instancia, se trata de hechos, verdad y autenticidad. Por lo tanto, también es importante darse cuenta de que no es una máquina de la verdad, es una máquina de lenguaje. Es muy poderosa, pero en realidad no “sabe” nada. Así que no te dejes llevar. Mantené siempre el elemento humano involucrado. Pensalo como un becario muy inteligente e increíblemente trabajador. Puede hacer mucho trabajo por ti, pero siempre te asegurarías de revisar su trabajo.

–¿Cómo debería introducirse la IA en los programas académicos de periodismo y comunicación?

–¡Con cuidado! En la London School of Economics (LSE) estamos muy entusiasmados con cómo la IA puede ayudarnos a investigar y enseñar. Estamos usando herramientas como Copilot de manera rutinaria. Pero también tenemos directrices estrictas sobre los límites de lo que se puede hacer con IA y la necesidad de total transparencia, no solo para los estudiantes, sino también para el staff. Siempre les digo a los estudiantes que la IA es una gran herramienta, como todas las demás herramientas digitales que usamos, como los motores de búsqueda. Pero vamos a la universidad para aprender por nosotros mismos, para desarrollar nuestro cerebro y nuestra imaginación, no para aprender a usar ChatGPT. Y lo mismo ocurre con los periodistas. Es una gran herramienta, pero en última instancia, el periodismo se trata de curiosidad, juicio, creatividad y emociones humanas: la IA no puede reemplazar eso.

–¿Cuáles son los mayores riesgos de esta tecnología en su aplicación concreta al periodismo?

–El mayor riesgo es que no la usemos lo suficiente y perdamos las oportunidades. En todo el mundo, las personas “malas” ya están utilizando esta tecnología para difundir información de baja calidad, desinformación y propaganda sesgada. La usan para acelerar la creación y distribución de este periodismo peligroso o superficial. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el buen periodismo se cree de manera eficiente y se difunda de manera efectiva. Necesitamos usar herramientas de IA para crear contenido que sea relevante y accesible para el público. Actualmente, muchos ciudadanos encuentran el periodismo demasiado estresante, por la abundancia de información que a menudo es difícil de consumir. Podemos usar la IA para crear contenido en formatos o estilos que se adapten mejor a la expectativa de la audiencia. Existe un mayor riesgo para el periodismo: podríamos volvernos demasiado dependientes de ella, volvernos perezosos y dejar de hacer el arduo trabajo humano. También podríamos depender demasiado de estas poderosas y ricas empresas tecnológicas que no rinden cuentas. Por lo tanto, es importante que los periodistas muestren solidaridad entre sí y colaboren para aprovechar al máximo esta tecnología en apoyo de las mejores organizaciones de noticias.

–Si no se establecen reglas claras desde el principio, ¿podrían los medios caer en el mismo error que cometieron con las plataformas, al no establecer un pago justo por el contenido distribuido?

–Eso se está negociando en este momento. Algunas empresas afirman haber negociado acuerdos muy buenos con las compañías de IA. Otras están llevando a las empresas tecnológicas a los tribunales. Algunos gobiernos, como el de la UE, han comenzado a regular estas compañías. Pero no creo que los medios deban esperar obtener suficiente dinero de los gigantes tecnológicos para mantenerse a flote. Tendrán que trabajar aún más duro para construir mejores relaciones directas con el público, como las suscripciones, e incluso nuevas herramientas, como los chatbots. Para la industria en su conjunto, las herramientas de IA generativa podrían ser una gran amenaza. ¿Por qué ir a un periodista para obtener noticias cuando puedes hacerlo a través de un bot de IA? Los periodistas deben convencer al público de que ellos son los verdaderos expertos. Deben crear productos y servicios atractivos y confiables que sean competitivos. Al final, muchas personas querrán acudir a una marca periodística de confianza que tenga una reputación y un historial, porque hay exceso de información de mala calidad y muchas fuentes confusas. Esta podría ser una oportunidad para las mejores marcas informativas.

LA NACION usa inteligencia artificial generativa en algunas de sus producciones. Por ejemplo, la medición de las emociones de Donald Trump y Kamala Harris en el último debate entre los candidatos presidenciales de los Estados Unidos

–¿Qué IA le resulta más divertido de usar regularmente?

–Uso una amplia gama porque mi trabajo se basa en probar diferentes herramientas. En este momento, uso Copilot con más frecuencia. Me gusta la forma en que maneja texto e imágenes. También me gusta Perplexity porque me proporciona enlaces además de contenido. Estoy a punto de escribir otro libro, por lo que será interesante ver cómo puedo usar la IA para investigar y ayudar con la escritura. Mi principal preocupación, por supuesto, es la precisión. Recientemente le pedí a una plataforma de IA generativa algunas sugerencias de libros sobre periodismo e IA. Me dio seis, pero cuatro de ellos eran inventados. Eso no es divertido.

–¿Qué cosas desaparecerán y cuáles permanecerán en la intersección entre la IA y la práctica periodística?

–Veremos la continuidad de tendencias existentes, pero ahora tal vez se moverán más rápido. Hay que recordar que vimos varias olas de disrupción tecnológica en el periodismo en los últimos 30 años. Primero, se desarrollaron herramientas digitales. Luego, llegó internet y las noticias pasaron al ambiente online. Y hace unas dos décadas explotaron las redes sociales. Entonces, la forma en que hacemos las noticias, pero también cómo las consumimos cambió de manera radical. Los periodistas ya no son los guardianes de la información, hay mucha más competencia y los ingresos no están garantizados. Y no olvidemos que hay otras cosas que cambiaron más allá de la tecnología. Es un mundo difícil para los buenos periodistas: los políticos son aún más antimedios y el público es más cínico. La IA ha existido durante décadas antes de que llegara la IA generativa en 2022. En general, se utilizaba para realizar tareas simples, pero a gran escala y muy rápidamente. Así que era excelente para buscar en enormes archivos de datos o para automatizar historias simples como informes financieros. La IA generativa es más poderosa y puede hacer muchas más tareas. Para las grandes marcas informativas la IA seguirá allí para apoyar a los periodistas, no para reemplazarlos. Veremos algunos trucos, como lectores de noticias generados por IA, pero la paradoja es que la IA puede hacer muchas de las tareas más básicas, lo que debería dejar más tiempo para que los periodistas hagan el trabajo humano. Si muchas notas son generadas por esta vía, entonces tu periodismo tendrá que agregar valor intelectual para destacarse en el mercado. Tendrá que ser más inteligente, más investigativo, explicar mejor las cosas y salir al mundo real para encontrar historias humanas.

–¿Cree que los aspectos más cuestionables de la IA encontrarán una solución o se intensificarán?

–La IA generativa tiene sesgos fundamentales, pero también limitaciones. No es una creadora de milagros. Los periodistas deberían ser buenos manejando sus fallos, porque ese es el trabajo de un periodista: asegurarse de tener la narrativa más precisa. Están acostumbrados a la verificación de hechos y la edición. Así que necesitan hacer eso con la IA. Pero la tecnología está mejorando mucho, casi día a día. Y todos estamos adquiriendo más habilidad para usarla de manera responsable. Todos los errores o desastres con IA en el periodismo que he visto han sido, en última instancia, errores humanos. Siempre son las personas las que la utilizan mal por razones equivocadas, como la revista alemana que creó una entrevista falsa con Michael Schumacher.

–¿Qué organizaciones de medios están trabajando mejor con la IA?

–Prefiero no decirlo, porque he trabajado literalmente con cientos de organizaciones de noticias de todo el mundo. ¡Incluyendo LA NACION! Ustedes son uno de los mejores en América Latina. Pero lo que me ha impresionado es la gama de medios que usan IA en su labor cotidiana. Hay gigantes como Bloomberg que lo hacen a gran escala (casi la mitad de su contenido se crea con estas herramientas). Pero luego hay pequeñas redacciones nativas digitales que la usan para sus investigaciones. Es importante recordar que la IA se usa para mucho más que solo escribir notas. Puede ayudar a encontrar historias, buscando conjuntos de datos o redes sociales. Puede ayudar a personalizar el contenido para que las personas reciban el formato que más les conviene. También puede ayudar a automatizar los muros de pago o las suscripciones para generar más ingresos.

–¿Cómo cree que serán los medios en 10 años?

–Es mucho tiempo en tecnología, especialmente ahora que el ritmo del cambio se está acelerando. Tomó unos 20 años que los medios se subieran a internet. Conozco compañías que estaban usando IA generativa solo semanas después de su lanzamiento. En algunos aspectos, creo que será similar a lo que vemos ahora. Los medios han demostrado ser notablemente resilientes, se han adaptado. La idea de una redacción llena de personas talentosas y comprometidas que quieren descubrir cosas y contarles a otras sobre ellas siempre será una buena idea. Los valores fundamentales no cambiarán, es decir que la necesidad de un periodismo crítico e independiente aumentará ante un mundo tan complejo y arriesgado. Veremos menos organizaciones de noticias, pero más grandes a nivel nacional e internacional. The New York Times, por ejemplo, ahora quiere ser global y en diferentes idiomas. Pero también habrá un continuo auge de redacciones más pequeñas, especializadas y de nicho que pueden tener solo unas pocas personas, que pueden ir y venir según los intereses que sirvan y la financiación que encuentren. Pero tal vez la mayor diferencia estará en la forma en que consumimos las noticias. Piensen en lo que pasaba diez años atrás. Los teléfonos inteligentes todavía eran un lujo y nadie hablaba de IA. Imaginen lo que vendrá después del teléfono inteligente. Para algunas personas habrá una especie de metaverso de noticias. Estará híper personalizado para brindarte una dieta saludable de noticias que hayas elegido previamente. Será muy accesible y fácilmente compartido. Pero también podría ser mucho más artesanal. Así como todos disfrutamos de cervezas artesanales, todos querremos noticias que sean más humanas, no menos. Mira el éxito de los influencers. Ese es el futuro del periodismo.