La inflación mayorista dio un salto en abril por efecto del petróleo y llegó al 5,2% en el mes

Muy influenciada por el aumento del petróleo, derivado de la guerra en Medio Oriente, la inflación mayorista dio un salto aún mayor que el 3,4% que registró en marzo. El incremento, esta vez, fue de 5,2%, como resultado de una suba de 5,3% en productos nacionales y de 2,5% en los importados.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe sobre el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM). Allí también se indicó que en el acumulado del año y en la medición interanual la inflación mayorista exhibe un alza de 11,6% y 30,8%, respectivamente.

Al analizar las cifras por sector, se observa el gran impacto que tuvo en el índice el encarecimiento del petróleo a nivel mundial, debido al conflicto en Medio Oriente. “Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Petróleo crudo y gas, con 2,09%; Productos refinados del petróleo, con 1,63%; Sustancias y productos químicos, con 0,46%; Alimentos y bebida, con 0,26%; y Productos de caucho y plástico, con 0,18%“, detalló el Indec.

Esa fue la explicación que dio el Gobierno apenas conocido el dato. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”.

La guerra en Medio Oriente impulsó el precio internacional del petróleo Chen Junqing - XinHua

Para reforzar su idea, el ministro precisó: “Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 puntos porcentuales del nivel general”.

Según explicó Caputo, “excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril y 23% interanual”.

Hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, coincidió en que hubo un fuerte impacto de la crisis internacional del petróleo. “El alza se explica principalmente por el aumento en petróleo, gas y productos refinados, además de subas en químicos, caucho y plásticos. No se observan aún efectos de segunda ronda, aunque algunos segmentos muestran subas mayores a lo habitual”, dijo.

Además, según Menescaldi, el índice de precios mayoristas también fue afectado por el aumento del impuesto al combustible, que sumó casi 0,4 puntos porcentuales al incremento.

En la misma línea, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, opinó que el aumento de la inflación mayorista se explica por los productos nacionales que tuvieron una variación del 5,3%. “Dentro de los productos nacionales, el aumento se debe principalmente a que los productos primarios subieron 9,8% debido al aumento de 22,9% en petróleo y gas”, señaló.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, puso el foco en un eventual traslado de esta dinámica a la inflación minorista –especialmente a los precios regulados–. “Eso representa una dificultad adicional para un proceso desinflacionario que recién comenzaba a mostrar señales positivas”, subrayó.

Para Casas, el problema en ese caso es que los combustibles tienen efectos de segunda ronda sobre prácticamente todos los sectores de la economía. “No es casual que Transporte haya sido el rubro con mayores aumentos en abril, con una suba del 4,4% mensual”, analizó.

Por ahora, según refirió Casas, el impacto sobre los surtidores sigue parcialmente contenido –YPF aumentó apenas 1%–, “aunque es probable que parte de la suba de costos comience a trasladarse gradualmente a la inflación de los próximos meses”.