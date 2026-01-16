Dapsa se asocia con Chevron para expandir su red de estaciones de servicio en la región

Dapsa dio un paso en su estrategia de expansión de su negocio fuera de la Argentina. La compañía, perteneciente al holding Sociedad Comercial del Plata, anunció la firma de un acuerdo con Chevron para la comercialización de combustibles en la región.

El convenio contempla que Dapsa venda en países vecinos los commodities de Chevron, con condiciones comerciales especialmente diseñadas para fortalecer su competitividad y acelerar su regionalización. Al mismo tiempo, ambas compañías evaluarán áreas adicionales de integración, con foco en el fortalecimiento de la logística de abastecimiento, una de las piezas clave del negocio.

Para Dapsa, “este desarrollo se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional”. “Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos, aprovechando sinergias como verdaderos socios estratégicos, acelerando la expansión del proyecto y permitiéndonos plasmar el enorme potencial que supone la alianza estratégica que hemos construido con Chevron”, explicaron en un comunicado .

La compañía anticipó que el acuerdo podría derivar en un rebranding de su red de estaciones de servicio en Sudamérica, para unificar la identidad bajo una misma bandera. No obstante, aclaró que “no hay definiciones al respecto por el momento”.

La empresa aseguró además que el nuevo esquema no afectará su operación doméstica: continuará comercializando productos de origen local en sus estaciones de servicio en la Argentina, y mantendrá su oferta actual.

Dapsa opera una red de aproximadamente 200 estaciones de servicio en todo el país. Su infraestructura incluye una terminal portuaria en Dock Sud con más de 140.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, conectada por oleoductos con las principales refinerías y terminales portuarias de la región. Además, concentra cerca del 10% de la producción local de lubricantes y lidera el 60% del mercado de grasas lubricantes.

“Estamos muy entusiasmados con este nuevo escenario y las grandes oportunidades que supone un acuerdo de esta magnitud. Estamos trabajando intensamente para avanzar progresivamente, sumando socios estratégicos regionales y seguir creciendo de manera sostenida”, enfatizaron desde la firma.