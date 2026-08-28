Cómo conservar los medicamentos en el hogar y descartarlos correctamente

Cómo y dónde se almacena un medicamento en el hogar y cómo se realiza el descarte cuando ya no se lo requiere, son acciones concretas y sencillas que ayudan a proteger la salud de las personas y a preservar el medioambiente. Por eso, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) compartió una serie de recomendaciones para que todos puedan aplicar en sus casas.

“Guardar correctamente un medicamento es una parte esencial del tratamiento. Una conservación inadecuada puede comprometer su calidad y, en consecuencia, afectar su eficacia o seguridad. Por eso es importante respetar las condiciones de almacenamiento indicadas para cada producto y revisar periódicamente la fecha de vencimiento”, señaló Carolina Sian, directora de asuntos regulatorios de CAEMe.

Es importante respetar lo que dice el prospecto del medicamento

Como recomendaciones generales, se aconseja:

Conservar los medicamentos de acuerdo con las indicaciones del prospecto.

Mantenerlos en un lugar seco, protegidos de la luz y alejados de fuentes de calor y humedad, por lo que baños y cocinas no suelen ser los sitios más adecuados.

Que estén siempre fuera del alcance de niños y animales.

Los que requieran refrigeración deben ubicarse preferentemente en el estante central de la heladera (no en la puerta ni en el fondo, donde la temperatura suele ser más variable).

Conviene mantenerlos en su empaque original para facilitar su correcta identificación.

Preservar las condiciones de conservación indicadas por el fabricante y contar con toda la información necesaria para su uso.

¿Qué hacer cuando vence un medicamento?

El cuidado responsable de estos productos también continúa cuando un medicamento vence o deja de utilizarse. En esos casos, no se recomienda arrojarlo al inodoro ni descartar directamente junto con los residuos domiciliarios sin ninguna precaución, ya que algunos principios activos pueden generar un impacto sobre el medioambiente o favorecer usos indebidos.

Desechar los medicamentos de forma correcta reduce el impacto ambiental

Para minimizar los riesgos a la hora de desecharlos, se recomienda:

Los comprimidos y cápsulas que necesitan descartarse pueden retirarse de sus blísteres y colocarse dentro de un recipiente con materiales como tierra, arena, yerba o café usados antes de cerrarlo, y desechar junto con los residuos domiciliarios comunes.

que necesitan descartarse pueden retirarse de sus blísteres y colocarse dentro de un recipiente con materiales como tierra, arena, yerba o café usados antes de cerrarlo, y desechar junto con los residuos domiciliarios comunes. Los medicamentos líquidos o en crema pueden desecharse en su envase original dentro de un recipiente opaco correctamente sellado.

pueden desecharse en su envase original dentro de un recipiente opaco correctamente sellado. Las agujas y viales se recomienda depositarlos dentro de contenedores rígidos y sellados.

No obstante, desde CAEMe recomiendan siempre priorizar los mecanismos establecidos en aquellas localidades donde existan programas específicos de recolección de medicamentos vencidos o en desuso. “Gestionar adecuadamente los medicamentos en desuso contribuye a prevenir la contaminación ambiental por medicamentos, ayuda a evitar la resistencia antimicrobiana, protege la salud humana y animal y reduce el uso indebido de medicamentos”, aclaró Carolina Sian.

El prospecto digital con información actualizada y a mano

En el último tiempo se empezó a incorporar progresivamente una nueva herramienta destinada a facilitar el acceso a información actualizada sobre los medicamentos. Por disposición de la ANMAT, se estableció la inclusión de un código bidimensional en los envases a través del cual las personas podrán consultar el prospecto vigente directamente desde un celular o tablet mediante un código QR o Data Matrix, tanto en los medicamentos de venta bajo receta como en aquellos de venta libre.

Esto facilita la consulta de información instantánea sobre aspectos como indicaciones, dosis, forma de administración, condiciones de conservación, advertencias, contraindicaciones e interacciones vigentes. Así, se elimina el riesgo de acceder a versiones desactualizadas del prospecto.

“La incorporación gradual del prospecto digital representa un avance importante porque permite que pacientes y profesionales accedan en cualquier momento a la última versión aprobada por ANMAT”, aseguró Carolina Martinenghi, directora de comunicaciones de CAEMe, y destacó que el formato digital también ofrece ventajas en materia de accesibilidad.

Se está avanzando con la implementación de los prospectos digitales Olga Yastremska, New Africa, Afr

“La posibilidad de ampliar el tamaño de la letra desde un dispositivo móvil, utilizar herramientas de lectura asistida y, en el futuro, incorporar nuevos recursos digitales contribuirá a que más personas puedan comprender adecuadamente la información relacionada con sus tratamientos”, aseveró Martinenghi y agregó que el buen uso de medicamentos redunda en mayor adherencia, mejores resultados terapéuticos y en mayor seguridad para los pacientes.

“Este enfoque se alinea con el de ‘Una sola salud’, promovido por la OMS, que plantea la interrelación existente entre la salud de las personas, la de los animales y el medioambiente. Por lo que acciones sencillas vinculadas al uso responsable de medicamentos protegen su eficacia y seguridad, y -a la vez- preservan la salud colectiva y reducen el impacto ambiental”, concluyeron desde la CAEMe.

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