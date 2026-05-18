Tras caer 60% en un año: Globant anunció una recompra de acciones por hasta US$125 millones

Las acciones de Globant intentan dejar atrás uno de los peores períodos bursátiles de su historia. Luego de perder cerca del 60% de su valor en los últimos 12 meses, el unicornio argentino anunció un nuevo programa de recompra de acciones por hasta US$125 millones, una decisión que busca enviar una señal de confianza al mercado y respaldar el precio de sus papeles en Wall Street.

La medida fue aprobada por el Directorio el pasado 14 de mayo y contempla la asignación de hasta US$50 millones por trimestre para recomprar acciones ordinarias de la compañía. Estas operaciones empezarán a realizarse a partir de este lunes, y estarán sujetas a un máximo agregado de US$125 millones hasta el cuarto trimestre de 2027.

“Estamos al inicio de la transformación más trascendental que haya vivido la industria de servicios tecnológicos. Las voces más influyentes de la industria tecnológica están invirtiendo más allá de los modelos, enfocándose en el delivery y la implementación de soluciones. La demanda de soluciones de IA costo-eficientes nunca ha sido tan urgente. Nuestro modelo de AI Pods está diseñado precisamente para este momento. Este nuevo programa de recompra refleja nuestra confianza en esa dirección y nuestro compromiso con generar valor a largo plazo para los accionistas”, afirmó Martín Migoya, chairman y CEO de Globant.

El momento y el precio de las recompras de acciones, así como la cantidad efectiva de papeles recompradas bajo el programa, quedarán a discreción de Globant. Esto dependerá de varios factores, que incluirán las condiciones del negocio y del mercado, el precio de la acción, los requisitos y limitaciones regulatorias, necesidades y prioridades de liquidez corporativa, requisitos y restricciones legales en los acuerdos que regulan su endeudamiento, oportunidades alternativas de inversión, oportunidades de adquisición y otros factores.

Martin Migoya

Desde el unicornio tecnológico aclararon que la empresa no estará obligada a recomprar una cantidad de acciones específicas. Además, el programa de recompra podría ser suspendido o discontinuado en cualquier momento, sea de manera temporal o definitiva, sin previo aviso.

“Este programa de recompra de acciones está respaldado por nuestra generación de cashflow [flujo de caja] y es un componente clave de nuestra estrategia disciplinada de asignación de capital. Al mismo tiempo que lo llevamos adelante, continuaremos invirtiendo en iniciativas estratégicas de crecimiento”, añadió Juan Urthiague, CFO de Globant, en un comunicado oficial.

El anuncio llega apenas días después de la presentación del balance financiero correspondiente al primer trimestre del año, que fue recibido positivamente por los inversores. Tras conocerse los resultados, las acciones de la compañía comenzaron una recuperación en la Bolsa de Nueva York: pasaron de US$34,08 a más de US$39 al cierre de este lunes, lo que implicó una suba superior al 14,7%.

Sin embargo, la empresa venía con un desplome de casi el 60% en dólares en los últimos 12 meses, y tan solo el último mes recortó un 20%. Su mejor momento fue en noviembre de 2021, cuando la acción de Globant llegó a valer US$342 en Nueva York. Pero la desaceleración de su crecimiento histórico anual, la caída generalizada de las tecnológicas en el segmento B2B (business to business) y el impacto de la inteligencia artificial hicieron que hoy valga casi una décima parte.

La acción de la tecnológica Globant se desplomó 81% en cinco años

La empresa, fundada por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, hoy apuesta fuerte por la inteligencia artificial. Según afirman, están convencidos de que “los servicios son el nuevo software" y que la IA permite a las empresas pagar por resultados en lugar de sólo herramientas.

En el primer trimestre del año, reportó ingresos por US$607 millones, una cifra que superó el rango máximo proyectado por la propia compañía, aunque representó una leve caída interanual del 0,7%. "Estamos yendo más allá del modelo tradicional de ‘puestos’ al convertirnos en el socio nativo de IA que elimina la frontera entre software y servicios, redefiniendo lo que significa ser una empresa de servicios profesionales en la era de la IA”, explicó Migoya en la presentación de resultados trimestrales.