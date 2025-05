Cómo un vaso Stanley disparó una nueva desregulación del Gobierno en materia de importaciones

Una compra frustrada, un mensaje y una decisión de política. Así podría resumirse la secuencia que terminó con una nueva desregulación impulsada por el Gobierno nacional para facilitar las compras en el exterior vía courier.

La historia comenzó con un simple intento de compra: un vaso de la marca Stanley, conocida por su resistencia térmica, a través de Amazon. Así lo explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mediante un posteo publicado hoy en su cuenta en X (ex Twitter).

“La semana pasada me escribe un conocido diciendo “Che, mi hermano compró un vaso Stanley por Amazon y le exigen un trámite en ANMAT porque el vaso va a estar en contacto con los alimentos. ¿Al Estado argentino lo pensó Kafka?” No podría estar más de acuerdo. (...) ¿No podemos confiar en nosotros mismos para elegir el receptáculo del que vamos a beber? Llevemos el tema al absurdo: podés meter agua en un bidón que tenía nafta y tomártelo y no hay nada (en particular ningún trámite) que se pueda hacer ¿y a un producto comercializado internacionalmente le ponemos una barrera? Todo un dispendio de energía y recursos”.

Y continuó: “Le comentamos el caso al ministro Mario Lugones, quien se puso a revisar la normativa con agilidad. Unos días después podemos celebrar la Disposición 3280/25 de ANMAT con firma de Agustina Bisio (gracias también Mónica López de INAL), clarificando que ANMAT no participa en los trámites asociados con la importación de alimentos para uso personal (incluye el tema envases). Nótese que esta clarificación también agiliza la importación de alimentos del tipo “cápsulas de café” entre miles de otros. Estas restricciones al comercio ya habían sido derogadas por el Decreto 35/25 con firma del presidente Javier Milei, pero luego nos quedan los trámites colgados en Aduana y tenemos que purgar el sistema de estas normativas derogadas. Esta disposición hace eso”.

Mediante la Disposición 3280, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció que no tendrá intervención en trámites relacionados con gestiones de usuarios directos como la solicitud de la constancia de alimentos para propósitos médicos específicos de uso compasivo, la solicitud de autorización de ingreso de alimentos para uso personal y la autorización de ingreso de alimentos provenientes de donaciones, derogados por Disposición ANMAT N° 537/2025.

En esa línea, aclaró que está prohibida la comercialización y/o utilización con fines de lucro de los productos enmarcados en los trámites objeto de la norma, que entró en vigencia hoy.

Previamente, el Decreto 35/2025 publicado en enero, el Gobierno había flexibilizado la exportación e importación de alimentos, a fin de facilitar los controles comerciales e incentivar el comercio y la industria, lo que derivó en la modificación del Código Alimentario Argentino.

La norma estableció que los alimentos con certificación en países de alta vigilancia podrán atravesar las fronteras de la Argentina sin restricciones y serán automáticamente incorporados al CAA. Así, se eliminan las obligaciones de registrar y autorizar muestras, productos, establecimientos, depósitos, utensilios y envases que, según Sturzenegger, eran “32 hojas de trámites”.