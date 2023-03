Comprar, amar, jugar: Tres tendencias no tan obvias de 2023

escuchar

Con marzo se inaugura la temporada alta de predicciones 2023. Cómo y dónde se presentan las oportunidades y desafíos para los negocios y el desarrollo de los emprendimientos luego de años excepcionales, es algo en lo que todas las organizaciones están tratando de entender. ¿Qué elegimos las personas? ¿Qué cambió en nuestro consumos y relaciones?

Encontré varias ideas originales en el informe Future 100 Latam, desarrollado por la división de Intelligence en Wunderman Thompson, que presenta 20 tendencias para el crecimiento de Argentina y la región en 2023. Entre las que más me llamaron la atención y me invitaron a reflexionar sobre cómo las estamos aprovechando (o no) están estas tres.

Lo que comenzó como una tendencia microempresaria hace dos años, ahora está evolucionando hacia una nueva economía artesanal que podría redefinir al mismo tiempo la forma en que trabajamos y la forma en que compramos. Mientras las economías industrializadas crujen, expertos y expertas predicen el surgimiento de una nueva economía artesanal. En El retorno del artista publicado en 2022, el antropólogo Grant McCracken traza el surgimiento de un movimiento artesanal. El malestar post pandémico está impulsando a trabajadores a abandonar la vida en relación de dependencia para dedicarse a la fabricación de quesos, pan, la costura, el diseño de moda y más. La vida artesanal, al parecer, ofrece una sensación de control y liberación.

La segunda se refiere a un nuevo modo de relacionarnos. Las personas más jóvenes prefieren las “situationships”, que son un estado de relación legítimo basado en la comunicación abierta y la aceptación. La Generación Z está adoptando el término medio de una manera saludable, acercándose a algunos límites en constante cambio con mentes abiertas. Las generaciones jóvenes están entrando intencionalmente en asociaciones temporales, adoptando relaciones que van y vienen entre “amistad” y “más que amistad”. Las “situationships” expresan una situación amorosa sin etiquetas ni compromiso que resuelven algún tipo de necesidad de sexo, intimidad, compañía, pero sin que necesariamente tengan un horizonte de tiempo a largo plazo.

En tercer lugar, y después de años impredecibles, la gente busca momentos de liberación emocional, más juego y menos stress. Hay una oportunidad que las marcas están aprovechando, el deseo cultural de optimismo y conexión con lo infantil y el juego rediseñan las ofertas de productos y servicios para fomentar la alegría y lo lúdico entre personas todas las edades.