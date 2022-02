Consumo pospandemia. Qué esperan las librerías escolares para la vuelta al cole

Después de dos años de penumbra casi total, las papelerías y librerías empiezan a ver una pequeña luz al final del túnel.

De acuerdo a los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en 2021 las ventas del rubro “librerías y jugueterías” pegaron un salto del 35,7% frente al año anterior, que había sido muy afectado por la pandemia. Sin embargo, en la medición bianual el resultado sigue siendo negativo en un 1,4 por ciento. Según sondeos informales de los libreros de la Capital y del Gran Buenos Aires, la caída en la venta de libros de texto es aún más pronunciada y la demanda actual se encuentra un 70% por debajo de los niveles prepandemia. A pesar de este pasado gris, algunos comerciantes miran con optimismo la normalización del calendario académico de 2022.

“Estamos trabajando bien, pero no se respecto a qué, porque el año pasado no hubo temporada”, explicó Daniel Iglesias López, el propietario de las librerías Tesis y presidente Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla). “Se nota entusiasmo y que lo que tenían en casa lo fueron usando, a diferencia del año anterior, que se arreglaron con lo que había” y agregó: “Sin embargo, no me animo a dar un pronóstico de lo que va a pasar”.

Daniel Iglesias López, el presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla)

Para la cadena de librerías Alot (ex Staples), “el aumento de volumen total temporada estimado por la industria, tiene un consenso del 35% más de unidades” y lo adjudican a que “será una temporada que se usarán más materiales escolares a diferencia de las anteriores por el fin de la virtualidad”.

Según Carlos Morón, representante consejero por Falpa (Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines), “el año pasado empezamos con la expectativa de que mejorara el año, pero no fue así, 2021 fue un año muy malo para los que vendemos libros de texto”. Luego agregó: “Este año tenemos mejores expectativas pero el mercado también está previendo que no va a ser un buen año”. Según el consejero de la Falpa las editoriales de libros de texto casi no están sacando novedades y están imprimiendo muy poco. “Por eso las expectativas son limitadas, estamos esperando a ver lo que va a pasar, y por suerte la ola de Covid está disminuyendo”. Y añadió que “aparentemente las clases comenzarían sin contratiempos”.

Daniel Bucciarelli de Río Cuarto, Córdoba, es el dueño de Superior, una de las librerías más importantes de su ciudad. “En 2020 hubo solo una semana de clases y se cortó y el año pasado con tantas restricciones, interrupciones y burbujas tampoco fue un buen año”, mencionó Bucciarelli, que espera que este año con el comienzo de las clases presenciales también se normalicen las ventas, aunque precisó que todavía la temporada no comenzó. “Los libros se venden recién en marzo”.

El impacto de la inflación

La semana pasada el Gobierno anunció dos listas de precios, una para grandes superficies y otra, con 15 elementos para librerías y papelerías: lápiz negro, roller, goma, repuestos de hoja, carpetas, cuadernos, adhesivos, juegos de geometría y pinturas, entre otros.

“Con canasta o sin canasta lo más barato que te puede pasar son los productos de librería. Estamos discutiendo si un lápiz negro cuesta $20 o $30″ explicó Iglesias López y agregó que en sus comercios contaban con todos los artículos del programa oficial Precios Cuidados.

“A una mamá de un chico que va un colegio privado, que tiene una lista cara, comprar todo le puede llegar a costar $8000, pero si prorrateas la compra los 12 meses, son $666 por mes. Comparalo con un kilo de milanesas, que está $1000, y eso solo contando la carne”, graficó el comerciante. También explicó que los aumentos significativos vinieron por el lado de la indumentaria y del calzado, que como lo había comunicado el Indec fue en el orden del 64,6%, bastante por encima de la inflación general.

Otro punto que remarcó fue la incidencia de la inflación en los productos de bajo costo, como los de librería. “No es lo mismo un aumento del 50% en unas zapatillas, que en un cuaderno de $60 que pasa a $90″, aseguró.

Según los voceros de ALOT la temporada comenzó en diciembre con un aumento de precios de un 40% contra la temporada 2021. También aseguraron que en enero y febrero la inflación que se aceleró hasta llegar a un 50 por ciento. “El aumento de precios se debe en muchos casos a los componentes importados y a la falta producto en el mercado”, justificaron desde la cadena de librerías.

Por el lado de las asociaciones, la entidad Consumidores Libres hizo su propio relevamiento en Capital Federal, y precisó que el suba en la canasta escolar se ubicó en 54 por ciento.

Desde la federación de libreros, Morón explica que los libros de texto aumentaron en promedio solo un 35% manteniéndose por debajo de la inflación y el año pasado también, aumentaron en menor medida. “La caída en las ventas no es una cuestión de precio, es debida a que los padres y los maestros por la pandemia perdieron el contacto con el libro y ahora se están volviendo a acostumbrar”, precisó.

Compra inteligente

López Iglesias mantiene que se puede hacer la compra anual sin gastar una fortuna siguiendo algunos consejos. El primero para él es ir con tiempo, para poder comparar y elegir a conciencia. También mencionó: “evitar las licencias de personajes infantiles, eso hace que los precios se disparen en gran medida”. En tercer lugar sugirió aprovechar las promociones y los descuentos con tarjetas y en último lugar: “negociar con los chicos quién va a elegir o cuales son los productos permitidos”.

Los especialistas recomiendan hablar con los chicos antes de salir a comprar para llegar a acuerdos y evitar gastos excesivos. Victoria Gesualdi - Télam

Todos los comercios cuentan con los programas de financiación Ahora 3, 6 y 12, que se pueden utilizar para pagar en cuotas productos nacionales.

Las grandes cadenas como Alot tienen 6 cuotas sin interés y promociones con tarjetas de descuentos. Sus voceros agregaron que durante todo febrero tendrán descuentos especiales con bancos.

Por su parte los libros de texto tienen “un 30% de reintegro para los clientes de bancos Provincia, Nación”, según Morón.