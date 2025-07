Cómo y dónde quieren trabajar los mayores de 55 años

En un mercado laboral donde las transformaciones tecnológicas y demográficas marcan el pulso, una porción creciente de la fuerza de trabajo empieza a exigir su lugar con claridad: se trata de los mayores de 55 años, también conocidos como generación silver. ¿Qué los motiva? ¿Qué valoran en una organización? ¿Qué están buscando en esta nueva etapa de su carrera?

De acuerdo al tercer ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver, elaborado por Great Place to Work (GPTW), hay algunas respuestas: la estabilidad laboral, el respeto, la posibilidad de seguir aportando y, sobre todo, de ser escuchados.

El estudio, basado en la opinión de más de 3100 colaboradores de 55 años o más, revela que esta generación prioriza la credibilidad de sus líderes y la sensación de pertenecer a una organización que no los descarta por su edad. Las empresas que aparecen en el ranking lograron, en mayor o menor medida, transmitir que las decisiones difíciles -como despidos o reestructuraciones- no se toman a la ligera y que se valora la trayectoria como un activo estratégico.

“No se trata sólo de conservar el puesto: se trata de sentir que no sos descartable. Las empresas del ranking entienden que brindar seguridad laboral a quienes tienen más recorrido es una inversión en estabilidad, transferencia de saberes y cultura organizacional”, explican desde GPTW. Esta necesidad de ser reconocidos aparece como un patrón constante en las respuestas.

Menos respeto e imparcialidad

Otro aspecto valorado por esta generación -según el estudio- es la equidad. El informe muestra avances en este terreno, aunque también señala retrocesos en la percepción de imparcialidad y en la escucha por parte del liderazgo.

La percepción sobre la justicia en la distribución de las ganancias también muestra un retroceso. Si bien esta generación no suele poner lo económico en primer plano, sí espera que su contribución sea valorada también de forma tangible. Los resultados sugieren que quienes se animan a innovar, probar o cuestionar el status quo no siempre se sienten respaldados si el resultado no es exitoso.

A su vez, uno de los mayores descensos del año se vincula con la percepción de escucha genuina por parte del liderazgo. Los colaboradores silver quieren ser tenidos en cuenta no solo como referentes técnicos, sino también como voces valiosas en la construcción del presente.

“El futuro del trabajo no tiene edad: es intergeneracional, inclusivo y colaborativo. Cuando una empresa logra que todas las generaciones se sientan escuchadas, valoradas y desafiadas, está construyendo un verdadero gran lugar para trabajar”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina y embajador de Silver Economy Forum Latam, foro que i promueve las oportunidades que nacen de la convivencia multigeneracional.

Para algunas organizaciones, la diversidad generacional es una fuente de crecimiento y consideran el valor de la experiencia como un eje central para la sostenibilidad. No obstante, según un informe reciente de GPTW y Bumeran, el 70% de las compañías no contrataron colaboradores de esta generación en el último año .

Las mejores empresas, según la generación silver

Entre las empresas de más de 1000 colaboradores, el primer puesto del ranking quedó en manos de Banco Ciudad, mientras que Molinos se quedó con la segunda ubicación y completó el podio Volkswagen.

Entre las firmas cuya dotación es de 251 a 1000 empleados, el podio lo componen SC Johnson, IT Patagonia y Allianz Argentina, en primero, segundo y tercer puesto, respectivamente.

Morel Vulliez (acopiadora de cereales), Bremen (herramientas) y Savino del Bene Argentina (logística internacional), se quedaron con las primeras tres posiciones entre las empresas de menos de 250 colaboradores.

Y en la lista Pymes, el podio quedó constituido por Nubax (transformación digital), Tonic3 (tecnología) y Emunah (tienda on line).