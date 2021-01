Crisis. La cadena Amerian cierra su hotel insignia en Córdoba

Desde el grupo explicaron que no pudieron sostener la operación con 11 meses sin ingresos.

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 21:41

CORDOBA.- La cadena Amerian Hoteles -nacida en Córdoba, fue la primera nacional- cierra uno de sus hoteles emblemáticos, el Amerian Córdoba Park, el del centro de la ciudad, frente al Patio Olmos. Desde el grupo explicaron que no pudieron sostener la operación con 11 meses sin ingresos. Hace dos meses anunció su cierre, por los mismos motivos, el Sheraton de esta capital.

Roberto Amengual, presidente de la empresa y de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), confirmó que el cierre se produjo el 28 de diciembre; el establecimiento ocupaba a 40 empleados. La cadena -que nació en 1992- tiene los hoteles Amerian de categoría entre 4 y 5 estrellas y los Merit, de 3 y 4 estrellas.

La cadena tiene 20 establecimientos sin contar el que cierra (16 en la Argentina y uno en Uruguay). Está en análisis la situación de todos los casos; la decisión se tomará después de evaluar cada una de las plazas. Los establecimientos -de todas las marcas- que están en lugares de turismo de verano registran una mejor operación; no pasa eso con los que dependen más de reuniones de negocios o visitas invernales. Por ejemplo, el Amerian de Villa Carlos Paz, Villa del Dique o Mendoza están "trabajando muy bien", explicaron.

La estructura del negocio incluye inversionistas (una variante inmobiliaria en la que la cadena vende un hotel y quien pone el dinero recibe un alquiler); gerenciamientos (le cobra al dueño por la operación) y franquicias (vende el uso de la marca y hace la auditoría de calidad).

Amengual describió la situación como "drástica y dramática", dijo que el cierre fue "ordenado" y descartó la posibilidad de una reapertura en el corto plazo. "Fue inviable sostener las operaciones por la baja demanda, la falta de ingreso en los últimos 11 meses y una ayuda estatal que se reduce mes a mes. El sector cayó más que el resto", insistió ante LA NACION.

"Las circunstancias actuales nos llevaron a tomar esta decisión; si cambian, habrá que ver", dijo el empresario respecto a si podrían reabrir.

En el caso del Sheraton, los representantes de Quinto Centenario SA -sociedad que explota el hotel- solicitaron al ministerio de trabajo plazo hasta el 1 de febrero para presentar su propuesta a los trabajadores; en el lugar había 156 personas entre trabajadores directos y los que se contrataban para eventos.

En plena temporada de verano -con buena ocupación de cabañas y casas de alquiler- en Córdoba hay un número importante de hoteles que decidieron no abrir. Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, su presidente, Fernando Desbots, planteó que los cálculos de ocupación están distorsionados porque se hacen sobre plazas disponibles cuando casi la mitad de los hoteles están sin trabajar. Hace unos días se reunieron con el ministro Matías Lammens y le insistieron en la necesidad de que el Gobierno sostenga los aportes de los ATP para pagar los salarios.

"Es una temporada atípica, para mí no es temporada -añadió-. Hay valles específicos de Córdoba con ocupación importante porque trabajan con un segmento ABC1, pero en general es moderado el movimiento. Los hoteles la están pasando mal, porque la gente se orientó a las casas, a las quintas. Los establecimientos grandes no pueden operar con baja ocupación, no les conviene".

Conforme a los criterios de Más información