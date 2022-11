¿Cocinamos el 2023?

escuchar

Ya sé, yo también lo siento. 86% del año transitado, la batería en rojo, se viene el Mundial y el modo piloto automático está a tope. Sin embargo, ya empiezan a asomar proyectos, deseos, planes y decisiones que impactan en cómo viviremos el año que viene. Por eso, y con el fin de año a la vuelta de la esquina, es un momento privilegiado para frenar un poco y mirar hacia adelante antes de estrenar la agenda 2023. Que no sea la inercia la que nos arrastre a asumir compromisos, sino que haya un tiempo de reflexión para que lo viene sea muy pensado, elegido y priorizado. Ya luego el contexto se encargará de modificar algo de nuestros planes, pero hacerlos con tranquilidad y desde una elección consciente de cómo queremos que sea. Algunas ideas para hacerlo:

Junto con diciembre llega un efecto que se conoce como “fresh start’ que es este borde que nos marca el fin y el comienzo de un nuevo tiempo. Y a las personas, tener estos bordes (aunque sean ficticios o no cambie mucho nuestro cansancio) nos da impulso y nos renueva las energías. Aprovechar el envión es una buena idea, pero teniendo en cuenta que solemos sobre dimensionar todos los cambios que podremos hacer o metas a alcanzar en determinado tiempo. Entonces, armar listas y agendas posibles es algo que comienza con algunas renuncias, re priorización y con una mirada honesta de lo que queremos cambiar del año que se va. Por ejemplo, si este año no tuvimos tiempo de descansar, o hacer ejercicio o hacer un viaje o comenzar a estudiar, ¿cómo podemos disponer del tiempo del año que viene para lograr algo de eso? Otra idea es identificar la lista de cosas a evitar. Somos muy buenos sumando actividades y compromisos, pero no tan buenos descartando lo que no va más: delegando, pidiendo ayuda o simplemente diciendo que no a algo para poder sostener un “sí” a otra cosa de una manera sustentable. ¿Qué quisieras evitar y cómo podés diseñar tu contexto para lograrlo? Por ejemplo, quisiera entrenar un día más a la semana, dormir media hora más por día, estudiar una hora por día de algo nuevo, correr menos entre trabajos. ¿Qué decisiones de uso de tiempo conllevan esos deseos? ¿Qué conversaciones y negociaciones tienen que ocurrir en lo que queda de este año para que sean posibles? No las demores. Y como te decía, ya sé que es muy complejo planificar para adelante con el año sobre la espalda, pero esta planificación funcionar como enchufar el cargador del celular. Te recarga, te da previsibilidad y te permite moverte con la certeza de habrá energía para rato. Entonces, ¿cocinamos el 2023? Empecemos por pensar y elegir nuestros ingredientes favoritos para hacerlo.