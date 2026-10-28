Molinos se queda con Ayudín y acelera su expansión más allá de los alimentos

Molinos Río de la Plata concretó la compra de Grupo Ayudín, dueño de marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz y Agua Jane, en una de las operaciones más relevantes del año dentro del consumo masivo argentino. La adquisición marca el desembarco de la compañía en categorías de limpieza y cuidado del hogar, un negocio del que hasta ahora estaba prácticamente ausente.

La operación -que había sido anticipada por LA NACION hace un par de meses- profundiza una estrategia de diversificación que Molinos viene desplegando en los últimos meses. La empresa ya había avanzado sobre nuevas categorías con la compra de los negocios de NotCo en la Argentina y Uruguay, la bodega salteña Etchart y la planta industrial de La Providencia en Tucumán, lo que le permitió ingresar al mercado de las galletitas.

Grupo Ayudín había sido puesto en venta por Apex Capital, el fondo que en 2024 compró las operaciones de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete incluye marcas líderes en limpieza y desinfección, dos plantas industriales ubicadas en Buenos Aires y San Juan y una red de distribución con presencia nacional. La compañía emplea a más de 450 personas.

La firma había despertado el interés de varios jugadores del mercado, entre ellos Newsan y Dreamco, aunque finalmente Molinos logró imponerse en la puja. La adquisición le permite sumar negocios de consumo masivo con fuerte reconocimiento de marca y avanzar sobre segmentos distintos a los de su cartera tradicional de alimentos y bebidas.

La compra de Ayudín reafirma la apuesta de Luis Perez Companc por el negocio de consumo masivo

La compra también representa un cambio de escala para Molinos. En los últimos años la compañía había manifestado su interés en ingresar a categorías vinculadas con higiene, limpieza y cuidado personal, incluso mediante modificaciones estatutarias que habilitaron inversiones en esos rubros. Con Ayudín, ese objetivo se materializa de manera inmediata y con marcas ya posicionadas en los hogares argentinos.

La nacionalización avanza

Para el mercado, la operación refleja además una tendencia más amplia: la creciente participación de grupos argentinos en activos que durante décadas estuvieron en manos de multinacionales. Tras las salidas de compañías globales como Clorox, varias marcas tradicionales cambiaron de dueño y pasaron a formar parte de conglomerados locales que buscan ganar escala y ampliar su presencia en el consumo masivo.

La estrategia de Molinos Río de la Plata es ingresar en nuevas categorías de consumo masivo a partir de adquisiciones

La compra de Ayudín además reafirma la estrategia que puso en marcha Luis Perez Companc, cuando hace más de un año se alzó con el control operativo de la empresa familiar, tras completar un proceso de reorganización interna que incluyó la compra de las acciones que tenían parte de sus hermanos.