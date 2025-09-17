¿Cómo pagaremos en el futuro? Tendencias e innovación en un encuentro que reunió a los referentes del sector

A diferencia de otros rubros tecnológicos, los medios de pago nos afectan a todos: desde corporaciones gigantescas hasta ciudadanos de a pie. Cómo pagamos, qué alternativas tenemos y qué tan seguros son los sistemas involucran cuestiones que afectan la vida cotidiana a la vez que marcan el termómetro del consumo y la economía.

Así quedó demostrado en la primera edición de Payway Trends, un nuevo espacio de reflexión y debate sobre el futuro del comercio y los medios de pago. El evento convocó a figuras como el especialista en tendencias sociales y de consumo Guillermo Olivetto, el economista Tomás Bulat y el “innovador serial” y empresario Mario Pergolini.

Comercios, bancos y billeteras ya no funcionan en silos, sino en red. De ahí que Payway, plataforma líder en soluciones de cobro que organizó el encuentro, se define como un “orquestador” del ecosistema de pagos en la Argentina.

“Somos el puente entre los bancos, las marcas, los integradores y los comercios. Lo que hacemos es coordinar las propuestas de financiación que, al tiempo que hacen crecer sus ventas, potencian la inclusión financiera de millones de consumidores”, señaló el Chief Business Officer de la firma Emiliano Porciani, encargado de inaugurar el evento.

Networking de alto nivel

Payway Trends se propuso abrir la conversación sobre las tendencias que hoy están transformando los negocios: desde tokenización y seguridad hasta bimonetarismo y experiencias sin fricción. Un espacio de networking de alto nivel donde se cruzaron voces de tarjetas, fintechs, retailers y comercios.

El evento reunió a más de 400 asistentes presenciales (CEOs, CFOs y gerentes de empresas líderes) y cerca de 1.500 participantes que pudieron conectarse vía streaming.

En el panel “Innovación en el sistema de cobros”Daniela González, Head de Comercios Grandes & Medianos en Payway, conversó con Gonzalo Villar, Payments Director de Pedidos Ya, Ariel González, Sales Alliances Manager en Almundo, y Sebastián Pérez Olgiati, director de Retail en Raízen Argentina, licenciataria de Shell. Los ejecutivos compartieron casos reales de innovaciones que se traducen en una mejor experiencia para el cliente en tres industrias bien distintas. Y coincidieron en que lo que viene es “seguir sumando, seguir ampliando y seguir innovando”.

Lucas Gracia, Head of Products & UX, moderó el panel que bajo el título “Pagos online sin fricciones: la UX al servicio de la seguridad.

Panel de innovación en los sistemas de cobros, moderado por Daniela González, Head de Comercios Grandes & Medianos en Payway.

Más tarde Lucas Gracia, Head of Products & UX, moderó el panel que bajo el título “Pagos online sin fricciones: la UX al servicio de la seguridad” se enfocó, entre otros temas, en “Click to Pay”, la solución de pago digital que busca reemplazar el clásico “ingresá los datos de tu tarjeta”. Allí Fernando González, Vice President Market Delivery en Mastercard, y Natalia Marquez, Vice President, Products and Innovation for South Cone Region en Visa, analizaron la evolución de la seguridad en los medios de pago desde la banda magnética hasta el contactless y explicaron por qué “Click to Pay” se perfila como un estándar pensado para las necesidades actuales y del futuro.

Carolina Belzunce, Marketing Head Payway.

“Queremos ser un socio estratégico”

Temas como tokenización, inteligencia artificial y UX son parte de debates en todo el mundo. Mario Pergolini, último speaker de Payway Trends, amplió la mirada sobre estas cuestiones estratégicas al advertir hasta qué punto la tecnología resultó medular en sus emprendimientos, así fueran formatos de radio o televisión o soluciones de internet.

“Siempre estábamos innovando. Y la clave pasaba por buscar la tecnología para hacer lo que quería hacer”, reflexionó a la vez que llevó el tema a un plano más humano: la innovación, marcó, “no depende solo de la tecnología sino también de los equipos, la comunicación entre generaciones y el compromiso con la educación de los más chicos.”

“Quisimos reunirnos en un evento que no fuera solo de pagos, sino que inspirara a nuestros clientes sobre el futuro del comercio”, enfatizó en el cierre Porciani. Y destacó: Más que una plataforma de cobros, queremos ser un socio estratégico para que los comercios puedan crecer y vender más”.

