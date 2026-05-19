Jetsmart continuará volando durante las obras en el aeropuerto de Ezeiza

La low cost Jetsmart anunció que mantendrá sin cambios sus vuelos nacionales e internacionales durante las obras de remodelación previstas en la pista secundaria del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que se realizarán entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre.

La compañía explicó que considera viable la operación de su flota Airbus A320 y A321 en el contexto de las restricciones temporales previstas en la terminal aérea. “El análisis técnico realizado identificó algunos escenarios operacionales específicos que podrían requerir ajustes acotados en determinadas rutas y configuraciones. No obstante, estas condiciones no afectan la continuidad general de la operación ni los estándares de seguridad de la compañía”, señalaron desde la empresa.

Con esta decisión, ya son cuatro las aerolíneas que confirmaron que mantendrán sus operaciones durante el período de obras. Aerolíneas Argentinas continuará operando sus vuelos regulares a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba sin cambios sustanciales. En tanto, las rutas a Roma y Madrid deberán realizar una escala técnica en Río de Janeiro para reabastecimiento de combustible mientras duren las restricciones operativas.

En las rutas a Roma y Madrid Aerolíneas Argentinas deberá realizar una escala técnica en Río de Janeiro para reabastecimiento de combustible mientras duren las restricciones operativas Gonzalo Gacitua - Shutterstock

La compañía de bandera advirtió, sin embargo, que algunos horarios podrían sufrir modificaciones en función de necesidades operativas y de coordinación aeroportuaria, por lo que recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a eventuales cambios.

Por su parte, Iberia informó que realizó ajustes en su programación para sostener la continuidad de sus servicios durante ese período. La aerolínea española mantendrá dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid operados con aeronaves Airbus A330-200, aunque incorporará una escala técnica en Montevideo en los vuelos de regreso hacia la capital española.

Iberia mantendrá dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid operados con aeronaves Airbus A330-200, aunque incorporará una escala técnica en Montevideo en los vuelos de regreso hacia la capital española p202408-12

En la misma línea, Level operará uno de sus dos vuelos diarios también con escala en Montevideo.

En contraste, son diez las compañías que comunicaron que suspenderán temporalmente sus operaciones hacia la Argentina: Aeroméxico, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada, Air Europa, Emirates, British Airways, Ethiopian Airlines y China Eastern Airlines. En tanto, LATAM Airlines suspenderá únicamente los vuelos directos a Miami durante las dos semanas que duren los trabajos.

Las modificaciones en la programación aérea responden al plan de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal aérea, que contempla una inversión de US$110 millones. El proyecto prevé la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29.

Durante las tareas, la operación aérea quedará limitada exclusivamente a la pista 11-29, cuya longitud operativa se reducirá de 3300 a 1850 metros. Esta situación complica especialmente la operación de aeronaves de fuselaje ancho, utilizadas habitualmente para vuelos de larga distancia.

Este tipo de aviones —como los Boeing 777, 787 o Airbus A330— requiere pistas más extensas para despegar con carga completa de pasajeros, equipaje y combustible. . Con una pista reducida a 1850 metros, muchas aeronaves deberán disminuir significativamente su peso operativo o incorporar escalas técnicas para reabastecimiento antes de realizar trayectos transoceánicos.

No obstante, algunos modelos más eficientes, como el Boeing 787, podrían operar bajo determinadas condiciones climáticas favorables, como bajas temperaturas y ausencia de viento en cola.

Según Aeropuertos Argentina, una vez finalizadas las obras, Ezeiza podrá incrementar su capacidad operativa y ampliar el volumen de pasajeros. El plan de modernización se concentra principalmente en el denominado “lado aire” e incluye la construcción de la nueva plataforma Golf, con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho; la remodelación del sistema de balizamiento; la repavimentación de calles de rodaje; y nuevos módulos de mantenimiento.

El proyecto, desarrollado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también contempla mejoras vinculadas a la sustentabilidad, entre ellas una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y un sistema de abastecimiento energético renovable para cinco posiciones operativas, en reemplazo de generadores diésel.

En el “lado tierra”, en tanto, se ampliará en 1200 metros cuadrados la terminal de arribos domésticos. La obra incorporará cinco nuevas puertas de embarque —para alcanzar un total de 12— y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque, con nuevos espacios comerciales, una sala VIP y un sector destinado a niños.

Asimismo, se renovará la infraestructura tecnológica de la terminal mediante el recambio de más de 1700 equipos, entre ellos puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control preparados para operar con biometría.

Por último, Aeropuertos Argentina prevé finalizar la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, y ampliar el área destinada a la exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7000 metros cuadrados. El proyecto se completará con una nueva conexión vial hacia la autopista Riccheri para mejorar la circulación interna.