Quién es Rocío Pardo, la flamante esposa de Nicolás Cabré
La cordobesa se casó por civil con el actor y el sábado 6 de diciembre sellarán su amor con una fiesta en Carlos Paz; la joven conquistó al público con su danza tanto en el teatro como en la tele y ahora se luce detrás de cámaras
- 3 minutos de lectura'
Además de sus trabajos en televisión, durante mucho tiempo Nicolás Cabré fue foco de atención por sus conquistas amorosas. Mantuvo relaciones con actrices como Florencia Torrente, Soledad Fandiño y Laurita Fernández, se casó con Eugenia Tobal y se convirtió en padre con María Eugenia “la China” Suárez. Pero, después de varios amores y desamores, separaciones y un divorcio, a los 45 años, el actor encontró a la mujer con la que decidió pasar el resto de sus días: Rocío Pardo. La joven cordobesa de 30 años, hija del productor Miguel Pardo, conquistó al público argentino con su arte. Es bailarina, productora y directora, se lució en Pretty Woman y en el Bailando por un sueño y en el pasado mantuvo un noviazgo con Ulises Bueno.
Después de casi dos años de relación, el 3 de diciembre Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil, en presencia de sus familiares y amigos más cercanos y bajo la amorosa mirada de Rufina, la hija de 11 años del actor y Eugenia Suárez. El sábado 6 tendrá lugar la fiesta en Córdoba en la estancia Bosque Alegre de Córdoba, cerca de Carlos Paz, ciudad en la que se enamoraron.
Justamente fue la pasión mutua por el arte lo que los unió. Rocío Pardo comenzó a bailar a los tres años y hasta los 18 hizo de la danza su vida. La profesión la llevó a formarse a Brasil, Nueva York y España, donde vivió durante dos años. En 2017 hizo su debut en el Bailando por un sueño como bailarina de Adrián Martínez, alias “El Dipy”. En 2021 fue convocada para participar del certamen La Academia, con la conducción de Marcelo Tinelli, junto a su entonces pareja, Ulises Bueno. La bailarina y el músico se conocieron en 2017 durante la apertura de Showmatch, pero recién en 2021 decidieron apostar por un noviazgo. En 2022 la relación llegó a su fin, después de un año y medio de amor.
Durante el último año, Pardo tuvo un rol clave en una de las producciones teatrales más aclamadas de la temporada Pretty Woman. Además de lucirse sobre el escenario, asumió el rol de productora artística. A su vez, ahora está próxima a concretar un importante proyecto con su flamante marido. Junto a Cabré dirigirá en Carlos Paz Ni media palabra, una comedia que tendrá al actor como protagonista junto a Mariano Martínez y Marcos “Bicho” Gómez.
